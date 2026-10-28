"The Chosen" estrenará su sexta temporada en noviembre: cuándo, dónde verla y qué pasará con el final

Prime Video estrenará los tres primeros episodios de la sexta temporada de The Chosen el 15 de noviembre de 2026. (YouTube)

Guardar

La historia de Jesús de Nazaret se acerca a uno de los momentos centrales de la tradición cristiana en la nueva entrega de The Chosen. La producción, creada por Dallas Jenkins, continuará con su relato de los acontecimientos bíblicos desde la perspectiva de quienes acompañaron a Jesús y de las autoridades que intervinieron en sus últimos días.

La serie se convirtió en una de las producciones audiovisuales sobre la vida de Jesús con mayor alcance internacional y construyó su narración a partir de las experiencias personales de sus discípulos y de otros personajes de la época. La sexta temporada abordará una etapa decisiva de esa historia y marcará una nueva fase en la distribución de la producción.

PUBLICIDAD

El estreno combinará episodios para televisión y una experiencia cinematográfica posterior. La decisión forma parte del plan de sus responsables para desarrollar este tramo de la narración en dos formatos distintos.

Tres episodios de “The Chosen” en Prime Video desde el 15 de noviembre de 2026

Los espectadores de Estados Unidos podrán ver los tres primeros episodios de la sexta temporada de The Chosen desde el domingo 15 de noviembre de 2026, de forma exclusiva en Prime Video. La fecha fue anunciada por Amazon MGM Studios y 5&2 Studios en un comunicado oficial.

La entrega tendrá seis capítulos y continuará con un estreno semanal después del lanzamiento inicial. El calendario previsto es el siguiente:

15 de noviembre de 2026: episodios 1, 2 y 3.

22 de noviembre: episodio 4.

29 de noviembre: episodio 5.

6 de diciembre: episodio 6.

Jonathan Roumie encabeza el elenco como Jesús junto a Richard Fancy en el rol de Caifás y Andrew James Allen como Poncio Pilato. (Captura de video/Prime Video)

Las últimas horas de Jesús y el reparto de la sexta temporada

La trama transcurrirá durante el último día de Jesús de Nazaret y mostrará los acontecimientos que condujeron a su muerte desde las perspectivas de sus seguidores y de quienes participaron en su condena. La sinopsis oficial plantea el conflicto entre las interpretaciones de los fariseos, las autoridades romanas y los discípulos ante los hechos que desembocan en la crucifixión.

PUBLICIDAD

Jonathan Roumie volverá a interpretar a Jesús. El reparto también contará con Shahar Isaac como Pedro, Paras Patel como Mateo, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor, Vanessa Benavente como María y Luke Dimyan como Judas.

Entre las figuras vinculadas con las autoridades de la época estarán Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como el rey Herodes y Andrew James Allen como Poncio Pilato.

La producción mantendrá su enfoque narrativo, que presenta los acontecimientos bíblicos a través de las experiencias y los conflictos de los personajes. En esta ocasión, el relato se concentrará en las decisiones y los enfrentamientos que marcaron las últimas horas de Jesús.

PUBLICIDAD

“The Chosen: Crucifixion” en cines el 12 de marzo de 2027

El desenlace de esta etapa no se limitará al sexto episodio de la temporada. The Chosen: Crucifixion se estrenará como una película independiente en cines el 12 de marzo de 2027, según el anuncio de las compañías responsables.

La decisión responde a la intención de los productores de desarrollar la representación de la crucifixión en un largometraje separado de los capítulos de streaming. Dallas Jenkins, creador y productor ejecutivo de la serie, explicó en el anuncio inicial que la importancia de estos acontecimientos justificaba tanto una temporada televisiva como una producción cinematográfica independiente.

El acuerdo entre Amazon MGM Studios y 5&2 Studios contempla derechos de distribución en streaming y en cines para las dos últimas temporadas de la serie. La sexta abordará la crucifixión, mientras que la séptima se centrará en la resurrección.

PUBLICIDAD

Por el momento, no se han detallado las salas que proyectarán la película en Estados Unidos ni la fecha de apertura de la venta de entradas. Tampoco se ha anunciado cuándo estará disponible el largometraje en servicios digitales después de su paso por los cines.

La trama de la nueva entrega aborda el último día de Jesús y los conflictos entre discípulos, fariseos y autoridades romanas. (Captura de video/Prime Video)

Disponibilidad internacional de la sexta temporada

El estreno del 15 de noviembre no estará limitado a Estados Unidos. Según el anuncio de las compañías responsables, la sexta temporada también llegará a Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y África subsahariana a través de Prime Video.

La disponibilidad concreta puede variar según el territorio y las condiciones de acceso a la plataforma. En el anuncio oficial, las compañías incluyeron estos mercados dentro del lanzamiento internacional de la nueva entrega.

PUBLICIDAD

La distribución forma parte del acuerdo anunciado en 2025 entre Amazon MGM Studios y 5&2 Studios. El convenio contempla el acceso a las primeras cinco temporadas de The Chosen y a otras producciones relacionadas, entre ellas The Chosen in the Wild with Bear Grylls, la serie animada The Chosen Adventures y Joseph of Egypt.