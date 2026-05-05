Cronología del hallazgo del niño N. en Corrientes: una Alerta Sofía, 40 horas de búsqueda y un llamado clave

Josías Santos Regis, detenido por la desaparición de su hijo

El niño de seis años de la localidad de Esquina, Corrientes, que era intensamente buscado desde el domingo, fue encontrado este martes a media mañana. Tras el hallazgo, fue restituido a su madre y su padre quedó detenido.

La investigación, liderada por el fiscal Javier Gustavo Mosquera, derivó en la localización del menor junto a Josías Santos Regis, de nacionalidad brasilera, en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12.

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Las autoridades aseguraron que el menor se encuentra “en buen estado de salud y bajo resguardo judicial”. Según pudo saber este medio, el niño fue encontrado por efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural de la Policía de Corrientes.

El dato que terminó de encaminar el operativo, según explicó el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, llegó a través de un llamado clave: el dueño de un campo del paraje San Juan alertó a la policía correntina sobre la presencia de una persona desconocida dentro de su propiedad. Esa denuncia permitió a las autoridades localizar al sospechoso, concretar su detención y encontrar al nene.

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Antes de fugarse, "El brasilero" baleó a un hombre

Domingo 3 de mayo: visita, discusión y disparos

El episodio comenzó el pasado 3 de mayo, durante una visita del padre al nene. Esa tarde, Santos Regis le propuso a la madre del niño, Mariana Riquelme, llevar a sus dos hijos a pescar. La mujer accedió parcialmente: le pidió que el menor se quedara con ella porque debía dormir la siesta, pero autorizó que se llevara al niño de seis años.

La mujer, entonces, aprovechó esa tarde para reunirse con amigos en una casa. Sin embargo, según su versión, comenzó a recibir mensajes de hostigamiento por parte del ciudadano brasileño, sin que mediara ninguna situación previa.

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En ese contexto, el hombre habría comenzado a circular reiteradamente en las inmediaciones del domicilio donde se encontraba la mujer. Al finalizar la reunión, la situación escaló y derivó en una discusión que terminó en un episodio de violencia armada. Como consecuencia del ataque, un hombre de 47 años resultó herido.

Tras ese hecho, Mariana perdió por completo el contacto con su hijo.

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El paraje El Duraznillo se encuentra sobre la RN 12

Lunes 4 de mayo: denuncia y activación de la Alerta Sofía

Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar al menor y difundió una foto del niño con descripciones acerca de su apariencia y la vestimenta que llevaba puesta al salir de su casa.

Tras radicar la denuncia en la comisaría, su madre habló con los medios locales: “Yo creo que no le va a hacer nada (a mi hijo), pero tengo miedo de que se lo lleve lejos”. Mariana aseguró que Santos Regis estaba “de ilegal” en el país y que incluso, un tiempo atrás, ella había pedido que lo deporten. “Yo no vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía”, dijo.

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La palabra de la mamá del menor

Desde un primer momento, las sospechas recayeron sobre Santos Regis, identificado como “El Brasilero” y contra quien se había abierto una investigación por tentativa de homicidio bajo la hipótesis de violencia vicaria. Es decir cuando un hombre ejerce daño sobre los hijos u otras personas queridas con el solo objetivo de maltratar, controlar y causar sufrimiento a la madre.

Según pudieron reconstruir los investigadores, después de balear al hombre el domingo a la tarde, el agresor regresó a su domicilio. Una cámara de seguridad lo registró en ese momento junto al menor.

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Otro punto que sumó atención en la causa fue su inesperado nexo con el caso de Loan Danilo Peña, desaparecido en junio de 2024 en la misma provincia. Y es que, antes del arresto de Santos Regis, se conoció la detención de José Codazzi, exdefensor de Laudelina Peña (tía de Loan). Según pudo saber Infobae, el abogado habría facilitado la fuga de Josías Santos Regis, el padre de Nahuá, junto al menor.

Daniela Zapata, abogada de la madre del niño desaparecido, confirmó que el propio Codazzi indicó ayer a las autoridades el punto al que trasladó a ambos en su camioneta, desde el domicilio de Regis hasta el municipio de San Isidro, en Goya.

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Así buscaban a Josías Santos Regis

La letrada explicó que la relación entre Codazzi y Santos Regis surge de una causa previa en la que el abogado fue su defensor. También indicó que el letrado le alquila una vivienda, desde la cual se habría realizado el traslado hasta San Isidro.

Fuentes allegadas indicaron que la principal sospecha es que el niño habría permanecido durante todo este tiempo junto a su padre, quien lo habría mantenido oculto sabiendo que era intensamente buscado.

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Traas su hallazgo, el niño N. pudo reencontrarse con su madre. Las autoridades locales confirmaron que fue revisado por médicos de la Policía y que, si bien se encuentra en buen estado de salud, fue trasladado al sector de pediatría del Hospital San Roque para que se le realicen una serie de controles más exhaustivos.