Tierno gesto con un niño, sorpresa por una amonestación y destellos de su magia: el partido de Messi en el empate del Inter Miami

El partido de Lionel Messi para el Inter Miami ante el FC Cincinnati por la MLS

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Lionel Messi tuvo una discreta actuación en el empate del Inter Miami 2-2 ante FC Cincinnati por la fecha 31ª de la Major League Soccer (MLS). El capitán argentino no pudo tener demasiado contacto con la pelota, aunque sí demostró destellos de su talento con intervenciones esporádicas.

Antes del inicio del partido, el crack rosarino dio otra muestra de calidez al tener un tierno gesto con un niño que lo acompañó para ingresar en el campo de juego. Leo se agachó y le habló de forma muy amena. También aceptó con gusto sacarse una foto, en una reacción que fue tomada por los fanáticos desde las tribunas.

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En el primer tiempo hubo poco y nada, pero no solo de Messi, ya que el trámite fue chato con pocas llegadas a las áreas. Leo buscó tener contacto con la pelota y tuvo chispazos de su magia con un cambio de frente y toques de primera. Una sola vez remató al arco, pero la pelota se fue desviada. Luego, tras una gambeta en la que dejó a tres rivales atrás, buscó repetir, pero le bloquearon su tiro. Antes de irse al descanso fue amonestado y su reacción llamó la atención.

En el complemento, Messi levantó su nivel al mismo tiempo que el equipo. Creció la intensidad y ambos elencos tuvieron chances. Leo avisó con un gran centro de derecha y Germán Berterame se la bajó de cabeza a Luis Suárez, quien no llegó a conectar en el segundo palo.

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El gesto de Lionel Messi con un niño antes del inicio del partido entre Inter Miami vs. FC Cincinnati

Luego Messi contó con otra situación clara mediante un remate que pasó cerca del palo. Más tarde, llegaron los cuatro golazos del encuentro con tiros a colocar: Luis Suárez y Riquelme para el Inter Miami, Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi para el FC Cincinnati. El empate final lo dejó al Inter Miami tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, a 2 de New England y a 15 del líder, Nashville SC.

Este encuentro fue el primero de Messi después de la entrega del Balón de Oro, que se celebró este lunes en Inglaterra y consagró a Harry Kane como su ganador por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. La Pulga finalizó la votación en el quinto lugar y vivió el evento a la distancia, ya que no viajó a Europa. Utilizó su tiempo libre para mirar los partidos de la Messi Cup, un torneo juvenil Sub 16 que se lleva a cabo en las instalaciones del Inter Miami.

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En sus estadísticas personales, la Pulga lleva anotados 25 goles en 28 partidos disputados a lo largo de esta temporada. También aportó 15 asistencias y figura en el top junto al surcoreano Son Heung-Min de Los Ángeles FC y el brasileño Evander de Cincinnati, a la vez que su compatriota Rodrigo De Paul aparece con 14.

A los 89 minutos, el brasileño Riquelme Filipi lograr la igualdad final para Las Garzas tras un excelente remate a colocar

Además, el astro rosarino se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS que alcanza al menos 15 asistencias en tres temporadas consecutivas. Asimismo, Leo tiene la ilusión de ser el primer jugador de la historia en alcanzar los 1.000 goles. Actualmente, registra 936 gritos en 1.183 encuentros como profesional, según los datos recogidos por Messi Stats, la página especializada en las estadísticas del 10.

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La batalla lo tiene un paso más adelante a Cristiano Ronaldo. El punta del Al Nassr de Arabia Saudita acumula 981 anotaciones en 1.342 compromisos. Sin embargo, hay una controversia en ese número porque la Saudi Pro League llevó esa cifra a 982 goles después de computarle un festejo erróneo a CR7 al tratarse de un evidente tanto en contra de Andrei Girotto en la victoria 3-1 sobre Al Faisaly.

Inter Miami, que está clasificado a los playoffs, volverá a jugar este domingo desde las 21:00 (hora argentina) contra New England Revolution en condición de visitante. En tanto, Las Garzas cerrarán la Temporada Regular el sábado 7 de noviembre a partir de las 18:00 frente a Charlotte en la Florida.

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