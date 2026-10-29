Condenaron a 15 años al hombre acusado de sustraer al niño N. en Corrientes y al abogado José Codazzi por encubrimiento

Josías Santos Regis fue condenado a 15 años, mientras que José Codazzi recibió una pena de tres años y seis meses

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A un año y medio de la búsqueda del niño N. en Corrientes, su padre, Josías Santos Regis, fue encontrado culpable por el Tribunal de Juicio de Goya. Así, fue condenado a 15 años de prisión por la tentativa de homicidio de Julio Javier Nievas y la sustracción del menor de seis años. En tanto, el abogado José Alejandro Fernández Codazzi recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión por encubrimiento.

El veredicto se dio a conocer este miércoles 28 de octubre, luego de escuchar las declaraciones de los imputados y los alegatos finales de las partes. El debate se desarrolló en la sede judicial del Ejército Argentino 550 y estuvo presidido por el juez Ricardo Carbajal, junto con los vocales Jorge Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone.

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Luego de que se revisaran las pruebas presentadas, los magistrados consideraron a Santos Regis autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía, además del delito de sustracción de menores, en concurso real.

Durante la etapa de cesura, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, Javier Gustavo Mosquera, había solicitado una condena de 20 años de prisión para Regis. Asimismo, la asesora de Menores de Esquina, Analía Granero, acompañó la posición y sostuvo que “la condición de progenitor no legitima lo sucedido”.

El Tribunal de Goya confirmó las condenas este miércoles

Frente a esto, la defensa, a cargo de Richard Vallejos, pidió su absolución por la tentativa de homicidio y el sobreseimiento por la sustracción del menor. De manera subsidiaria, requirió una pena de 10 años.

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No obstante, el Tribunal sostuvo que la responsabilidad de Regis quedó acreditada en ambos hechos. Respecto a la sustracción del niño, remarcó que los progenitores también pueden ser sujetos activos del delito previsto en el artículo 146 del Código Penal.

En el caso de Fernández Codazzi, le impusieron una condena de 3 años y 6 meses de prisión como autor del delito de encubrimiento. Aunque se descartó que hubiera participado en la sustracción del menor, ya que se consideró que esa acción ocurrió antes de que se encontrara con Santos Regis.

A pesar de esto, los jueces concluyeron que Codazzi conocía la situación vinculada al ataque contra Nievas. En ese punto, rechazaron la versión defensiva conocida como la “teoría del campamento” y valoraron, entre otros elementos, la entrevista especializada realizada al niño.

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Josías Santos Regis, detenido por la desaparición de su hijo

Anteriormente, la Fiscalía había solicitado una condena de 5 años de prisión por encubrimiento agravado y participación necesaria en la sustracción de menores. Sin embargo, su defensor, Guillermo Rojas Busellato, cuestionó la prueba y pidió la absolución. En forma alternativa, solicitó una pena de hasta 3 años de ejecución condicional.

Tras comunicar las penas, el Tribunal confirmó la prisión preventiva de Santos Regis. En el caso de Fernández Codazzi, ordenó su libertad hasta que la condena quede firme, al considerar que no existe riesgo de fuga. Pese a este beneficio, Codazzi deberá presentarse una vez por semana ante la Fiscalía y tendrá prohibido salir de la provincia y del país.

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La reconstrucción del caso

La investigación se inició el 3 de mayo de 2026. Según la acusación fiscal, Santos Regis ingresó a una vivienda ubicada en Juan Pujol al 1900, en la localidad correntina de Esquina, donde se realizaba una ceremonia de temazcal.

En ese momento, el acusado efectuó al menos cuatro disparos contra Julio Javier Nievas. Aunque la víctima sufrió heridas graves y sobrevivió luego de recibir atención médica. Después del ataque, Santos Regis se llevó a su hijo de seis años hacia el paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya.

Luego de que se iniciara una búsqueda y se activara la Alerta Sofía, los efectivos de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR) encontraron al niño y a Santos Regis luego de recibir un aviso de un propietario de la zona.

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El paraje El Duraznillo, donde fue encontrado el hombre junto a su hijo

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, explicó que el dueño de un campo del paraje San Juan alertó sobre la presencia de una persona desconocida dentro de su propiedad. A partir de esa comunicación, los investigadores orientaron el rastrillaje hasta el lugar donde se encontraba el padre con el menor.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Mosquera. Desde el inicio, la pesquisa apuntó a Santos Regis, identificado como principal sospechoso de haberse llevado al menor. De hecho, las cámaras de seguridad registraron al hombre junto al menor luego del ataque. Esa secuencia reforzó la hipótesis de que el menor permaneció con su padre todo el tiempo.

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Durante la investigación también fue detenido el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña. Según los datos incorporados al expediente, Codazzi habría trasladado a Santos Regis y al niño en su camioneta.

Por esto, Daniela Zapata, abogada de la madre del menor, señaló que Codazzi informó a las autoridades el lugar al que los llevó desde la vivienda de Santos Regis hasta el municipio de San Isidro, en el departamento de Goya.

Además, la letrada explicó que la relación entre Codazzi y Santos Regis surge de una causa previa en la que el abogado fue su defensor. También indicó que el padre del menor le alquilaba una vivienda, desde la cual se habría realizado el traslado hasta San Isidro.

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Tras haber sido recuperado, el niño fue revisado por los médicos de la Policía de Corrientes y luego trasladado al área de Pediatría del Hospital San Roque para realizarle controles. Finalmente, las autoridades indicaron que se encontraba en buen estado de salud y bajo resguardo judicial.