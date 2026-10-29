Macro Private Bank es la nueva propuesta de banca privada para clientes premium de alto patrimonio

Juan Parma y Mateo Brito

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Banco Macro presentó Macro Private Bank, una exclusiva propuesta de banca privada y gestión integral de patrimonios enfocada a clientes locales de alto poder adquisitivo.

Según explicaron desde el banco, Macro Private Bank parte de una convicción: detrás de cada patrimonio existe una historia de esfuerzo, decisiones y proyectos que involucran a distintas generaciones. En el centro de la propuesta, aseguraron, está considerar al cliente, su empresa y su familia como partes de una misma realidad.

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Son, detallaron, el primer banco de capital nacional en desarrollar un modelo de wealth management con estas características.

Parma es el CEO de la entidad que preside Jorge Brito

El anuncio formal se realizó la semana pasada en un exclusivo encuentro que la entidad de la familia Brito realizó en el Cabildo porteño para unos 200 clientes e invitados.

Juan Parma, CEO del banco, y Mateo Brito, presidente de Macro Securities y de Macro Fondos, e integrante de la familia dueña de la entidad (es el hermano menor de Jorge, presidente de Macro), dieron detalles del nuevo lanzamiento.

“Se trata de una iniciativa concebida desde la experiencia de las familias fundadoras del banco, que conocen los desafíos de construir, preservar y proyectar un patrimonio. Es una banca privada pensada por sus dueños para sus mejores clientes, con quienes comparten valores como el esfuerzo, la confianza y la visión de largo plazo”, resumió el CEO.

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Mateo Brito es presidente de Macro Securities y de Macro Fondos

Parma explicó que la iniciativa busca revertir una tendencia que observa desde hace tiempo en el sistema financiero argentino. “En el país hay propuestas de alta renta, pero no es lo mismo. La banca privada es otra cosa. Macro Private Bank nació para cubrir las necesidades de ese segmento”, dijo. “La complementariedad entre el banco, la familia y la banca privada tiene mucha fortaleza al momento de asesorar clientes”, agregó Brito.

Se trata de personas que necesitan asesoramiento específico y una atención personalizada premium. “Ofrecemos un banquero privado para clientes de alto valor, alguien que genera un nivel de mucha confianza con ese cliente tan especial”, dijo Parma.

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Con su nuevo negocio, Macro busca la “principalidad” con esa contraparte de alto patrimonio, que centralicen en ellos la mayor cantidad de activos posibles, que están en otros bancos y Alycs, en un contexto global inflacionario donde el colchón y la caja de seguridad pierden cada vez más atractivo. Ambos directivos aclararon que no es un banco offshore. Es un lanzamiento de alto valor para invertir en el país, diversificar y también administrar activos patrimoniales en el exterior.

Private Bank es la nueva propuesta de wealth management de la entidad

Si bien el objetivo es concentrarse en activos desde USD 1 millón, como se mencionó, también se analizarán para el nuevo esquema a opciones desde 300.000 dólares.

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La entidad ya migró al 20% de los 2.000 clientes premium, hasta ahora en Selecta Privada, a la nueva propuesta. “La recepción fue muy buena, tanto en clientes como en assets under management, la cantidad de capital total. Del otro 80%, más de la mitad está interesada en migrar y creemos que lo harán rápido”, dijo Brito.

Si bien está claro que el lanzamiento está centrado en las inversiones y el “banquero personal” dedicado, y no tanto en los servicios, también incluye, entre otros beneficios, una tarjeta de crédito metálica con límite que fijan los propios clientes, acceso a los 150 clubes privados en las principales ciudades del mundo, asesoramiento fiscal por el mismo estudio impositivo del banco y los dueños y acceso ilimitado a 1.400 salas VIP de aeropuertos.

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Para quienes buscan diversificar parte de su patrimonio fuera del país, la propuesta incluye el uso de Macro Bank, subsidiaria del banco radicada en Bahamas, que opera bajo un convenio con un broker dealer de Estados Unidos. Según explicó Brito, ese esquema permite a los clientes mantener tenencias en dólares en el exterior y acceder a líneas de crédito respaldadas por esas posiciones, sin necesidad de desarmar sus carteras de inversión.

Según el comunicado de la entidad, Macro Private Bank se enmarca en dos pilares que la entidad definió como centrales en su estrategia de negocio, principalidad y desarrollo. El primer concepto refiere a profundizar el conocimiento de los clientes y ampliar los vínculos comerciales hasta convertirse en su principal referencia financiera. El segundo implica acompañar los proyectos de los clientes y contribuir al crecimiento de sus empresas y patrimonios.

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