Crimen y Justicia

Encontraron a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años dormía dentro del auto

Los cuerpos fueron hallados en Los Helechos, a 750 metros de la ruta provincial 5. El niño fue trasladado a un centro de salud y quedó bajo resguardo, mientras la Justicia ordenó autopsias y pericias para determinar qué ocurrió

Hallaron a una pareja muerta en Misiones
Hallaron a una pareja muerta a puñaladas en Misiones
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Una pareja fue encontrada muerta a puñaladas este jueves en un camino rural de la localidad de Los Helechos, en la provincia de Misiones. El cuerpo del hombre estaba dentro del auto, donde además dormía su hijo de 2 años. La mujer, en tanto, yacía tendida a un costado.

El hallazgo ocurrió cerca de las 8.30 en la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5, en dirección al paraje Bayo Tronco. El vehículo, un Ford Kinetic negro, estaba estacionado sobre el camino.

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Según fuentes policiales, fueron trabajadores municipales quienes descubrieron la dantesca escena, mientras pasaban por la zona con un camión de residuos.

A los recolectores primero les llamó la atención el coche estacionado y luego divisaron a una mujer tendida a su lado. Al detener la marcha y acercarse, encontraron al niño dormido en el interior, en el asiento trasero. Cuando lo despertaron para sacarlo del vehículo, señaló hacia la parte delantera del habitáculo y dijo “Papi” entre llantos.

Los trabajadores dieron aviso a sus superiores y, rápidamente, el encargado de Obras Públicas de la Municipalidad local se dirigió a la comisaría más cercana para alertar el hecho. Minutos después, agentes policiales llegaron a la zona.

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El cuerpo de Sergio Adrián Schulz, de 39 años, estaba dentro del auto, en el sector del acompañante, arrodillado y apoyado sobre el freno de mano. A pocos metros, sobre el pastizal y junto al lateral izquierdo del vehículo, estaba el de Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29 años, en posición boca abajo.

Ambos tenían lesiones compatibles con un arma blanca. Familiares realizaron el reconocimiento en el lugar.

Hallaron a una pareja muerta en Misiones
El hallazgo se produjo cerca de las 8.30 de este jueves en un camino rural de la localidad de Los Helechos

Durante el procedimiento, los peritos encontraron cerca del coche un cuchillo de cocina con manchas de sangre y una hoja de metal en el suelo, debajo del elemento. La Policía Científica realizó pericias en el lugar para determinar la mecánica de las muertes.

El juez de Instrucción Nº1 de Oberá, Diego Lafatta, quedó al frente de la investigación. Se hizo presente en la escena y ordenó las medidas judiciales y periciales, además del traslado de los cuerpos a la morgue para las autopsias.

Como parte de las medidas dispuestas, el menor fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad, donde recibió asistencia médica y contención psicológica.

Las víctimas residían en Oberá, donde se dedicaban a la venta de electrodomésticos. Las autoridades también establecieron que tenían otro hijo, de 9 años, quien estaba desde ayer al cuidado de su abuela materna.

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