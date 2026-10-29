Las chicanas de Grego Rossello en los Premios Ídolo 2026: de Luck Ra y Davo Xeneize a Momi Giardina y los Mernosketti

El conductor de la gala aprovechó para hacer humor con los invitados (Video: Premios Ídolo, Telefe Streams)

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La tercera edición de los Premios Ídolo Argentina tuvo, además de las 29 estatuillas, un momento que se robó la conversación en redes: el monólogo de Grego Rossello. Promediando la ceremonia, que se realizó este miércoles en la Usina del Arte y se transmitió en vivo por Streams Telefe, el conductor se quedó solo frente al público y, con el micrófono en la mano, empezó con chicanas dirigidas a varios de los creadores presentes.

La primera en recibir fue su propia compañera. “Cuando no la veo me preocupo con Sofi. Yo no sé si se está yendo a arreglarse con Homero Pettinato por decimosexta vez o está corriendo de Hernán Bloquero”, arrancó. La referencia fue doble: por un lado, a las idas y vueltas de la influencer con Homero Pettinato; por el otro, al hombre al que ella denunció por acoso en septiembre, después de que se presentara en la puerta de Olga tras amenazar al conductor.

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Enseguida apuntó a Nico Occhiato, en alusión a la guerra del streaming entre Luzu TV y Olga, el canal de Migue Granados, marcada por los pases de figuras de un lado al otro: “Veo mucha gente muy pegada. Lo veo a Nico Occhiato acá, me encanta. Nico, no está Miguel hoy, así que vas a poder dormir tranquilo sin pensar a quién se va a chorear el año que viene Miguel. Hoy no vino”.

Momi Giardina fue otra de las apuntadas por el conductor

Después le llegó el turno a Momi Giardina, que en pleno Mundial quedó en el centro de la polémica por su imitación de Erling Haaland en Nadie Dice Nada. “Vino Momi Giardina. Gracias, Momi. Pensé que venías con Haaland, la verdad”, lanzó. Y siguió: “¿Vino tu hija, Momi? ¿No vino tu hija? ¿No vino tu ex? No vino ninguno. Yo tenía el remate del chiste, que era que podíamos poner una torta y que sea tu cumpleaños, pero viniste sola, Momi. Está muy bien, perfecto”. El chiste aludía a la buena relación que Momi mantiene con Diego Castro, el padre de su hija Julieta, con quien comparte cumpleaños y fiestas familiares: con todos ellos presentes, la gala podía convertirse en su propio festejo.

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Antes de seguir, se rió de sí mismo, ya que esta vez Ferné con Grego no se llevó el premio a Mejor Podcast que había ganado en 2025: “Lo importante, les quiero pedir algo, es que hoy lo están bancando muy bien. Si toca ganar o perder, no pasa nada. Como verán, yo hoy perdí. El año pasado me tocó ganar el premio. También el año pasado, no sé si se acuerdan, perdí mi dignidad. No sé si se acuerdan de ese momentito”.

Ese “momentito” tenía nombre y apellido. En la edición anterior, al subir a recibir su premio, Michelle Masson había bromeado frente a todos con que era la primera vez que Grego se le acercaba sin intentar levantarla. “Ahí está. Ah, está Michelle de vuelta, qué cómodo. Bien, Michelle, ¿viniste con tu novio? Capo, ¿cómo andás, crack? Ni la conozco, no le escribí nunca, de verdad. Todo mentira lo que dicen. ¿Viste que hablan? La gente habla”.

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Ailín Tokman y Andrés Simón, pareja en la vida real, fueron parte del bloque dedicado a los influencers gastronómicos

La mesa de los creadores gastronómicos también tuvo lo suyo. Los apuntados fueron Ailín Tokman y Andrés Simón, pareja en la vida real, y Gastón Soffritti, que también incursionó en el rubro con videos junto a chicas desconocidas: “Estoy viendo los influencers gastro, que me encantó. Amo esa categoría. ¿Dónde están Simón y Ailín Tokman? Muy bien, Ailín. Simón, me encanta. Dos que se tomaron muy en serio el concepto de darse masa. Realmente cocinan juntos y duermen juntos, como Gastón Soffritti también con su participante. La conociste ahí cocinando, ¿o no? ¿Sabían esa historia de amor de Gastón? Hay algo con Gastón y las chicas que aparecen en sus videos. No sé por qué están todas fuertes, de verdad lo digo eso. Él dice que las saca de una plaza, la plaza es la plaza Punta del Este el 3 de enero, una cosa de locos. Son muy parecidas a las plazas donde graba Gabino Silva, ¿vieron? Muy parecido el contenido, realmente”.

