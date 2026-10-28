Estados Unidos

"The Chosen" estrenará su sexta temporada en noviembre: cuándo, dónde verla y qué pasará con el final

La producción basada en la vida de Jesús de Nazaret abordará sus últimas horas antes de la crucifixión y dividirá este tramo de la historia entre el streaming y la exhibición cinematográfica

Prime Video estrenará los tres primeros episodios de la sexta temporada de The Chosen el 15 de noviembre de 2026. (YouTube)
Guardar

La historia de Jesús de Nazaret se acerca a uno de los momentos centrales de la tradición cristiana en la nueva entrega de The Chosen. La producción, creada por Dallas Jenkins, continuará con su relato de los acontecimientos bíblicos desde la perspectiva de quienes acompañaron a Jesús y de las autoridades que intervinieron en sus últimos días.

La serie se convirtió en una de las producciones audiovisuales sobre la vida de Jesús con mayor alcance internacional y construyó su narración a partir de las experiencias personales de sus discípulos y de otros personajes de la época. La sexta temporada abordará una etapa decisiva de esa historia y marcará una nueva fase en la distribución de la producción.

PUBLICIDAD

El estreno combinará episodios para televisión y una experiencia cinematográfica posterior. La decisión forma parte del plan de sus responsables para desarrollar este tramo de la narración en dos formatos distintos.

Tres episodios de “The Chosen” en Prime Video desde el 15 de noviembre de 2026

Los espectadores de Estados Unidos podrán ver los tres primeros episodios de la sexta temporada de The Chosen desde el domingo 15 de noviembre de 2026, de forma exclusiva en Prime Video. La fecha fue anunciada por Amazon MGM Studios y 5&2 Studios en un comunicado oficial.

La entrega tendrá seis capítulos y continuará con un estreno semanal después del lanzamiento inicial. El calendario previsto es el siguiente:

  • 15 de noviembre de 2026: episodios 1, 2 y 3.
  • 22 de noviembre: episodio 4.
  • 29 de noviembre: episodio 5.
  • 6 de diciembre: episodio 6.
The Chosen - Los Elegidos- Temporada 6
Jonathan Roumie encabeza el elenco como Jesús junto a Richard Fancy en el rol de Caifás y Andrew James Allen como Poncio Pilato. (Captura de video/Prime Video)

Las últimas horas de Jesús y el reparto de la sexta temporada

La trama transcurrirá durante el último día de Jesús de Nazaret y mostrará los acontecimientos que condujeron a su muerte desde las perspectivas de sus seguidores y de quienes participaron en su condena. La sinopsis oficial plantea el conflicto entre las interpretaciones de los fariseos, las autoridades romanas y los discípulos ante los hechos que desembocan en la crucifixión.

PUBLICIDAD

Jonathan Roumie volverá a interpretar a Jesús. El reparto también contará con Shahar Isaac como Pedro, Paras Patel como Mateo, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor, Vanessa Benavente como María y Luke Dimyan como Judas.

Entre las figuras vinculadas con las autoridades de la época estarán Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como el rey Herodes y Andrew James Allen como Poncio Pilato.

La producción mantendrá su enfoque narrativo, que presenta los acontecimientos bíblicos a través de las experiencias y los conflictos de los personajes. En esta ocasión, el relato se concentrará en las decisiones y los enfrentamientos que marcaron las últimas horas de Jesús.

“The Chosen: Crucifixion” en cines el 12 de marzo de 2027

El desenlace de esta etapa no se limitará al sexto episodio de la temporada. The Chosen: Crucifixion se estrenará como una película independiente en cines el 12 de marzo de 2027, según el anuncio de las compañías responsables.

La decisión responde a la intención de los productores de desarrollar la representación de la crucifixión en un largometraje separado de los capítulos de streaming. Dallas Jenkins, creador y productor ejecutivo de la serie, explicó en el anuncio inicial que la importancia de estos acontecimientos justificaba tanto una temporada televisiva como una producción cinematográfica independiente.

El acuerdo entre Amazon MGM Studios y 5&2 Studios contempla derechos de distribución en streaming y en cines para las dos últimas temporadas de la serie. La sexta abordará la crucifixión, mientras que la séptima se centrará en la resurrección.

