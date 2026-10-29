Javier Milei estará en Corrientes a fines de noviembre para participar de una actividad privada

Javier Milei volverá a visitar Corrientes

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Javier Milei volverá a visitar el próximo mes Corrientes, donde cerrará el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, del que participa incluso desde antes de haber llegado a la presidencia de la Nación.

“El Presidente vendrá a la ciudad de Corrientes el jueves 26 de noviembre al Congreso del Club de la Libertad”, indicó a Infobae Alberto Medina Méndez, presidente de la institución organizadora.

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Luego, detalló: “Estará en el cierre, alrededor de las 18.30 o 19”.

El título de la convocatoria será Los desafíos de la transformación económica. Bajo ese eje “se realizarán todas las conferencias del día, que serán unas 30″, destacó Medina Méndez. Y agregó: “Sin dudas, el Presidente también se enfocará en eso”.

“El cierre del Congreso se referirá al proceso de transformaciones económicas que está avanzado, cuáles serán los siguientes pasos y de qué modo ha ido el Gobierno trabajando esa temática que no se da solamente en Argentina, sino en todo el mundo”, acotó el organizador del evento.

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Javier Milei, durante su participación del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad del año pasado

Hasta el momento, no está definido que el gobernador correntino Juan Pablo Valdés tenga un encuentro con Milei. Tampoco se informó si el Presidente aprovechará el viaje para mantener algún tipo de contacto con los libertarios correntinos. El principal referente de La Libertad Avanza en la provincia litoraleña es el diputado nacional Lisandro Almirón.

Presencia recurrente

El acto por el 10° aniversario del Club de la Libertad fue la primera visita a una provincia de Milei tras asumir la presidencia de la Nación. Fue en febrero de 2024. En esa oportunidad defendió su gestión incipiente, el DNU 70/23, el proyecto de Ley que luego sería conocido como “Bases”, y calificó al Congreso Nacional de “nido de ratas”.

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Además, el mandatario participó en la edición 2025 del Congreso de Economía Regional. En este caso, aprovechó la tribuna para anunciar que se había concretado el tratado con la administración de Donald Trump. “Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, dijo el mandatario en aquella ocasión.

“En todas esas oportunidades, el Presidente ha tenido una agenda exclusiva vinculada al Club de la Libertad. Llega a Corrientes, lo reciben las autoridades provinciales en el aeropuerto. De allí va al predio, hace su disertación y luego regresa a Buenos Aires”, marcó Medina Méndez.

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El discurso del Presidente en su visita del 2025 al Congreso de Economía Regional en Corrientes

El vínculo entre el Club de la Libertad con Milei comenzó mucho antes de que fuera reconocido y se dedicara a la política. “Lo conocimos en el marco del primer Congreso de Economía Regional en 2014. Estamos hablando de un Javier Milei economista y conocido en el mundo académico. Todavía no se había instalado en el ambiente mediático y mucho menos en el político”, recordó el presidente del Club de la Libertad.

Doce años atrás, Milei enfocó su exposición en dos tramos. En el primero, abordó cuestiones clásicas relacionadas con el concepto de crecimiento. En el segundo, se centró en la noción de singularidad.

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“Vino unas diez veces antes de llegar a la presidencia de la Nación. Estuvo en Corrientes capital y también nos acompañó en actividades que se concretaron en Resistencia (Chaco) y en Posadas (Misiones”, detalló el titular de la entidad.

Medina Méndez comentó que luego de todos estos años se ha forjado un vínculo personal. “Para él, es un ámbito habitual en el que se siente cómodo. Básicamente, por la relación que hemos construido en todos estos años dando la ‘batallla cultural’. Para Milei, es una cuestión central, no algo retórico. La ejerce empíricamente. Y este evento es una demostración más. No viene a hacer política partidaria”, destacó.

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La actividad se concretará el jueves 26 desde las 8.30 en el Salón Espacio Andes. El valor de la entrada general para participar del evento se fijó en $ 80 mil. No se realizará transmisión online.

Dentro de los 30 conferencistas habrá economistas, académicos, empresarios y referentes políticos locales, nacionales e internacionales. Las ponencias se realizarán en modalidad presencial y también mediante videoconferencias.