Uno de los pasajes más comentados llegó cuando ubicó a Luck Ra, que viene de un año agitado: la separación de La Joaqui, los rumores (que ambos desmintieron) sobre un supuesto romance con su amiga Tuli Acosta y el revuelo por una versión que difundió Yanina Latorre, que él también negó. “¿Está Facu por acá? Luck Ra, amigo, ¿cómo estás? Qué añito el tuyo, de verdad. Viene bien, ¿no? Estás en Ídolo Musical. Yo ahí me enteré que eras cantante, amigo. Por ahora estás en todos los quilombos mediáticos”, disparó. “Te quiero preguntar algo y que me digas la verdad, porque tenemos confianza. Escuché por ahí que decían que le estabas dando besos a muchachos a cambio de cigarrillos”.

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“No, no, no, no”, respondió el cantante desde su lugar. “¿No es cierto? Bueno, dejame darte un consejo. Sí, estás soltero. Si llegás a estar de novio, no la traigas acá, hay varios traperos. Cuidate, te pido por favor”, siguió Grego. “Es tranca”, contestó Luck Ra, y le mostró una estampita. “¿Qué tenés ahí? ¿Qué dice? Maxi López contra las icardiadas”, leyó el conductor, en medio de los aplausos. Y remató con el dorso: “¿Estás soltero? Tengo un atado de veinte en el camarín. Nos vemos más tarde”.

Davo Xeneize llegó a la gala acompañado por su madre, un detalle que Grego no dejó pasar

El bloque dedicado a los streamers fue el más largo. “Y ahora en un ratito viene la categoría para mí más picante, la más difícil. Estuvimos ahí hablando en producción, que es la del stream. Muy difícil, más que nada porque tienen que competir contra Davo, loco. Es imposible competir contra Davo. La semana pasada llamó Ryan Castro en un recital, ¿estamos de acuerdo? La otra semana estuviste con Neymar y Gabigol en Brasil. Hizo un stream con Messi y con Suárez. Está de novio, es un buen novio, vino con la madre. Hay algo que hagas mal, Davo, me da bronca, te juro. Todo bien. ¿Tenés algún secreto, Davo? ¿Ninguno? Ninguno. Para mí es hincha de River. Tiene a Ramón Díaz tatuado en el culo, algo así, que nadie sabe”, bromeó, en un guiño al fanatismo de Davo Xeneize por Boca frente al ídolo millonario.

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Después fue el turno de Mernuel, que el año pasado se llevó el premio mayor con Mernosketti, el trío que se disolvió este año: “Está nominado Mernuel también, mi amigo Mernuel. No fue el mejor año el último, Mer, ¿no? La verdad, vamos a decir la verdad, pobre. El año pasado ganó el premio más importante. Ahora vino uno de los tres Mernosketti, imaginate. Pobre, porque la gente lo tiene a Mernuel como el malo de los Mernosketti y no es así. Es el único que quería laburar de los tres, pobre”.

El repaso siguió con sus excompañeros: Moski, que se había mudado a Dubái cuando anunció su primer alejamiento del streaming, y Bauleti, que acumuló varias cancelaciones en redes por comentarios en sus transmisiones. “Mer, no, tranquilo, igual es muy difícil lo de Mernuel. Piensen que Mernuel estaba streameando con un chico, se enamoró, se le fue a Dubái, el chabón, difícil, ¿eh? Y el otro, el que era su dupla, lo cancelan cada media hora”.

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Mernuel, ganador del premio mayor en 2025 con Mernosketti, volvió a la gala tras la disolución del trío

De ahí, Grego propuso una nueva categoría y se incluyó: en septiembre, quedó en el centro de las críticas al trascender que era uno de los dueños de Caramelo, el boliche cuestionado por sus criterios de ingreso. “Pensé para el año que viene esta terna. Está bueno, ¿no? Puede ser la terna de los cancelados, ¿eh? Puede ser tipo en dupla, como se pone el clip viral, tipo Momi con Haaland. Grego con Caramelo, ¿no? Y lo vamos a tener a cada uno”.

En esa terna imaginaria también entró Lola Latorre, que en las últimas semanas sumó nuevas acusaciones de plagio: “Puede estar Lola Latorre. ¿Dónde estás, Lola? Lola, dejá un quilombo. Dejá pasar uno, te lo pido por favor. Uno dejalo pasar”.

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El cierre fue para el gran ausente de la noche, otra vez en alusión a las constantes cancelaciones de Bauleti por sus dichos polémicos, y de paso, un último palo para Caramelo: “Pero igual gana Bauleti. Fuerte el aplauso para Santiago Bauleti, que no vino hoy porque no puede salir de la casa. Hay after hoy, es en Costa, así que pueden ir vestidos como quieran. Gente, buenas noches. Muchas gracias. Me divertí mucho charlando con ustedes. Seguimos”.