Por el momento, no se han detallado las salas que proyectarán la película en Estados Unidos ni la fecha de apertura de la venta de entradas. Tampoco se ha anunciado cuándo estará disponible el largometraje en servicios digitales después de su paso por los cines.

The Chosen - Los Elegidos- Temporada 6
La trama de la nueva entrega aborda el último día de Jesús y los conflictos entre discípulos, fariseos y autoridades romanas. (Captura de video/Prime Video)

Disponibilidad internacional de la sexta temporada

El estreno del 15 de noviembre no estará limitado a Estados Unidos. Según el anuncio de las compañías responsables, la sexta temporada también llegará a Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y África subsahariana a través de Prime Video.

La disponibilidad concreta puede variar según el territorio y las condiciones de acceso a la plataforma. En el anuncio oficial, las compañías incluyeron estos mercados dentro del lanzamiento internacional de la nueva entrega.

La distribución forma parte del acuerdo anunciado en 2025 entre Amazon MGM Studios y 5&2 Studios. El convenio contempla el acceso a las primeras cinco temporadas de The Chosen y a otras producciones relacionadas, entre ellas The Chosen in the Wild with Bear Grylls, la serie animada The Chosen Adventures y Joseph of Egypt.

Temas Relacionados

JesucristoThe ChosenPasión de CristoPrime VideoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran del mercado mantequilla vegetal por presencia de E. coli, levaduras y moho: estos son los 10 estados afectados

La FDA mantiene abierto el procedimiento iniciado por la empresa responsable y detalla los códigos que permiten reconocer los envases incluidos en la medida

Retiran del mercado mantequilla vegetal por presencia de E. coli, levaduras y moho: estos son los 10 estados afectados

Exsargento de la NYPD irá a prisión por el choque en sentido contrario que mató a un conductor en Nueva York

Tiffany Howell admitió su responsabilidad por la muerte de Manuel Boitel, ocurrida tras una colisión frontal en la Taconic State Parkway mientras conducía fuera de servicio y con alcohol en sangre por encima del límite legal

Exsargento de la NYPD irá a prisión por el choque en sentido contrario que mató a un conductor en Nueva York

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

El deportista boricua de 29 años quedó detenido el 26 de octubre en el condado de Polk, enfrenta dos cargos penales y tiene audiencia fijada para el 17 de noviembre

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de violar a una mujer en Central Park

El hombre habría amenazado con un cuchillo a la víctima, antes de llevarla a una zona boscosa del emblemático parque, donde fue atacada el sábado por la noche

La policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de violar a una mujer en Central Park

Un destacado republicano de Georgia recibe 15 años de prisión tras declararse culpable en un esquema Ponzi de USD 76 millones

Edwin Brant Frost IV deberá restituir esa suma de dinero tras admitir un fraude que afectó a más de 300 inversores mediante su firma First Liberty Building and Loan

Un destacado republicano de Georgia recibe 15 años de prisión tras declararse culpable en un esquema Ponzi de USD 76 millones

TECNO

La versión falsa de WhatsApp de la que hay que cuidarse: ya afectó a 500 mil personas

La versión falsa de WhatsApp de la que hay que cuidarse: ya afectó a 500 mil personas

Cuál es la fecha en la que Meta iniciará a usar el contenido web de empresas para entrenar su IA

Cómo saber qué aplicaciones usan el micrófono del celular y bloquear los permisos que no necesitan

Cómo manejar el Tesla Roadster, el auto de Elon Musk que vuela: con este videojuego es posible

Ver Liverpool vs. Chelsea en vivo gratis en Roja Directa, Fútbol Libre y Xuper TV: el error que puede exponer tu información privada

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian reveló que fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Kim Kardashian reveló que fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

Lamar Odom, exesposo de Khloé Kardashian y campeón de la NBA, abre su cuenta de OnlyFans

MUNDO

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

El régimen de Irán condenó en ausencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión

Rusia probó el lanzamiento de un misil Bulavá desde un submarino nuclear en el mar de Ojotsk

El Reino Unido anunció 10.000 millones de libras para Ucrania en ayuda económica y militar

La neblina tóxica obliga a los corredores de Singapur a entrenar entre tiendas y locales comerciales