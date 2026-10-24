Horror en Esquel: dictaron prisión preventiva por 10 días para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia

La vivienda del horror

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La Justicia confirmó la prisión preventiva por diez días para el bioquímico de 71 años imputado en Esquel por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona contra su pareja y sus tres hijos.

La medida se resolvió durante una audiencia desarrollada en las últimas horas y busca preservar la investigación, además de permitir la realización de pericias sobre todos los involucrados.

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En ese contexto, la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato explicó que será necesario realizar una evaluación psiquiátrica al detenido para determinar si comprendía el alcance de sus actos y definir las eventuales responsabilidades penales.

La defensa particular, por su parte, pidió una revisión de la medida cautelar ante un tribunal integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia. Los magistrados, sin embargo, confirmaron la prisión preventiva.

La detención

La investigación comenzó el 10 de octubre, a partir de la denuncia de una vecina que advirtió comportamientos inusuales en una vivienda de la ciudad chubutense. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut (MPF), las ventanas estaban cubiertas de forma permanente, la actividad en la casa se concentraba durante la noche y los hijos de la pareja no eran vistos fuera del domicilio.

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La mujer también reportó gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada. Tras el aviso, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia, aunque el hombre que atendió a los profesionales rechazó el ingreso y no permitió que entrevistaran al resto del grupo familiar.

Ese informe derivó en un pedido de allanamiento urgente. El procedimiento se concretó el 22 de octubre con la participación de la Brigada de Investigaciones, Policía Comunitaria, personal municipal, profesionales de Salud Mental del Hospital de Esquel y peritos médicos.

Durante el operativo, la madre y los tres hijos —dos de ellos menores de edad— fueron retirados del domicilio y quedaron bajo asistencia médica, psiquiátrica y psicológica. La causa también deberá establecer las condiciones de escolarización de los jóvenes y el impacto que pudo haber tenido el aislamiento sobre su salud psicofísica.

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Ahora la Fiscalía cuenta con un máximo de seis meses para avanzar con las pericias, tomar declaraciones y definir si presenta una acusación formal. El hombre, cuya identidad no fue difundida para proteger a las víctimas, dijo durante la audiencia que posee formación profesional y trayectoria laboral; esos datos serán corroborados en el marco de la investigación.

En este contexto, la procuradora Bagnato pidió cautela ante la complejidad del caso y remarcó que existe una situación de vulnerabilidad que alcanza tanto a la mujer y a los hijos como al acusado. También destacó la intervención de la vecina que realizó la denuncia y convocó a dar aviso a las autoridades ante posibles situaciones de riesgo.

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