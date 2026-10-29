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Las perlitas de los Premios ídolo 2026: del percance de Daniela Celis con sus hijas a los consejos que pide Juli Poggio

Los premios que celebran a las figuras digitales dejaron una noche de looks, familias famosas, homenajes y anécdotas detrás de escena

Las perlitas de los Premios ídolo 2026: de la llegada de Daniela Celis con sus hijas al cambio de zapatos de Marta Fort
Marta Fort y Daniela Celis protagonizaron dos momentos únicos en la noche de los Premios ídolo 2026
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Entre glamorosos vestidos, divertidos encuentros y algunos percances, influencers y celebridades del mundo de las redes comenzaron a disfrutar de su esperada noche en los Premios ídolo 2026. Desde las 20, la alfombra roja vio desfilar, y robarse todas las miradas a Marta Fort, Juli Poggio, Sofi Gonet, Zaira Nara y Flor Vigna, entre otros. Pero más allá de las estatuillas y festejos, la velada estuvo marcada por momentos icónicos e incómodos.

Una de las figuras que más impactó con su llegada fue Marta Fort. La empresaria cautivó a los presentes con un vestido largo de manga larga, ceñido al cuerpo y confeccionado en un tejido semitransparente de tono plateado claro, cubierto con lentejuelas y aplicaciones brillantes en tonos plateados, rosados y azulados. El diseño tiene cuello alto, hombros estructurados y una falda ajustada que cae hasta el suelo. Su pelo rubio, peinado con raya lateral, cae sobre un lado del rostro; el maquillaje incluye cejas definidas, delineado oscuro y labios rosados.

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Premios Idolo 2026 - Recepción
Con un look glamoroso, Flor Vigna dijo presente en la esperada gala de las figuras digitales (RS Fotos)

Aún así, poco después, Marta decidió cambiarse el calzado y pasó de tacos a botas. Como si fuera poco, minutos antes de que la ceremonia diera inicio, la empresaria también cambió su vestido. En esta ocasión, la influecer optó por un vestido largo de color blanco o marfil, ceñido al cuerpo, con mangas largas y un escote pronunciado en la parte delantera. La tela era semitransparente en las mangas y presenta una textura lisa en el resto de la prenda. Su pelo rubio estaba recogido en un moño alto, con algunos mechones sueltos alrededor de su cara.

Premios Idolo 2026 - Recepción
Daniela Celis llegó a los Premios Ídolo 2026 junto a sus hijas y protagonizó un tierno momento en la alfombra roja (Prensa Telefe)

Distinta fue la situación de Daniela Celis al ingresar al evento. La exparticipante de Gran Hermano ingresó a la Usina acompañada por sus hijas. La joven desfiló frente a las escaleras y protagonizó un tierno momento con sus pequeñas. Entre risas y bromas, la modelo se divirtió con sus niñas en la antesala del evento. Sin embargo, minutos después, una de ellas comenzó a llorar. Por esa razón, la influencer decidió retirarse momentáneamente del evento.

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Estoy viviendo el evento con mucha emoción. La primera vez que estoy acá, así que muy expectante de lo que pueda llegar a pasar. Llegamos juntas con mis hijas, ahora están dormidas en el hotel con la niñera. Acá a cinco minutos del evento, termino, me quedo un ratomás y me voy con ellas. Se pusieron a llorar, así que agarré y me las llevé”, expresó Celis emocionada, momentos después en charla con Teleshow.

Premios Idolo 2026 - Recepción
Rocío Strat, conocida como La Chica del Brunch, reveló cuáles son los singulares pedidos que recibe de algunas figura (Prensa Telefe)

Por último, Celis también se refirió a su controversial búsqueda para encontrar pareja: “Lo estoy buscando, no lo encuentro. ¿Dónde estás, el chongo de mi vida? ¿Dónde estás? (bromeó) Cinco mil personas se anotaron, que es un montón de personas. Así que muy feliz y expectante a ver qué puede llegar a pasar con todo eso. A ver si me enamoro, llega alguien para mí, no sé”.

Poco después, en la alfombra, Rocío Strat, conocida en redes sociales como La Chica del Brunch, habló con Teleshow en la previa del evento y contó qué consejos le piden algunos famosos: “Lo más polémico que me han pedido es un lugar para ir de trampa. Pero no voy a decir quién, no lo voy a quemar. No me gusta dar ese tipo de consejo. Yo le paso lugares de velas bajas, resguardado, pero la mentira siempre tiene pata cortas. Juli Poggio me pide lugares para ir con el novio. El otro día quería sorprender al novio, entonces le pasó, me dijo que quería un lugar en el campo para ir a dormir y sorprenderlo. La amo, ella siempre quiere hacer algo diferente con el novio”.

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