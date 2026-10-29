Trump confirmó que JD Vance contactó a Irán por el envío de suministros médicos, pero negó haberle ordenado reanudar las negociaciones de paz

Trump confirmó que JD Vance contactó a Irán por el envío de suministros médicos

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, envió una carta a un alto funcionario de seguridad de Irán para intentar reanudar las negociaciones de paz, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar una nueva ofensiva militar contra la república islámica después de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre. Trump confirmó que autorizó el contacto, aunque minimizó su alcance y aseguró que la iniciativa estaba relacionada con el envío de suministros médicos.

El diario The Wall Street Journal informó este miércoles que Vance escribió a Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un intento por reactivar las conversaciones que podrían evitar nuevos ataques estadounidenses. Según el periódico, una de sus fuentes afirmó que la iniciativa respondió a una orden de Trump, quien posteriormente negó haber instruido al vicepresidente para que retomara las negociaciones de paz.

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Consultado por periodistas el miércoles, antes de partir hacia un acto de campaña en Ohio, el mandatario respondió que no había ordenado a Vance reanudar las conversaciones. Sin embargo, reconoció que le había dado su aprobación para establecer contacto con Teherán.

“Necesitan ayuda con suministros médicos y varias cosas. Me preguntó qué pensaba. Le dije: ‘Si quieres hacer eso, está bien’”, declaró Trump. Luego agregó: “Básicamente, se trata de hacer llegar suministros para ayudar a las personas que no están bien”.

De acuerdo con el The Wall Street Journal, la carta y los contactos posteriores entre funcionarios estadounidenses e iraníes se centraron en un posible marco para las negociaciones, sin abordar detalles específicos de un eventual acuerdo de paz.

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Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (EP)

La iniciativa diplomática se produce en el octavo mes de una guerra que comenzó a finales de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto continúa sin señales claras de una salida y Washington refuerza su presencia militar en la región mientras Trump evalúa la posibilidad de reanudar las operaciones ofensivas.

Estados Unidos envió fuerzas adicionales al golfo Pérsico, incluido un tercer grupo de portaaviones, en un contexto de creciente tensión con Teherán. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense mantiene la posibilidad de ordenar nuevos ataques después de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

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The Wall Street Journal también informó que Washington pidió a varios países árabes del golfo Pérsico que se prepararan para una posible “campaña militar corta e intensa” contra Irán después de los comicios. Sin embargo, el periódico señaló posteriormente, con base en fuentes al tanto de las conversaciones, que Trump todavía no había tomado una decisión definitiva.

La guerra alteró los envíos de energía desde los países del Golfo y provocó repercusiones económicas en todo el mundo. Tras el inicio del conflicto, Irán comenzó a bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta. Las fuerzas iraníes también atacaron de forma recurrente a buques que intentaron atravesar el paso marítimo sin autorización de Teherán.

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En respuesta, Estados Unidos mantuvo un bloqueo naval de los puertos iraníes con el objetivo de asfixiar la economía del país. Las autoridades militares iraníes advirtieron, por su parte, que responderían de manera más amplia ante cualquier nuevo ataque estadounidense.

El diario The Wall Street Journal informó este miércoles que Vance escribió a Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un intento por reactivar las conversaciones que podrían evitar nuevos ataques estadounidenses (REUTERS)

Rezaei afirmó que Irán podría atacar infraestructuras vinculadas a Estados Unidos, incluidos centros de datos y otros objetivos relacionados con la inteligencia artificial, en caso de una nueva ofensiva.

La apertura de un canal de comunicación a través de Vance coincide además con un escenario político adverso para Trump y su Partido Republicano antes de las elecciones de medio mandato. Las encuestas muestran un descontento de los votantes por el alto costo de vida y por la gestión presidencial de la guerra contra Irán.

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El conflicto también impulsó los precios de la gasolina, un factor que agrava las preocupaciones económicas de los estadounidenses antes de los comicios.

(Con información de Bloomberg y AFP)