Política

El PJ Federal hace pie en La Patagonia y empuja a tres precandidatos a gobernador

El esquema que contiene a legisladores, intendentes y dirigentes del interior trabaja en la instalación de Pablo Grasso, Juan Pablo Luque y Martín Pérez para pelear por el poder en el 2027 en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, respectivamente

Dirigentes del PJ Federal: Guillermo Michel, Martín Pérez, Juan Pablo Luque, Pablo Grasso, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával
Dirigentes del PJ Federal: Guillermo Michel, Martín Pérez, Juan Pablo Luque, Pablo Grasso, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával
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“Los sureños sabemos defender bien la Argentina. Estamos en contra de la venta de las tierras de la Patagonia. Si quieren vender algo, vendan Puerto Madero, vendan el Obelisco. Déjense de joder con un país centralista. Volvamos a recuperar la Argentina. La Patagonia tiene once puertos. Le podemos dar mucho más a la Argentina. Pero se le tiene que empezar a devolver todo lo que se le sacó. La dignidad, la educación, la seguridad, el laburo y la guita. Hay que volver a poner en La Patagonia gobiernos que defiendan el interés del pueblo”.

El discurso del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, retumbó con fuerza en el acto que el PJ Federal organizó el viernes pasado en Comodoro Rivadavia, Chubut, con el objetivo de presentar un programa energético y discutir medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF en la región y sostener la actividad en las cuencas maduras.

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Fue un mensaje potente, electoralista y de trinchera. Un discurso para inyectar ánimo en las arterias de un peronismo que, por momentos, teme quedarse encerrado en sus internas hasta el límite de perder representatividad en la etapa de las elecciones. Grasso es unas de las voces nuevas que se empezó a escuchar con frecuencia en la construcción política del PJ Federal, esquema que llevan adelante, con mayor visibilidad nacional, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Guillermo Michel.

El mensaje que brindó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en el encuentro Peronismo Debate organizado por el PJ Federal

Grasso es parte de un trío de dirigentes patagónicos que integran el peronismo federal y que están en la vidriera de los precandidatos a gobernador de la región patagónica. El intendente de Gallegos tiene intenciones de competir por la gobernación de Santa Cruz, hoy al mando de Claudio Vidal, un ex gremialista que empezó confrontando con el gobierno de Javier Milei y que después se fue acercando.

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Un par de meses atrás el galleguense asumió la conducción del PJ provincial con un acuerdo de unidad entre tres sectores, lo que generó un clima de estabilidad interna dentro del peronismo que, el año pasado, se había impuesto ante los libertarios en la elección nacional. Grasso empujó la idea de una síntesis y aparece como un potencial candidato en una provincia que el peronismo intentará recuperar y que está muy asociada a los Kirchner.

Otro de los integrantes del trío patagónico es el diputado nacional Juan Pablo Luque, que aspira a ser candidato a gobernador en Chubut. El legislador compitió en el 2025 en una interna partidaria del PJ con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, y logró un triunfo que consolidó su figura en el distrito. Existe la voluntad de achicar las diferencias entre las distintas vertientes y buscar la unidad para intentar frenar la reelección de Ignacio Torres, el actual gobernador.

Luque fue intendente de Comodoro Rivadavia y es el último candidato a gobernador del PJ en la provincia. El año que viene quiere volver a intentarlo y para eso trabaja en la reestructuración del peronismo a nivel local. Fue uno de los primeros en sumarse al armado federal y está enfocado en achicar cualquier rencilla interna en su distrito y tratar que la interna de impacto nacional no afecte la convivencia provincial.

Un grupo de personas sobre un escenario frente a carteles con leyendas políticas y banderas argentinas en un salón iluminado
El último encuentro del PJ Federal se desarrolló en Chubut y tuvo como objetivo discutir un plan energético

El tercer integrante del trío es el intendente de Río Grande, Martín Pérez, que trabaja en una construcción con autonomía frente al esquema político del gobernador Gustavo Melella y también lejos del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que un par de días atrás invitó a Pérez a competir en una interna abierta el año que viene para lograr una candidatura de unidad legitimada.

El año pasado Pérez compitió en una lista por fuera del PJ y actualmente se mueve con el sello del partido Provincia Grande. En una entrevista con Radio Provincia, una emisora local, aseguró que su esquema político está “construyendo una alternativa” y aseguró que “los problemas que tiene la gente en Tierra del Fuego trascienden muchísimo más que una interna partidaria”. Está decidido a jugar fuerte el año que viene.

Los tres dirigentes se concentraron bajo el paraguas del PJ Federal, que se presentó en sociedad el 1 de mayo en Parque Norte. Los tres tienen voluntad de competir el año que viene en sus provincias y ser protagonistas en la discusión del peronismo para recuperar, en el caso de Chubut y Santa Cruz, los gobiernos provinciales. Si bien Mellela, de Tierra del Fuego, no es del PJ, hace tiempo que es un aliado del peronismo y forma parte de la coalición Fuerza Patria.

Hasta el momento el armado federal se propuso no construir candidaturas. Ni nacionales ni provinciales. La intención fue concentrarse en el debate y la construcción de un programa político nuevo para el peronismo, y empujar una discusión por regiones respecto a los temas centrales vinculados a la producción, el trabajo y las economías regionales.

Victoria Tolosa Paz
Victoria Tolosa Paz, que es una de las fundadoras del PJ Federal, en Comodoro Rivadavia con una bandera que pide por la libertad de Cristina Kirchner

Sin embargo, en esta oportunidad, y con la proximidad del año electoral, el armado político está decidido a apoyar esas potenciales candidaturas y así ganar volumen en el sur del país. Todos tiene una construcción territorial en desarrollo y los tres saben que si se subdivide demasiado la representación del justicialismo en esas provincias, el peronismo local y también el nacional va tener fisuras importantes en la antesala de la elección presidencial.

La potencialidad de Luque, Pérez y Grasso reside en la experiencia de gestión, la construcción territorial y la disposición a competir. El armado federal sostiene esos movimientos en las provincias y apuesta a tomar volumen en la organización del peronismo, que cada vez se acelerará más de cara al año electoral.

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