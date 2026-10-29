“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas

El Apache se sometió a un desafío junto a su ex compañero en el Manchester United

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Alejado de la dirección técnica, Carlos Tevez está enfocado en los preparativos de su despedida del fútbol, que está organizada para el próximo 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors y podría tener a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo una cancha de fútbol. A poco más de un mes para esa emotiva cita, el Apache brindó una entrevista con su ex compañero en el Manchester United, Rio Ferdinand, que saldrá publicada este jueves y el anticipo de la nota lo mostró siendo parte de un divertido juego, que se ha hecho viral con diferentes consignas en redes sociales.

Ferdinand lo desafió a que se quedara callado hasta que escuchara un tridente mejor que el conformado por Tevez, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo en los Diablos Rojos. Allí, las reacciones del Apache marcaron el paso de la breve grabación con risas, gestos y todo tipo de ademanes ante la mención de diferentes ataques, varios de ellos con acento argentino, como el de Sergio Agüero, Raheem Sterling y Leroy Sané en el Manchester City o las ofensivas compuestas por Lionel Messi, Samuel Eto’o y Ronaldinho, sumado a otra integrada por la Pulga, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic.

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Otra de las mencionadas fue Robert Pires, Henry y Dennis Bergkamp en el Arsenal de los Invencibles, que terminó la Premier League de manera invicta, la BBC del Real Madrid con Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano, y la última línea conformada por Kaká, Andriy Shevchenko y Hernán Crespo en el Milan o la de Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino en el Liverpool. En todas, más allá de las caras de Tevez, se repitió un denominador común: el silencio.

El Apache contó que el tridente Messi-Suárez-Neymar en Barcelona fue superior al suyo con Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo en el Manchester United (Créditos: AFP/Lluis Gene)

Esta postura se rompió cuando Rio Ferdinand le mencionó la MSN compuesta por Messi, Luis Suárez y Neymar. Carlitos dejó un atisbo de duda y, ante la pregunta del presentador sobre si ese tridente fue mejor, no tuvo dudas: “Sí, sí, pero solo porque estuvieron más tiempo juntos”. El trío del Barcelona compartió cancha durante tres temporadas entre 2014 y 2017, mientras que el ataque del Manchester United se prolongó entre 2007 y 2009.

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“¿Si ustedes hubieran jugado más tiempo juntos, habrían sido mejores?“, lo interrogó el hombre de 47 años y Carlos Tevez no esquivó la respuesta: ”Sí, puede ser". De esta manera, se cerró el video, que incluyó un elogio del analista televisivo para el ex integrante de la Albiceleste: “Qué bueno verte. Qué jugador”. “El placer es mío”, remató el ex técnico de Rosario Central, Independiente y Talleres.

El delantero con pasado en Boca Juniors y Manchester City, entre otros equipos, oficializó el 20 de octubre pasado que realizará su despedida oficial como futbolista el 20 de diciembre en La Bombonera. “Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, escribió en sus redes sociales para dar a conocer esta novedad.

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El anuncio de la despedida de Carlos Tevez (Instagram)

Según a lo que accedió Infobae, la idea es armar un equipo de amigos —del fútbol y del barrio— y enfrentarlos a una formación de “resto del mundo” integrada por excompañeros de su carrera internacional. El contrincante apuntaría a ser el Boca campeón del mundo de 2003, aquel plantel dirigido por Carlos Bianchi que venció al Milan en la final de la Copa Intercontinental por penales. Desde la orilla Xeneize, se espera la participación de figuras como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y el propio Riquelme, además de jugadores de otros ciclos como Ramón “Wanchope” Ábila, el italiano Daniele De Rossi y el colombiano Edwin Cardona. También podría sumarse Leandro Paredes, actual capitán del club, pese a no haber coincidido con Tevez.

Este medio pudo conocer que uno de los grandes atractivos del evento podría ser la presencia simultánea de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes Tevez planea invitar personalmente. El Apache compartió vestuario con el rosarino en la selección argentina desde 2005 y con el portugués en el Manchester United entre 2007 y 2009. De concretarse, sería la primera vez que ambos integren un mismo equipo, un hito inédito más allá de los cruces que protagonizaron en clásicos entre Barcelona y Real Madrid, en dos amistosos a nivel selecciones y en la Riyad Season de 2023 en Arabia Saudita.

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