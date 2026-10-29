Honduras: capturan a un hombre tras hallar restos de perros en una vivienda donde vendían tacos

La intervención policial comenzó luego de reportes sobre fuertes olores a descomposición provenientes del inmueble. (Foto: Policía Nacional)

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Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en Siguatepeque, Honduras, por suponerlo responsable del delito de maltrato animal, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran restos de perros en el patio de su vivienda, donde también funcionaba un negocio de venta de comida.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre los restos hallados y los alimentos comercializados en el establecimiento.

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La captura se ejecutó durante un allanamiento realizado después de que vecinos alertaran sobre fuertes olores a descomposición que provenían del inmueble. Las denuncias motivaron la intervención policial para inspeccionar el lugar y verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Durante el operativo, los agentes localizaron osamentas de caninos y tres perros con vida que presentaban condiciones deplorables de salud, según el reporte de las autoridades.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a examinar el posible origen de los restos y las actividades que se desarrollaban en el negocio de comida.

Las autoridades no han confirmado que se utilizara carne de perro para elaborar los tacos vendidos en el lugar. (Foto: Policía Nacional)

El caso tomó mayor relevancia ante las sospechas de que el detenido presuntamente utilizaba carne de perro para preparar tacos que luego eran vendidos al público.

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Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía deben determinar si los restos encontrados guardan relación con los alimentos que se comercializaban en el establecimiento.

«Queremos descartar o afirmar que la carne de estos caninos estaba siendo utilizada en esta venta de comida», explicó un funcionario policial al referirse a las diligencias que se desarrollan para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también buscan esclarecer las condiciones en las que permanecían los tres perros encontrados con vida. El reporte policial indica que los animales estaban en un estado de salud deplorable, una situación que forma parte de las diligencias relacionadas con el presunto delito de maltrato animal.

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La intervención policial se produjo después de que residentes de la zona reportaran fuertes olores a descomposición procedentes de la vivienda.

Las denuncias alertaron a las autoridades sobre una posible situación irregular en el inmueble, que además de servir como residencia al sospechoso albergaba un establecimiento de venta de comida.

Tres perros fueron encontrados con vida, pero en condiciones deplorables de salud, según el reporte policial. (Foto: Policía Nacional)

A partir de esos avisos, los agentes realizaron el allanamiento y encontraron los restos de animales, así como a los tres perros que aún permanecían vivos. Los hallazgos ampliaron las líneas de investigación y llevaron a las autoridades a indagar tanto las condiciones de los caninos como el posible uso de los restos.

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El caso también plantea interrogantes sobre las actividades que se realizaban en el establecimiento y las condiciones sanitarias en las que se preparaban los alimentos.

Sin embargo, cualquier conclusión sobre una eventual contaminación o sobre el origen de la carne comercializada deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones, sin dar por confirmadas las sospechas iniciales.

Las autoridades no han informado, en los datos proporcionados sobre el caso, de resultados concluyentes que vinculen directamente los restos encontrados con los tacos vendidos en el lugar.

El hombre detenido tiene 31 años, es originario de Tegucigalpa y residía en Siguatepeque, donde se desarrolló el operativo policial. Tras su captura, fue remitido al Ministerio Público, señalado como presunto responsable del delito de maltrato animal.

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