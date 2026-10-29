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Canadá y la UE buscan profundizar su alianza en una cumbre en Montreal ante las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que ambas partes discutirán este jueves la posibilidad de convertir a Ottawa en el primer miembro asociado del bloque comunitario

Canadá, liderada por el premier Mark Carney, y la UE buscarán profundizar su alianza en una cumbre en Montreal (REUTERS)
Canadá, liderada por el premier Mark Carney, y la UE buscarán profundizar su alianza en una cumbre en Montreal (REUTERS)
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Canadá y la Unión Europea (UE) buscarán profundizar su alianza política y económica a partir de una cumbre que comienza este jueves en Montreal, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por los aranceles del presidente Donald Trump y la incertidumbre sobre las relaciones comerciales transatlánticas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que ambas partes discutirán la posibilidad de convertir a Canadá en el primer miembro asociado del bloque comunitario.

Von der Leyen planteó la iniciativa el miércoles, después de su llegada a Montreal, donde sostuvo que las conversaciones permitirán explorar una nueva modalidad de vinculación entre Ottawa y Bruselas. La figura de miembro asociado no existe en los tratados de la UE y algunos países del bloque consiguieron que el término fuera eliminado de un comunicado conjunto previsto para la cumbre.

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Pese a esas objeciones, la funcionaria europea insistió en la propuesta y afirmó que ambas partes comenzarán a discutir cómo convertir a Canadá en el primer país con ese estatus.

“Nuestra ambición es construir la asociación más estrecha que hayamos tenido con un país no europeo”, declaró Von der Leyen. También sostuvo: “Un nuevo capítulo de nuestra historia compartida comienza en Montreal”.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de Canadá y la UE por fortalecer sus vínculos en un escenario marcado por las decisiones comerciales de Trump y sus cuestionamientos a socios tradicionales de Estados Unidos. Los aranceles estadounidenses afectaron sectores clave de la economía canadiense, mientras que las reiteradas amenazas del presidente de anexionar a su vecino del norte provocaron indignación en Canadá.

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Von der Leyen planteó la iniciativa el miércoles, después de su llegada a Montreal, donde sostuvo que las conversaciones permitirán explorar una nueva modalidad de vinculación entre Ottawa y Bruselas (AP)
Von der Leyen planteó la iniciativa el miércoles, después de su llegada a Montreal, donde sostuvo que las conversaciones permitirán explorar una nueva modalidad de vinculación entre Ottawa y Bruselas (AP)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos y advirtió sobre la falta de garantías en los compromisos asumidos por la administración de Trump. Según afirmó, el Gobierno estadounidense a veces firma acuerdos “con lápiz”, una expresión con la que cuestionó la confianza que puede depositarse en sus compromisos.

Antes de la cumbre, Carney sostuvo que Canadá y la UE buscan aprovechar sus fortalezas para responder a un escenario internacional más complejo. “El mundo es más peligroso y está más dividido. En respuesta, Canadá y la Unión Europea están aprovechando las fortalezas de cada uno”, afirmó el primer ministro, quien anticipó la construcción de “una alianza nueva y ambiciosa”.

La UE también afrontó aranceles estadounidenses y recibió críticas de Trump y de sus principales aliados contra dirigentes políticos europeos. En ese contexto, Von der Leyen señaló que el bloque pretende profundizar sus relaciones con socios considerados confiables.

“Parece natural empezar por Canadá”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea.

Cooperación en comercio, energía e inteligencia artificial

Canadá y la UE ya cuentan con un acuerdo de libre comercio, aunque su aplicación todavía no es completa. Las autoridades canadienses señalaron que las empresas buscan nuevas oportunidades en Europa para compensar las pérdidas relacionadas con los aranceles estadounidenses.

Un funcionario europeo que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP explicó que la nueva asociación podría incluir una mayor coordinación de políticas en áreas como el clima, la energía y la inteligencia artificial. El esquema permitiría que Ottawa participara en algunos programas comunitarios y establecería una estructura de gobernanza compartida.

Las autoridades canadienses señalaron que las empresas buscan nuevas oportunidades en Europa para compensar las pérdidas relacionadas con los aranceles estadounidenses (REUTERS)
Las autoridades canadienses señalaron que las empresas buscan nuevas oportunidades en Europa para compensar las pérdidas relacionadas con los aranceles estadounidenses (REUTERS)

La iniciativa ampliaría las oportunidades de participación de Canadá en las actividades institucionales europeas. El país recibió recientemente invitaciones para asistir a cumbres de la UE y a reuniones ministeriales.

Otro de los ejes de las conversaciones será el acceso a minerales críticos necesarios para desarrollar tecnologías vinculadas con la transición energética. Canadá cuenta con importantes reservas de estos recursos, utilizados en productos como las baterías y los aerogeneradores, que Europa obtiene actualmente en su mayoría de China.

Sin embargo, el desarrollo de la industria minera canadiense requiere inversiones sustanciales en infraestructura. En ese contexto, la cumbre podría dar lugar a un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones respaldar proyectos canadienses relacionados con minerales críticos.

La agenda también contempla avances en el comercio digital. Se espera que durante la reunión en Montreal se presente un acuerdo destinado a facilitar las transacciones en línea y reducir sus costos.

Un borrador inicial de la declaración conjunta preveía, además, una cooperación más estrecha en infraestructura y regulación de la inteligencia artificial. Estos ámbitos forman parte de las áreas en las que ambas partes buscan coordinar sus políticas y ampliar sus relaciones económicas.

(Con información de AFP)

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