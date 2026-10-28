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Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

Cuatro hombres están siendo juzgados en un tribunal de Winchester, en el sur de Inglaterra, acusados de abusar sexualmente de Joanne Young

La de Winchester. REUTERS/Toby Melville
La de Winchester. REUTERS/Toby Melville
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Cuatro hombres están siendo juzgados en un tribunal de Winchester, en el sur de Inglaterra, acusados de abusar sexualmente de Joanne Young después de que su marido los invitara a mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, entre 2016 y 2023.

En declaraciones a la policía reproducidas ante el tribunal, la mujer británica aseguró que a menudo se despertaba vendada y atada.

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Philip Young, de 50 años, se declaró culpable a principios de este año de múltiples delitos sexuales —entre ellos, violación, voyeurismo y administración de una sustancia con la intención de aturdir o someter— cometidos contra quien entonces era su esposa, Joanne Young, quien ha renunciado a su derecho al anonimato.

Dos de los cuatro hombres están acusados de violación y otros delitos, mientras que los otros dos se enfrentan a cargos de agresión sexual, junto con Philip Young.

Los cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, que niegan los cargos, permanecieron impasibles en el banquillo de los acusados mientras se reproducían en el Real Tribunal de Winchester las grabaciones en vídeo de las declaraciones de Joanne Young ante la policía.

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La policía británica. REUTERS/Toby Shepheard
La policía británica. REUTERS/Toby Shepheard

En una declaración de julio de 2024, Joanne Young describió la “pauta habitual” de sus relaciones sexuales con su marido, con quien llevaba dos décadas casada.

Según explicó la mujer, solían mantener relaciones sexuales después de salir a tomar algo con amigos o tras beber una última copa antes de acostarse.

“La mayoría de las veces, yo ya estaba profundamente dormida y él iniciaba las relaciones sexuales”, declaró Joanne Young.

La mujer explicó que se despertaba con los ojos vendados y atada, pero apenas recordaba cómo había llegado a encontrarse “en esa situación”.

Joanne Young, madre de tres hijos, describió una noche de febrero de 2023 en la que, después de tomar algo en un pub con unos amigos, se había acostado, pero la despertaron y descubrió que había otro hombre en su habitación.

A la mañana siguiente, su marido le dijo que había estado consultando “foros” y que había “invitado a alguien a casa para vernos mantener relaciones sexuales”, relató Joanne Young.

“Estaba muy disgustada y conmocionada al saber que alguien había estado allí”, afirmó. “Fue una intromisión absoluta, algo que jamás habría aceptado ni querido”, añadió.

(Con información de AFP)

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