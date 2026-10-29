Moria Casán, ovacionada en los Premios Ídolo 2026: “Acabo de cumplir 80 años y me siento mejor que nunca”

Moria Casán recibió una distinción en los Premios Ídolo 2026 por la serie sobre su vida estrenada en Netflix (Video: Premios Ídolo, Telefe Streams)

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En una noche dominada por streamers, tiktokers y creadores de contenido, una figura con más de medio siglo de carrera se robó uno de los momentos más celebrados de los Premios Ídolo 2026. Moria Casán subió al escenario para recibir una distinción por “Moria”, la serie de ficción sobre su vida que estrenó Netflix este año, y el público la recibió de pie, con una ovación que dejó en claro que La One sigue hablándole a todas las generaciones.

Antes de su llegada, la pantalla proyectó un clip con fragmentos de la serie y comentarios de distintos creadores que destacaron su tono teatral, exagerado y sensual, a medida de la propia Moria. Cuando por fin apareció, se tomó su tiempo: saludó, preguntó si estaban todos bien y comenzó.

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“Agradezco muchísimo el reconocimiento que ha tenido la gente de los Premios Ídolo, fabulosos, para reconocer mi inmensidad”, lanzó entre risas, fiel a su estilo. “Acá yo soy muy yo”, agregó.

La actriz explicó en su discurso que mantiene su actividad laboral diaria entre la televisión por la mañana y el teatro por la noche

Luego se puso más seria para hablar del fenómeno que generó la ficción. “Feliz, porque la serie Moria, que se estrenó el 14 de agosto, ha sido un suceso que realmente nos atravesó a todos”, dijo, y sumó que la producción llegó a 193 países y 35 idiomas, con un lugar destacado en el ranking global de habla no inglesa. “¿Qué puedo decirles? Absolutamente feliz, feliz, feliz”, celebró.

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La producción tiene ocho episodios, uno por cada década de la vida de Casán, y fue escrita y dirigida por Javier Van de Couter con producción de About Entertainment, la compañía de Mercedes Reincke y Armando Bo. Su lanzamiento no fue casual: llegó a la plataforma el viernes 14 de agosto con estreno mundial, dos días antes de que Moria cumpliera 80 años.

El gran atractivo del elenco es que tres actrices se reparten el personaje. Su hija, Sofía Gala, la interpreta en su juventud; Griselda Siciliani, en la etapa intermedia; y Cecilia Roth, en la edad avanzada. A ellas se suman otros nombres, como Joaquín Ferreira en el papel de Luis Vadalá, su romance de los noventa, y Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral que la descubrió y la llevó a las tablas. Mario Castiglione, por su parte, es interpretado por Marco Antonio Caponi.

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Casán interviene como narradora del relato y fijó como condición antes del rodaje que la historia evitara la romantización (Crédito: Netflix)

Pero la vuelta de tuerca está en el rol de la propia Moria, que no solo es la protagonista sino también la narradora que maneja los hilos de su historia. Ana María Casanova se va convirtiendo de a poco en Moria a través de las tres actrices, mientras Casán observa y manipula el relato desde el presente. La sinopsis oficial de Netflix la presenta como titiritera de su propia historia, y la serie recorre su transformación de vedette a ícono popular, desde el brillo del espectáculo hasta la intimidad detrás del personaje. Ella misma había fijado una condición antes del rodaje: no quería una ficción que la romantizara.

Ya sobre el final, la diva aprovechó el micrófono para compartir su presente. “Vengo de trabajar como siempre. El trabajo es muy importante. El trabajo te dinamiza, te hace crecer”, sostuvo. Y remató con la frase que desató los gritos de la sala: “Yo acabo de cumplir 80 años y me siento mejor que nunca”.

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Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta: “Escúchenme, sin filtro, sin medias que me levanten, sin cosas que me amatambren. ¿Cómo me ven?”, dijo mientras se corría de la tarima para ser vista. La respuesta del público fue unánime.

El cierre tuvo tono de consejo. “Esto es creer en una misma, creer que todo lo que anhelás y perseguís se puede conseguir, pero queriéndose, priorizándose y eligiéndose. Y no decaer ante la adversidad, y eso se llama resiliencia”, reflexionó. Contó que hoy hace televisión a la mañana, teatro a la noche, y que disfruta de su familia, sus amigos y su salud. “De eso se trata la vida, de quererse, priorizarse, elegirse y gozarla”, concluyó, antes de volver a agradecer a los Premios Ídolo por “este maravilloso reconocimiento”.

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