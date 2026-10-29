Solana Sierra y Jazmín Ortenzi avanzaron a cuartos en Curitiba y Nadia Podoroska debutó con un triunfo en Querétaro

Solana Sierra avanzó a los cuartoas de final en el WTA 125 de Curitiba (Crédito: John E. Sokolowski)

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Las argentinas Solana Sierra y Jazmín Ortenzi se clasificaron para los cuartos de final del WTA 125 de Curitiba, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo. En cambio, Lourdes Ayala, Luna Cinalli y Lusina Giovannini quedaron eliminadas. Por su parte, Nadia Podoroska debutó con un triunfo en Querétaro.

Sierra volvió a encadenar dos victorias consecutivas en un cuadro principal por primera vez desde su participación en Roland Garros, donde alcanzó la tercera ronda durante la semana del 25 de mayo. Si bien en junio había sumado dos triunfos seguidos en la clasificación del WTA 500 de Hamburgo, la marplatense no lograba encontrar regularidad en el circuito.

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La actual número 101 del ranking mundial, que alcanzó su mejor posición histórica 56 el 8 de junio, ratificó su condición de tercera preclasificada al vencer este miércoles a la brasileña Gabriela Ce (346°) por 7-6(2), 3-6 y 6-4. En su debut, había superado en sets corridos a su compatriota Justina González Daniele (421°).

En busca de un lugar en las semifinales, Sierra se medirá con la ganadora del duelo entre la pergaminense Julia Riera (140°) y la marroquí Yasmine Kabbaj (255°).

Además, Jazmín Ortenzi (173°) también avanzó a los cuartos de final. Tras debutar con una victoria frente a Victoria Bosio (316°), la riojana se impuso con autoridad ante Lourdes Ayala (807°), proveniente de la clasificación, por 6-0 y 6-2 en apenas 56 minutos. Ayala había accedido a la segunda ronda luego de derrotar a la brasileña Luiza Fullana (391°).

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En la próxima instancia, la oriunda de Chilecito se enfrentará a la francesa Alice Tubello (207°), quien eliminó a Luna Cinalli (667°) por 6-4 y 6-3.

La santafesina, nacida en Ricardone, había sido una de las protagonistas de la jornada del martes en las canchas de polvo de ladrillo del Graciosa Country Club. A los 18 años, consiguió su primera victoria en un cuadro principal de un WTA 125 tras vencer a la brasileña Ana Candiotto (557°). Ese resultado le permitió escalar 92 posiciones en el ranking en vivo y situarse en el puesto (575°).

Por último, Lusina Giovannini (199°) se despidió en la segunda ronda. Luego de sorprender en su debut a la italiana Lucia Bronzetti (132°), cayó ante la brasileña Nauhany Vitoria Leme Da Silva (437°) por 6-4 y 6-4.

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Triunfo de Podoroska

Nadia Podoroska debutó con un triunfo en Querétaro (Crédito: @spopenoficial)

Nadia Podoroska a sus 29 años volvió a dar pelea en el tour. La rosarina, que en 2025 estuvo bastante tiempo alejada de las canchas por distintos problemas físicos, volvió a competir con normalidad este año. Su regreso fue en mayo, cuando ya había perdido su ranking por la inactividad, y hoy ocupa el puesto 201 del ranking de la WTA.

Esta semana en el WTA 125 de Querétaro, se desarrolla sobre canchas lentas, debutó con un triunfo al vencer a la francesa Alice Rame (415°) por 6-4 y 6-3. Por un lugar en los cuartos de final enfrentará este jueves a la belga Miriam Bulgaru (377°), quien viene de superar a la canadiense Dasha Plekhanova (969°) por 6-1 y 6-1.

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