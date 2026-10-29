Atacaron a piedrazos a la Policía cuando trató de intervenir en una pelea y hay cuatro detenidos en Córdoba

Un móvil policial sufrió daños durante los incidentes registrados en la madrugada del 24 de octubre

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Una pelea en la vía pública derivó en un tenso episodio en Jesús María, ciudad de Córdoba. Días después, tres jóvenes de 19, 20 y 23 años fueron detenidos, acusados de haber agredido a los efectivos y causado daños en el móvil oficial.

La secuencia comenzó con un llamado de vecinos que alertaron sobre un conflicto en la vía pública y motivaron la llegada de la Policía al sector.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de octubre en barrio Sierras y Parques. Según El Doce, cuando los efectivos arribaron al lugar, un grupo de personas los recibió con piedras y otros objetos contundentes. El ataque causó daños en el patrullero y varios policías fueron agredidos durante el procedimiento.

El móvil presentó daños y roturas en el parabrisas, en la luneta, en las ventanillas laterales y en los faros del vehículo. Además, fue necesario desplegar un operativo de apoyo con el objetivo de dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante ese primer procedimiento fue detenido un hombre de 29 años. La información difundida no precisa qué participación habría tenido en la pelea ni qué acusación enfrenta. Tampoco trascendió si hubo agentes lesionados ni la gravedad de las agresiones denunciadas.

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Los tres jóvenes detenidos tienen 19, 20 y 23 años y son investigados por el ataque al patrullero en Jesús María (Fuente: ElDoce)

Tras el episodio, la Subdirección General de Investigaciones Criminales Zona Norte inició medidas para identificar a quienes habrían arrojado objetos contra el patrullero y agredido al personal. La pesquisa permitió identificar a los otros tres sospechosos de 19, 20 y 23 años y detenerlos durante las últimas horas del miércoles 28 de octubre.

Dos de los jóvenes fueron interceptados en la vía pública. El tercero fue arrestado en un allanamiento realizado en barrio Sierras y Parques, el mismo sector donde ocurrió el hecho. Los investigadores también secuestraron prendas de vestir que, según las actuaciones, habrían sido utilizadas por personas vinculadas al ataque.

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La Policía secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque al móvil oficial (Fuente: ElDoce)

Los procedimientos contaron con el apoyo de efectivos de la Departamental Colón. La investigación busca establecer el grado de participación de cada detenido en los daños al vehículo policial y en las agresiones denunciadas durante el operativo. La causa contempla acusaciones por daño, daño calificado y resistencia a la autoridad.

Por el momento, no se conocieron las identidades de los aprehendidos ni datos sobre la fiscalía que interviene en el expediente. La Policía no descartó que se produzcan nuevas imputaciones o detenciones si se identifica a más personas que hayan participado de la agresión.

El expediente permanece en etapa de investigación para reconstruir cómo se desarrolló la pelea inicial, qué ocurrió durante el arribo de los agentes y quiénes fueron responsables de los daños al móvil y de las agresiones denunciadas.

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El episodio de Jesús María se suma a otros hechos de violencia que tuvieron como blanco a efectivos, móviles o dependencias policiales en la provincia. Uno de esos antecedentes ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde dos personas que circulaban en motocicleta dispararon contra la sede del Comando de Acción Preventiva 7, ubicada en barrio San Jorge.

El ataque se registró cerca de la 1:30 en el edificio situado en José Melián al 2700. Los policías que cumplían servicio en el lugar escucharon detonaciones y cuando salieron constataron los daños provocados por los proyectiles en la dependencia.

El fiscal Andrés Godoy informó que se escucharon alrededor de cinco disparos. No hubo personas heridas y la investigación buscaba establecer el motivo de la agresión e identificar a los autores.

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En ese caso no se habían producido detenciones al momento de difundirse la información. A diferencia de lo ocurrido en Jesús María, el ataque estuvo dirigido contra una sede policial y no se había establecido el móvil.