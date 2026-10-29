Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

La tesorera municipal fue quien advirtió el robo (Imagen ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de Santa Isabel, en la provincia de La Pampa, fue víctima de un ataque informático que derivó en el robo de los fondos destinados al pago de salarios de sus empleados.

El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 11, cuando la tesorera municipal intentó operar en el sistema de banca electrónica Pampa Digital, del Banco de La Pampa, y encontró que una suma de dinero había desaparecido de la cuenta. Dos transferencias no autorizadas hacia cuentas de terceros vaciaron los recursos que el municipio tenía reservados para abonar los haberes de su personal.

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Según informó la prensa local, el acceso fraudulento a la plataforma siguió un patrón que las autoridades califican como una presunta maniobra informática. Según consta en la denuncia policial, al ingresar al sistema, la responsable de Tesorería encontró un mensaje que indicaba que la plataforma se hallaba en proceso de actualización. A continuación, el sitio le solicitó el token de seguridad y, tras ingresarlo, la sesión se cerró de forma inesperada. Cuando intentó volver a acceder, la funcionaria advirtió un faltante significativo de dinero en la cuenta municipal.

Ante esa situación, la intendenta local, María Elisabet Cabral, y la tesorera se dirigieron de inmediato a la sucursal del Banco de La Pampa, donde pudieron constatar que se habían concretado dos transferencias hacia cuentas ajenas al municipio. Las autoridades procedieron al bloqueo de las cuentas afectadas y, a las 12.55 del mismo lunes, radicaron la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría de Santa Isabel, dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de La Pampa.

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El dinero sustraído correspondía precisamente a los fondos que el municipio tenía reservados para abonar los sueldos de sus trabajadores, lo que generó una situación de incertidumbre entre el personal. Cabral y parte de su gabinete informaron lo sucedido a los empleados en una reunión en la que explicaron que, como consecuencia directa del robo, no será posible efectuar el pago de salarios el viernes 30 de octubre, fecha en que estaba previsto el cobro.

Frente a ese panorama, la intendenta destacó la intervención del Gobierno de La Pampa, que tomó conocimiento de la situación y se comprometió a aportar los recursos necesarios para garantizar el pago de los haberes. Gracias a ese acompañamiento económico provincial, los trabajadores municipales podrán cobrar sus sueldos durante la semana próxima.

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Cabral también manifestó que aguarda una respuesta formal del Banco de La Pampa respecto de las operaciones registradas y de las condiciones en que se produjo la presunta intrusión informática. La mandataria espera que la entidad bancaria aporte información sobre el origen y el destino de las transferencias realizadas sin autorización.

En paralelo, se aguarda la intervención de personal especializado del área de Ciberdelitos de la Policía de La Pampa, que deberá realizar las tareas técnicas necesarias para avanzar en la investigación. La pesquisa tendrá que determinar si el acceso a la plataforma bancaria se produjo mediante el robo de credenciales, una maniobra de suplantación de identidad u otro mecanismo informático, e identificar a los responsables del hecho. La investigación también deberá establecer si existe la posibilidad de recuperar el dinero transferido.

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