Gobierno de El Salvador expresa su solidaridad con España tras el accidente ferroviario en Toledo

El personal de rescate trabaja en el lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo (España), el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Guardar

El gobierno de El Salvador trasladó sus condolencias a las víctimas del choque entre dos trenes de alta velocidad en España a través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido en San Salvador el 28 de octubre.

El texto expresa pesar por los fallecidos y formula votos de recuperación para los heridos del siniestro ocurrido en la provincia de Toledo.

PUBLICIDAD

El documento oficial también reafirma los lazos históricos de amistad y cooperación entre El Salvador y España, y transmite al pueblo español deseos de fortaleza frente a la tragedia.

El comunicado, emitido en San Salvador el 28 de octubre, transmite condolencias a las familias de las víctimas fatales e incluye votos por la recuperación de los heridos en el siniestro.

Horas después, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, amplió ese mensaje en su cuenta de X: “Nuestro corazón y nuestras oraciones están con las familias de quienes han perdido la vida, con los heridos y con todo el pueblo español en estos momentos tan dolorosos”, escribió.

Un choque por alcance en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora española, en el kilómetro 118 de la línea que une Madrid con Sevilla, cerca de la localidad de Urda. Un tren AVE de Renfe, que había partido de la estación de Puerta de Atocha, colisionó por detrás con un convoy de la compañía Iryo que permanecía detenido en la vía, según informó la Cadena SER.

PUBLICIDAD

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dos de ellos cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate. El choque dejó al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos, entre los 544 pasajeros que viajaban en ambos convoyes, entre ellos un bebé, de acuerdo con la agencia EFE.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, calificó de “inexplicable” que el tren de Renfe retomara la marcha mientras la señalización seguía en rojo y el convoy de Iryo continuaba detenido en la misma vía, según consignó la radio española. Puente confirmó que, hacia las 8:30, el sistema de control LZB de la estación de Urda sufrió un fallo de comunicación que detuvo automáticamente a los trenes que circulaban en un radio de 63 kilómetros.

PUBLICIDAD

Latinoamérica multiplica los mensajes de condolencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Cancillería verificar si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas. “Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren”, manifestó la mandataria en su conferencia matutina, según consignó la agencia EFE.

El Gobierno de Colombia expresó que “en estos momentos de dolor, Colombia se solidariza con el Gobierno y el pueblo español”, según su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argentina transmitió su “profundo pesar” por el hecho y Brasil manifestó, mediante un comunicado de su ministerio de Asuntos Exteriores, su “profunda consternación” y deseó “una pronta recuperación a los heridos”.

PUBLICIDAD

Chile hizo llegar “sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España” en nombre de su gobierno y su pueblo.

Perú, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala sumaron pronunciamientos similares. El gobierno peruano informó que permanece atento para brindar asistencia consular a sus connacionales; Panamá lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas”; Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, transmitió sus “más sentidas condolencias”; el presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que su país se une “al dolor de las familias de las víctimas”; y Guatemala deseó “la pronta recuperación de los heridos”, según los respectivos comunicados difundidos por sus cancillerías y recogidos por EFE.

PUBLICIDAD

Personal de rescate trabaja en el lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha, España. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

México, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador ofrecieron además ayuda consular a sus nacionales en España y habilitaron números telefónicos para las familias.

El tercer accidente ferroviario mortal del año en España

El choque de Toledo es el tercer accidente de tren con muertos registrado en España durante 2026 y ocurrió en la misma línea Madrid-Sevilla donde, en enero, otro siniestro dejó 45 fallecidos en la localidad de Adamuz, según el recuento de un diario colombiano.

Se trata del accidente ferroviario más grave en el país desde el de Angrois, en Santiago de Compostela, ocurrido en 2013 con 80 víctimas mortales.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, donde un operario habría autorizado al maquinista del AVE a continuar su marcha pese a la señal en rojo.

PUBLICIDAD

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) indicó que todavía no se ha determinado oficialmente la causa de la colisión y analiza los registros de sus sistemas para establecer la secuencia de los acontecimientos.

Apoyo global desde la ONU hasta gobiernos de distintos continentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas “y al pueblo y al Gobierno de España”.

“El secretario general está profundamente entristecido y conmocionado al conocer el accidente”, aseguró su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, según EFE.

Las muestras de solidaridad latinoamericanas se sumaron a las expresadas durante toda la jornada por gobiernos de todo el mundo.