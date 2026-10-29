Comienza hoy el segundo juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García

Micaela García desapareció el 1 de abril de 2017 en Gualeguay luego de asistir a un local bailable.

Guardar

A casi diez años del femicidio de Micaela García, Néstor Pavón volverá a ser juzgado por su presunta participación directa en el abuso sexual y el asesinato de la joven de 21 años, ocurrido en abril de 2017. El debate se realizará durante siete jornadas.

Las audiencias comenzarán a las 09:00 horas en la Sala Nº 1 de los Tribunales de Gualeguay. El cronograma prevé que las primeras audiencias se realicen el jueves 29 y viernes 30 de octubre, además del 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, en el que Pavón está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio. En este contexto, el tribunal deberá analizar la prueba y los testimonios reunidos en torno a esa imputación.

El debate será presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. También lo integrarán Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay. Además, la fiscal Maite Burruchaga representará al Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar la responsabilidad de Néstor Pavón tras haber cumplido una pena por encubrimiento.

La querella, en representación de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, estará a cargo de los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens. Mientras tanto, Pavón será defendido por Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

De acuerdo con la información obtenida por El Día de Gualeguaychú, el acusado había recibido en 2017 una condena a cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. Sin embargo, la nueva instancia se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara revisar su responsabilidad en el caso.

Esto se debió a que la acusación sostiene que habría tenido una participación directa en el abuso sexual y el femicidio. “Nosotros estamos convencidos de que Néstor Pavón no solo encubrió, sino que fue partícipe de la violación y el femicidio de Mica”, afirmó el padre de la joven, tras reclamar que el acusado cumpla la pena que corresponda.

PUBLICIDAD

Por decisión del tribunal, el juicio tendrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La medida fue dispuesta a pedido de la querella, con el consentimiento del MPF.

El debate judicial se extenderá durante siete audiencias en los Tribunales de Gualeguay entre octubre y noviembre.

Los jueces citaron el principio de publicidad del debate, previsto en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal. No obstante, indicaron que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios antes de declarar.

También se habilitará el ingreso de periodistas hasta completar la capacidad de la sala. Los camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes antes de cada audiencia. Además, el tribunal podrá limitar la exhibición de pruebas sensibles o desalojar la sala si considera que debe resguardar a las personas involucradas.

PUBLICIDAD

El femicidio de Micaela García

Micaela García, estudiante de educación física y militante de la Agrupación Evita y del colectivo Ni Una Menos, desapareció el 1 de abril de 2017 después de salir a bailar en Gualeguay, a unos 220 kilómetros al sur de Paraná.

Según la investigación, Sebastián Wagner la interceptó cerca de las 05:00 horas mientras conducía un Renault 18 Break. La joven fue sometida sexualmente y asesinada. La búsqueda se extendió por varios días hasta que su cuerpo fue hallado en un descampado ubicado en las afueras de la ciudad.

Testimonios de la causa situaron un automóvil con dos hombres en el descampado donde apareció el cuerpo de la joven. (Foto: José Granata)

Testimonios incorporados a la causa indicaron que, entre las 08:00 y las 08:15, un Renault Break con dos hombres a bordo fue visto en el lugar donde luego apareció el cuerpo. El crimen generó movilizaciones en distintos puntos del país para exigir su esclarecimiento.

PUBLICIDAD

Previo a ser juzgado por el crimen de Micaela, se confirmó que Wagner tenía antecedentes por violación y se encontraba en libertad por una decisión del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El magistrado fue sometido a un jury, aunque no recibió sanción. En la causa también fue acusado Gabriel Otero, quien resultó absuelto.

De esta manera, el nuevo juicio deberá determinar, con base en las pruebas presentadas por la fiscalía, la querella y la defensa, si Pavón tuvo responsabilidad penal en el abuso sexual y femicidio de García.