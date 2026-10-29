Crimen y Justicia

Gremios docentes convocaron a un paro nacional para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy

CTERA realizó la convocatoria y declaró una jornada de duelo y movilizaciones por el crimen de la directora de una escuela en la provincia de Corrientes

Gremios docentes realizarán una jornada de protesta por el asesinato de la docente en la provincia de Corrientes
Gremios docentes realizarán una jornada de protesta por el asesinato de la docente en la provincia de Corrientes
Guardar

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para el jueves 29 de octubre y declaró una jornada de duelo, movilizaciones y acciones públicas en reclamo de justicia por Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Corrientes hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

La medida incluirá protestas, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país. CTERA reclamó una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” para determinar las responsabilidades por el crimen.

PUBLICIDAD

Godoy tenía 52 años y trabajaba en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue encontrado semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso, ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento donde daba clases.

La convocatoria sindical fue difundida por CTERA y SUTEBA a través de X. La organización expresó su acompañamiento a la familia de la docente, a la comunidad educativa y a SUTECO, el sindicato de base de Corrientes que había reclamado el esclarecimiento de los hechos.

La familia denunció la desaparición de la maestra ocho días después de su última comunicación telefónica.
La familia denunció la desaparición de la maestra ocho días después de su última comunicación telefónica.

El gremio cuestionó las condiciones en las que Godoy desarrollaba su tarea en una zona rural aislada. También exigió que el Gobierno de Corrientes y el Gobierno nacional asuman las responsabilidades vinculadas con la precariedad, la falta de protección y el aislamiento que atravesaba la docente.

PUBLICIDAD

“Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, sostuvo la entidad. En el mismo pronunciamiento, planteó que el Estado debe garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y recursos para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Las organizaciones de base de la confederación mantendrán las asambleas, congresos, elecciones y demás actividades sindicales que ya estaban programadas. Esas instancias se realizarán bajo el reclamo de justicia por Godoy.

La maestra viajaba cada semana desde su vivienda en Esquina hasta la estancia El Curupí, un trayecto de 18 kilómetros. Desde allí debía recorrer a caballo otras dos o tres horas para llegar a la escuela de El Malezal, donde asistían ocho alumnos.

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
El cuerpo de la directora rural apareció semisumergido a dos kilómetros y medio del establecimiento escolar de El Malezal.

Godoy había elevado en agosto un planteo ante el Consejo General de Educación de Corrientes por el estado del edificio. Denunció bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada.

La directora suplente no podía quedarse a dormir en el establecimiento debido a esas condiciones. Por eso pasaba la noche en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que residía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia.

Cinco detenidos y pericias para establecer las circunstancias de la muerte

La última comunicación conocida de Godoy ocurrió el 7 de octubre a las 20:45, cuando le envió un audio a su nuera Alejandra. En ese mensaje describió la falta de agua y el deterioro de la escuela.

Sus hijos denunciaron la desaparición ocho días después, el 15 de octubre. La Fiscalía intervino entonces y el operativo de búsqueda se amplió con cerca de un centenar de policías, drones y dos helicópteros.

La causa tiene cinco detenidos con prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres fueron acusados de femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una imputación por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio luego de que los investigadores advirtieran contradicciones en sus declaraciones.

Bordón afirmó en una de sus versiones que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, aunque luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida bajo presiones y maltratos durante la detención.

Durante un procedimiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas para someterlas a pericias. En la casa de Leguizamón, en la localidad de Sauce, encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Zarza, de 34 años, fue señalado como el principal sospechoso. Testimonios incorporados al expediente lo ubicaron en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, y allí se hallaron prendas quemadas que serán analizadas mediante pruebas de ADN.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González se trasladaron en helicóptero al sitio donde apareció el cuerpo. Mosquera indicó durante una audiencia que la pesquisa no descarta un posible ataque sexual previo: “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”.

Adán, uno de los hijos de la docente, cuestionó la línea de investigación de la Fiscalía y vinculó la desaparición con denuncias que su madre había formulado sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos escolares. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

Temas Relacionados

CorrientesFemicidioParo docente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una multitud marchó en silencio por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: “Que se haga Justicia y no vuelva a pasar”

Familiares, docentes, alumnos y vecinos de la maestra asesinada se movilizaron por las calles de Esquina tras el hallazgo de su cuerpo. La comunidad reclamó el esclarecimiento del crimen y cuestionó las condiciones en las que trabajan los docentes rurales

Una multitud marchó en silencio por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: “Que se haga Justicia y no vuelva a pasar”

Alerta por la venta en supermercados de una leche para bebés falsificada con niveles peligrosos de una toxina

La PFA realizó 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y siete partidos bonaerenses. Secuestró más de 500 envases de fórmula infantil apócrifa que, según un informe pericial del Senasa, contenían aflatoxina M1 en una concentración superior a seis veces el máximo previsto por el Código Alimentario Argentino

Alerta por la venta en supermercados de una leche para bebés falsificada con niveles peligrosos de una toxina

Todo lo que se sabe del femicidio de Nancy Godoy: 21 días de misterio, cinco detenidos y un cuerpo semisumergido

Desde el último audio que la docente rural envió hasta el hallazgo de sus restos, la investigación estuvo marcada por declaraciones contradictorias, allanamientos y pruebas clave. Cuatro sospechosos están acusados por el crimen y un quinto por falso testimonio. La Justicia no descarta un ataque sexual previo

Todo lo que se sabe del femicidio de Nancy Godoy: 21 días de misterio, cinco detenidos y un cuerpo semisumergido

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

La Comisión de Legislación Penal empezó a analizar 12 iniciativas para impedir que la fuga o la rebeldía permitan la prescripción en causas por delitos sexuales contra menores. El debate llega impulsado por el caso de Alberto Martín Del Valle, beneficiado ante la Justicia por el paso del tiempo

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos durante una celebración religiosa en Jujuy y dejó a uno en estado crítico

Sucedió durante la tradicional peregrinación al santuario de la virgen de Río Blanco. El hombre atropellado permanece en terapia intensiva y corre riesgo de quedar cuadripléjico. Su hijo reclamó Justicia

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos durante una celebración religiosa en Jujuy y dejó a uno en estado crítico

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami empata contra Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami empata contra Cincinnati por la MLS

Gerónimo Rulli atajó dos penales y el Manchester City avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa

El insólito regalo de cumpleaños que recibió Marcos Acuña y se hizo viral

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

TELESHOW

Susana Giménez le celebró los 51 años a su hermano Patricio: "Te amo"

Susana Giménez le celebró los 51 años a su hermano Patricio: "Te amo"

Chechu Bonelli habló sobre su presunto regreso con Facundo Pieres: “Jamás sería un secreto de ningún hombre”

Adrián Pallares cruzó a Flor de la V en su programa: “Yo pedí salir al aire”

Dulceida, la creadora los Premios Ídolo, palpita la nueva edición: “El stream argentino está más desarrollado que el de España”

Así reciben los Premios Ídolo 2026 a sus 710 invitados en la Usina del Arte

INFOBAE AMÉRICA

Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año

Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año

El Tribunal Supremo Electoral presenta una mesa de seguridad rumbo a los comicios de Guatemala de 2027

Procuraduría interviene generadora eléctrica vinculada a exjefe del Ejército de Nicaragua

Estados Unidos tras la votación en la ONU: “Queda trabajo por hacer, pero el mundo empuja contra la propaganda cubana”

Perú campeón de la Copa América 1975: ¿Cómo ese título logró rescatar al fútbol profesional y contradecir a la dictadura?