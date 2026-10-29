Pidieron prisión perpetua para el acusado del triple lesbicidio de Barracas: "El motivo del crimen fue el odio"

Justo Fernando Barrientos, acusado por el ataque que dejó tres mujeres muertas (Fuente: Fiscales)

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A más de dos años del incendio que arrasó una habitación de pensión en Barracas y terminó con la vida de tres mujeres, la fiscalía pidió prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, acusado de haberlas atacado por odio a su orientación sexual. “El motivo del crimen fue el odio”, sostuvo el fiscal.

Para la fiscalía, durante la madrugada de mayo 2024, Barrientos arrojó una sustancia combustible dentro de la habitación que compartían en un hotel situado en la calle Olavarría al 1600. Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron a raíz de las quemaduras sufridas en el ataque, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió.

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“No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”, afirmó Juan Manuel Fernández Buzzi ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5.

La acusación pidió que el hombre, de 69 años, sea condenado por homicidio agravado por violencia de género, por odio a la orientación sexual, por ensañamiento y por utilizar un medio capaz de provocar un peligro común. Los agravantes se aplican por los asesinatos de Cobbas, Figueroa y Amarante, y en grado de tentativa por las lesiones sufridas por Castro Riglos.

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Para el fiscal, no fue un conflicto ocasional ni un incendio accidental. Sostuvo que el acusado hostigaba a las mujeres y rechazaba su vida afectiva y sexual. Fernández Buzzi afirmó que Barrientos sentía “claramente desprecio y aversión” hacia las víctimas.

El Tribunal Oral N°5, la fiscalía y Justo Fernando Barrientos durante una audiencia virtual desde la cárcel donde permanece detenido (Fuente: Fiscales)

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, sostuvo. En esa línea, consideró que el imputado aprovechó las condiciones de vulnerabilidad de las damnificadas. “Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna”, describió el fiscal.

De acuerdo con varios testimonios incorporados al debate, Barrientos las insultaba con expresiones lesbodiantes y afirmaba que no podía “ni verlas”. Entre esos relatos, vecinos señalaron que se refería a las mujeres como “tortilleras”.

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Las tres querellas también reclamaron una pena de prisión perpetua. La Defensoría Pública de Víctima representa a las familias de Cobbas y Figueroa; la abogada Luciana Sánchez interviene por Castro Riglos; y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans acompaña a los familiares de Amarante.

La reconstrucción

La noche del 5 de mayo de 2024 Barrientos habría arrojado combustible sobre el sector donde descansaban las cuatro mujeres y originado el fuego dentro de la pieza. De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el foco se produjo sobre uno de los colchones y que las llamas se extendieron con rapidez.

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Así quedó la habitación de la pensión de Barracas donde dormían las cuatro víctimas cuando se inició el incendio

Una de las mujeres intentó salir de la habitación, pero fue agredida y empujada en el pasillo. Para Fernández Buzzi, esa secuencia demostraba que el acusado había actuado con intención de causar la muerte de las víctimas.

Pamela Cobbas murió al día siguiente; Mercedes Figueroa falleció dos días después; y Andrea Amarante murió el 12 de mayo, tras permanecer internada por las lesiones provocadas por el incendio. Las autopsias establecieron que Cobbas y Figueroa tenían quemaduras en el 90% de sus cuerpos, mientras que Amarante sufrió lesiones de ese tipo en el 75%.

Sofía Castro Riglos sobrevivió al ataque aunque sufrió quemaduras en brazos, manos y rostro, que afectaron cerca del 3% de su cuerpo. La víctima no declaró en el juicio porque las evaluaciones médicas concluyeron que no se encontraba en condiciones de hacerlo. Sin embargo, su relato fue incorporado mediante actas y declaraciones de personas que la asistieron.

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Los peritajes y los testimonios

La acusación apoyó su pedido en los informes técnicos y los testimonios de bomberos, peritos de la Policía de la Ciudad y especialistas de la Policía Federal. Esos elementos, según el fiscal, permitieron concluir que el incendio fue provocado de manera deliberada.

Barrientos negó haber iniciado el fuego durante su declaración en el juicio

Entre las pruebas mencionadas se encuentra un balde con señales de quemaduras y olor a alcohol. Los investigadores evaluaron que ese recipiente pudo haber sido utilizado para trasladar o encender una sustancia acelerante. También se detectaron hidrocarburos en textiles analizados durante la pesquisa, aunque los peritos no lograron identificar la composición exacta por los efectos del fuego y el paso del tiempo.

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La fiscalía remarcó, además, que varios vecinos situaron a Barrientos en el lugar y lo vieron dirigirse hacia la terraza del edificio. Allí fue encontrado por los bomberos que trabajaban para controlar las llamas. El acusado tenía heridas en el rostro y el cuerpo, y una testigo afirmó que tenía olor a alcohol.

En su indagatoria, Barrientos reconoció que mantenía discusiones con las víctimas, pero negó haber iniciado el incendio. El 16 de octubre declaró ante el tribunal que no recordaba detalles de aquella madrugada y cuestionó las versiones de dos vecinos. También sostuvo que respetaba a las mujeres y a la diversidad sexual.

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Fernández Buzzi calificó esa versión como confusa y sostuvo que no explica la prueba producida durante el debate. “El medio elegido fue especialmente cruel. Eligió generar un sufrimiento horrible”, afirmó al fundamentar el agravante de ensañamiento.

Barrientos permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El juicio continuará el 11 de noviembre con la exposición de su defensa. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 deberá fijar la fecha para conocer el veredicto.