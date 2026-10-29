El Salvador desplegará a más de 2,000 soldados en Haití para buscar a los cuatro aerotécnicos desaparecidos

El Gobierno de El Salvador mantendrá el despliegue de más de dos mil soldados en Haití para localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos. (Cortesía: René Merino Monrroy)

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El Gobierno de El Salvador anunció este miércoles que desplegará un operativo de más de 2,000 soldados en Haití para localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. La operación cuenta con el respaldo de países y organismos internacionales, según informó la Cancillería salvadoreña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que el presidente Nayib Bukele abordó detalles del operativo durante una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. La llamada también incluyó la continuidad de la misión salvadoreña en el país caribeño, en un escenario marcado por la violencia de las pandillas y la limitada capacidad de las instituciones haitianas para recuperar el control de zonas estratégicas.

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Los cuatro militares desaparecidos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador (FAES) y formaban parte de la misión internacional de seguridad desplegada en Haití. Los efectivos perdieron contacto con sus compañeros el 18 de octubre, luego de que el vehículo blindado en el que se trasladaban fuera atacado.

El presidente Nayib Bukele dialogó con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sobre la continuidad de la misión militar. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)

Según la Cancillería, Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los cuatro aerotécnicos y reafirmó la voluntad de su gobierno de sostener la cooperación en materia de seguridad con Haití.

La nota añadió que se trata de una operación a gran escala, respaldada por distintos países y organismos internacionales. “El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados, para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños”, indicó el comunicado oficial. La nota añadió que se trata de una operación a gran escala, respaldada por distintos países y organismos internacionales.

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Fuentes oficiales citadas por EFE elevaron a unos 1,300 el número de efectivos que ya arribaron al país caribeño, tras el envío de un contingente adicional de 690 uniformados.

Antes del ataque contra los cuatro militares, El Salvador tenía al menos 124 integrantes dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, GSF por sus siglas en inglés, una misión de seguridad respaldada por las Naciones Unidas.

Las pandillas armadas expandieron su control sobre barrios residenciales, dependencias estatales y rutas en Puerto Príncipe. (AP Photo/Odelyn Joseph, File)

La llegada de nuevos militares coloca a El Salvador entre los principales aportantes de personal para la operación internacional en Haití. Según Reuters, la GSF reunía cerca de dos mil integrantes, una cifra equivalente a poco más de un tercio de los 5,500 efectivos previstos para la misión.

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El operativo salvadoreño se desarrolla con coordinación de las autoridades del país caribeño. El Gobierno de Haití permanece movilizado junto a sus aliados una ofensiva a las bandas armadas, que mantienen presencia en amplias zonas de la capital y otras regiones del país.

En su comunicado, la Cancillería salvadoreña afirmó que Bukele agradeció la cooperación de las autoridades haitianas, incluidas las fuerzas de seguridad locales, y el apoyo de la población durante la operación.

El mandatario también expresó la disposición de El Salvador de continuar con las labores contra las pandillas, que mantienen presencia en sectores de Puerto Príncipe y otras zonas del país. La crisis de seguridad en Haití se agravó en los últimos años a partir de la expansión territorial de grupos armados, que atacan infraestructuras, barrios residenciales, rutas y dependencias estatales.

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