América Latina

Fundación de Guillermo Lasso y CAF acuerdan invertir USD 100.000 para prevenir la desnutrición infantil en Ecuador

La cooperación se ejecutará en cuatro parroquias de Imbabura, en el norte del país, mediante un modelo de intervención comunitaria

Guillermo Lasso durante la firma con la CAF.
Guillermo Lasso durante la firma con la CAF.
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La Fundación Ecuador Crece Contigo, presidida por el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), firmó un convenio de cooperación técnica con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 100.000, destinados a fortalecer la prevención de la desnutrición crónica infantil en cuatro parroquias de Imbabura, una provincia situada en el norte de Ecuador. El acuerdo fue suscrito el 27 de octubre, durante la conmemoración del segundo aniversario de la organización, que busca dar continuidad a iniciativas de nutrición y desarrollo infantil mediante investigación, asistencia técnica y trabajo comunitario.

Según la información publicada por La Hora, el proyecto se implementará en las parroquias de Imantag, perteneciente al cantón Cotacachi; Pablo Arenas, en Urcuquí; San Roque, en Antonio Ante; y Ambuquí, en Ibarra. La intervención contempla identificar las necesidades específicas de cada localidad y desarrollar soluciones junto con autoridades y organizaciones comunitarias, con el propósito de mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños durante sus primeros años de vida.

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La firma se realizó en el Teatro William Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito, con la participación de Lasso, el director ejecutivo de la fundación, Erwin Ronquillo, y la ejecutiva principal de CAF, Andrea Terán. Durante el encuentro, el exmandatario agradeció la confianza del organismo multilateral y destacó la responsabilidad de administrar los recursos destinados a las comunidades beneficiarias, de acuerdo con la cobertura del medio ecuatoriano.

El convenio representa una nueva etapa de cooperación para la fundación, creada en octubre de 2024, después de que Lasso concluyera anticipadamente su mandato presidencial en noviembre de 2023. La organización se constituyó con el objetivo de contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, una problemática que afecta al crecimiento y desarrollo de los menores y que está relacionada con factores como la alimentación, el acceso al agua segura, el saneamiento y la atención sanitaria.

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Durante el aniversario, Ronquillo presentó un balance de las actividades desarrolladas por la institución. Según la información difundida por Ecuavisa, la fundación cuenta con una biblioteca digital de más de 200 recursos especializados, una plataforma de información con 101 indicadores y diez reportes técnicos. También ha promovido una red de investigación maternoinfantil integrada por 29 especialistas y actividades de articulación con actores académicos y científicos.

Una de sus experiencias territoriales se desarrolla precisamente en Ambuquí, donde la organización impulsa un modelo denominado laboratorio vivo. Esta iniciativa involucra a aproximadamente 1.200 familias y busca identificar problemas relacionados con la primera infancia mediante la participación de las comunidades. El nuevo acuerdo con CAF permitirá extender el alcance territorial de las intervenciones previstas hacia otras tres parroquias de Imbabura.

La cooperación se produce en un contexto en el que Ecuador mantiene importantes desafíos nutricionales. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la prevalencia de desnutrición crónica entre menores de dos años se situó en 19,3 % durante el periodo 2023-2024. El indicador refleja una reducción frente al 20,1 % registrado en la medición anterior, aunque persisten diferencias asociadas con las condiciones económicas, sociales y territoriales.

La prevención de esta problemática fue una de las prioridades del Gobierno de Lasso, que promovió una estrategia de coordinación institucional para fortalecer la atención durante los primeros 1.000 días de vida, comprendidos entre el embarazo y los dos primeros años del niño. Tras abandonar la Presidencia, el exmandatario impulsó la creación de Ecuador Crece Contigo como una organización privada orientada a generar conocimiento y promover intervenciones relacionadas con esa política pública.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa frente al logotipo corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en su sede central de Caracas, Venezuela, 22 de diciembre, 2015. REUTERS/Carlos García Rawlins
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa frente al logotipo corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en su sede central de Caracas, Venezuela, 22 de diciembre, 2015. REUTERS/Carlos García Rawlins

CAF, por su parte, desarrolla programas de cooperación y financiamiento vinculados con salud, nutrición y desarrollo social en América Latina. La participación del organismo en este proyecto busca respaldar una intervención territorial sustentada en información técnica y coordinación local. Sin embargo, hasta el anuncio del convenio no se habían divulgado públicamente el calendario de desembolsos, el número de niños que recibirán atención directa ni los indicadores específicos con los que se evaluarán sus resultados.

La ejecución del acuerdo permitirá observar cómo se articula la cooperación multilateral con una organización privada y las autoridades locales para abordar un problema que continúa afectando a miles de familias ecuatorianas. Los resultados de la intervención dependerán de las actividades que se implementen en las cuatro parroquias y de la medición posterior de sus efectos sobre la nutrición y el desarrollo infantil.

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