Economía

Según el Banco Provincia, más de un tercio de sus clientes con salarios privados se queda sin dinero antes del 10 del mes

La entidad pública bonaerense se sumó así a la polémica por el nivel de ingreso y las dificultades para “llegar a fin de mes”, iniciada por el presidente Javier Milei

Un informe del Banco Provincia marcó que más de un tercio de los trabajadores se queda sin saldo en su cuenta sueldo al día 10 del mes. (Foto: Reuters/Francisco Loureiro)
Un informe del Banco Provincia marcó que más de un tercio de los trabajadores se queda sin saldo en su cuenta sueldo al día 10 del mes. (Foto: Reuters/Francisco Loureiro)
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Luego de que el presidente Javier Milei apuntó contra quienes aseguran que “la gente no llega a fin de mes”, un informe de Banco Provincia, entidad financiera pública de la provincia de Buenos Aires, marcó que más de un tercio de los trabajadores del sector privado se quedó sin saldo de su sueldo antes del día 10. La situación no afecta a todos por igual: el indicador mostró que de los menores ingresos son los más perjudicados.

El estudio analizó más de 320 mil cuentas sueldo de empleados del sector privado que cobraron sus haberes en la entidad y no transfirieron esos fondos hacia otros bancos. La medición comparó diciembre de 2023 con diciembre de 2025 e incorporó una fotografía de julio de 2026, que permitió observar el uso de los salarios en los primeros días del mes.

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Más trabajadores sin dinero al día 10

La comparación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 mostró que el porcentaje de trabajadores que se quedó sin saldo de su haber antes del día 10 subió de 17,9% a 23,2%. El aumento alcanzó 5,3 puntos porcentuales (p.p.) en ese período.

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Según el Banco Provincia, en 2025, 1 de cada 4 trabajadores se queda sin dinero en su cuenta sueldo antes del día 10 cuando en 2023 era 1 de cada 5. (Foto: Banco provincia)

El informe también registró que se adelantó la fecha en la que la mitad de las personas agotó los recursos que recibió por su salario. En diciembre de 2023, ese punto se ubicó en el día 24. En diciembre de 2025, se adelantó al día 22. La diferencia fue de dos días.

Otro indicador tomó en cuenta el nivel de utilización del dinero apenas un día después del cobro. En diciembre de 2023, los titulares de las cuentas usaron el 18,5% de los ingresos acreditados durante esa primera jornada. En diciembre de 2025, la proporción subió al 23,5% del sueldo utilizado al día siguiente del cobro.

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El presidente Javier Milei cuestionó a quienes aseguran que "la gente no llega a fin de mes". (Foto: Reuters/Alejandro Martínez Vélez).
El presidente Javier Milei cuestionó a quienes aseguran que "la gente no llega a fin de mes". (Foto: Reuters/Alejandro Martínez Vélez).

La discusión se instaló después de las declaraciones de Milei sobre las dificultades de los hogares para cubrir sus gastos hasta el cierre de cada mes. La semana pasada, el Presidente cuestionó esa frase y se refirió al período que transcurre entre el agotamiento del dinero y el siguiente cobro.

Si se quedan sin plata al día 20, ¿Me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? Ustedes se dan cuenta de que, al contestarse esa pregunta, se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa. Reflexionemos”, afirmó Milei.

A pesar de los cuestionamientos del presidente a dicha afirmación, la medición del Banco Provincia de julio de 2026 mostró una aceleración mayor en el uso de los haberes. A los cinco días de la acreditación, el universo completo de las cuentas analizadas utilizó la mitad del dinero correspondiente al salario mensual.

Para el día 10, el 36% de los trabajadores y trabajadoras ya se quedó sin saldo proveniente del sueldo. Diez días después, el porcentaje subió al 57%. Hacia el día 20, casi seis de cada 10 personas incluidas en la muestra no contó con dinero originado en su haber mensual.

Los más afectados

La brecha entre niveles de remuneración apareció con mayor claridad en los datos de julio de 2026. Entre quienes percibieron ingresos bajos, el 56% se quedó sin saldo de su salario antes del día 10. En ese grupo, la mitad de las personas agotó los recursos cerca del día siete.

En los segmentos de ingresos medios bajos, el 40% llegó al día 10 sin dinero de sus haberes. La fecha en que la mitad de los trabajadores de ese grupo se quedó sin saldo se ubicó cerca del día 14.

Los sectores de ingresos altos presentaron un resultado distinto, aunque también mostraron agotamiento temprano de una parte de los salarios. El 21% de los trabajadores de ese segmento se quedó sin saldo antes del día 10 y la mitad agotó el dinero de su haber cerca del día 24.

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Según el Banco Provincia, de cada 10 de trabajadores de ingreso bajos seis se queda sin dinero en su cuenta sueldo antes del día 7. (Foto: Banco Provincia).

El informe mostró que la distancia entre esos grupos se expresó tanto en el porcentaje de personas que agotó el salario durante la primera parte del mes como en la fecha en la que se consumió la mitad de los fondos. La mayor diferencia se concentró entre las remuneraciones bajas y el resto de los segmentos.

El estudio contrastó trabajadores con poderes adquisitivos similares para observar cómo evolucionó el uso de los ingresos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En esa comparación, el deterioro afectó con mayor intensidad a quienes percibieron montos más bajos.

Entre las personas que recibieron ingresos equivalentes a $ 1,2 millones mensuales, el porcentaje de quienes se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 p.p.. Para quienes percibieron un ingreso equivalente a $ 2 millones, la suba llegó a 5,2 p.p..

En el grupo con salarios equivalentes a $ 4 millones, el aumento alcanzó 1,5 p.p.. La diferencia entre los tres niveles mostró que el crecimiento del agotamiento temprano de los haberes fue más pronunciado entre los trabajadores de menores recursos.

Sin reactivación de consumo

El análisis señaló que el agotamiento más veloz del dinero no respondió a un aumento del consumo. Entre julio de 2025 y julio de 2026, el salario real cayó 4,3% y el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6 por ciento.

La comparación contra 2023 arrojó una baja del 20% en el consumo real. Esa evolución mostró un cambio en la composición de los gastos de los hogares, con una mayor proporción de los ingresos destinada a erogaciones que no admiten postergación.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, vinculó los resultados con los intercambios que mantuvo con trabajadores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas. “Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, señaló.

Cuattromo sostuvo que el relevamiento reflejó un impacto sobre la actividad económica. “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”, afirmó.

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