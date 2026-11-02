Crimen y Justicia

Video: un sargento de la Bonaerense baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Pablo Nogués

La víctima, que en sus ratos libres trabaja como delivery, fue abordada por los asaltantes en la puerta de su casa. La cámara de seguridad instalada en el frente de lo de un vecino registró la secuencia completa

Un policía baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Pablo Nogués
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Un sargento de la Policía Bonaerense, que en sus tiempos libres además trabaja como repartidor de delivery, fue víctima este domingo de un violento intento de robo en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Arrinconado por dos delincuentes, el efectivo inicialmente no se resistió al ataque y se refugió en el interior de su casa. Sin embargo, todo se trataba de un engaño: ya dentro de su domicilio, tomó su arma reglamentaria y baleó a los atacantes a través de la puerta de ingreso.

Producto de los disparos recibidos, ambos delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos a pocos metros del lugar.

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Según muestra el temporizador de la cámara de seguridad que registró el hecho, todo ocurrió minutos antes de las 19:45 sobre la calle Padre Stoppler al 3500, entre Olivos y Mariote. El efectivo, que cumple funciones en el Comando de Patrullas departamental, estaba fuera de servicio y vestido de civil cuando fue abordado por los sospechosos.

Un policía baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Pablo Nogués
La víctima fue sorprendida por los dos delincuentes cuando preparaba su moto para salir a trabajar como delivery

Las imágenes del video al que accedió este medio exhiben que los asaltantes caminaban por el medio de la calle cuando, de repente, y sin mediar palabras, abordaron a la víctima en la puerta de su domicilio. El hombre colocaba la típica mochila de repartidor en su moto, una Bajaj Rouser color negra, y los dos agresores lo sorprendieron por la espalda.

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Al observar que los delincuentes estaban armados, el vecino no se resistió al robo, dejó el rodado y sus pertenencias sobre la vereda y volvió a ingresar a su casa.

Ya sin la presencia de la víctima, uno de los ladrones intentó arrancar la moto en reiteradas oportunidades. En ese contexto, el policía aprovechó el descuido, buscó su arma reglamentaria dentro del domicilio y los baleó a través de la reja de entrada.

Un policía baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Pablo Nogués
En medio de la desesperación, el policía aprovechó un descuido de los delincuentes y los baleó a través de la puerta de entrada a su casa

En la grabación se oyen al menos 13 disparos, muchos de los cuales impactaron en los asaltantes que se dieron a la fuga a pie y sin concretar el robo.

Los sospechosos buscaron resguardo detrás de un árbol. Sin embargo, personal policial los localizó poco después y concretó las detenciones.

Uno de los aprehendidos, de 28 años, sufrió heridas de bala en el abdomen y en un glúteo. Su cómplice, de 16, fue alcanzado por disparos en la mano derecha, la zona intercostal derecha y un glúteo.

Un policía baleó a los dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Pablo Nogués
Los atacantes se dieron a la fuga a pie y heridos de bala

El adolescente fue trasladado al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas debido a la gravedad de las lesiones y permanecía con pronóstico reservado. El sargento de la Bonaerense, en tanto, resultó ileso.

Por disposición del fiscal Carlos Ezequiel Hermelo, titular de la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, momentos después de los disparos, personal de Gendarmería Nacional debía realizar las pericias en el lugar del hecho.

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