Crimen y Justicia

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

El cargamento fue descubierto por la Policía Federal durante un control en Entre Ríos. El camión había salido de Misiones y tenía como presunto destino Buenos Aires. El conductor fue detenido e imputado por encubrimiento de contrabando

El cargamento era transportado en un camión proveniente de Misiones con presunto destino a Buenos Aires.
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Un camión que transportaba 300 mil atados de cigarrillos de contrabando, valuados en más de 428 mil dólares, fue interceptado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad entrerriana de Concordia. La mercadería, de origen extranjero, había salido de Misiones y tenía como presunto destino la provincia de Buenos Aires. El conductor fue detenido y este jueves quedó bajo prisión preventiva por disposición de la Justicia Federal.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se realizó el martes 27 de octubre, alrededor de las 19.25, sobre la Ruta Nacional 14, cerca de su intersección con la Ruta Nacional 015, donde agentes de la División Unidad Operativa Federal Concordia realizaban controles vehiculares.

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En ese lugar, los policías detuvieron la marcha de un camión Iveco con semirremolque y contenedor, procedente de la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen. Al solicitarle la documentación, el conductor, también oriundo de Misiones, presentó los papeles y aseguró que transportaba zapatillas. También sábanas, pavas eléctricas y mates.

Secuestraron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en más de 428 mil dólares: un camionero detenido
El camión fue detenido sobre la Ruta Nacional 14 en Concordia

Las inconsistencias detectadas despertaron sospechas entre los investigadores, que dieron intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la Secretaría Penal de Alan Bergoldt.

Por orden judicial, el vehículo fue trasladado hasta las instalaciones de ARCA-Aduana, donde se utilizó un escáner de cargas para inspeccionar el interior del contenedor sin necesidad de abrirlo.

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Secuestraron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en más de 428 mil dólares: un camionero detenido
El interior del acoplado: el chofer aseguró que transportaba zapatillas, sábanas, pavas eléctricas y mates

Las imágenes revelaron la presencia de numerosos bultos cuyas formas eran compatibles con cajas de cigarrillos, lo que motivó una nueva autorización judicial para revisar la carga.

Al abrir el contenedor, los efectivos encontraron 600 cajas de cigarrillos de origen extranjero: 550 de la marca Gift y otras 50 de Coronado. En total, se contabilizaron 30.000 cartones, equivalentes a 300.000 atados, cuya valuación provisoria asciende a USD 428.293.

La totalidad de la mercadería fue secuestrada junto con el camión, el semirremolque, el contenedor, el teléfono celular del conductor y documentación considerada de interés para la investigación.

Secuestraron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en más de 428 mil dólares: un camionero detenido
El escáner detectó que la mercadería no era comptible con lo que el chofer decía llevar

La documentación sospechosa y la situación del camionero

Uno de los aspectos que ahora intenta esclarecer la Justicia es el origen de la documentación que llevaba el transportista. Entre los papeles examinados apareció una supuesta acta de Gendarmería Nacional, cuya autenticidad se encuentra bajo investigación.

Los investigadores buscan determinar si esa documentación fue utilizada para justificar el traslado de la mercadería y establecer las circunstancias en las que se organizó el transporte desde Misiones hacia Buenos Aires.

Tras el hallazgo, la Justicia Federal ordenó la detención e incomunicación del conductor, quien quedó inicialmente imputado en una causa caratulada como encubrimiento por contrabando.

Secuestraron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en más de 428 mil dólares: un camionero detenido
El conductor del camión quedó detenido acusado de encubrimiento por contrabando

Este jueves 29 de octubre, después de permanecer dos días detenido, el hombre fue indagado por la Justicia Federal de Concordia. Tras la audiencia, se dispuso que continúe privado de su libertad bajo prisión preventiva, mientras avanzan las medidas de prueba.

La investigación también derivó en un allanamiento en la provincia de Misiones, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre los resultados del procedimiento.

Secuestraron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en más de 428 mil dólares: un camionero detenido
Los efectivos encontraron 600 cajas de cigarrillos de origen extranjero: 550 de la marca Gift y otras 50 de Coronado

La causa tramita ante el Juzgado Federal de Concordia, con intervención de la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Bertrand, y apunta a establecer el alcance de la maniobra, el origen de los cigarrillos y la posible participación de otras personas en el traslado y distribución de la mercadería.

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