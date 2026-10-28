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Vincent Kompany fue dado de alta tras su internación por sufrir un colapso en una práctica del Bayern Múnich: el diagnóstico oficial

El técnico belga sufrió una irritación de las meninges durante un entrenamiento del equipo bávaro. Cómo seguirá su recuperación

Vincent Kompany fue dado de alta (REUTERS/Angelika Warmuth)
Vincent Kompany fue dado de alta (REUTERS/Angelika Warmuth)
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Vincent Kompany recibió el alta hospitalaria tras el colapso que sufrió durante un entrenamiento del Bayern de Múnich. Los médicos identificaron una irritación de las meninges como causa del episodio, por lo que el técnico belga continuará su recuperación en casa y no tiene una fecha definida para volver a dirigir.

El director deportivo del club, Max Eberl, comunicó la novedad antes del partido de la Copa de Alemania frente al 1. FC Magdeburg. “Teniendo en cuenta las circunstancias, ya se encuentra muy bien. Hoy ha recibido el alta hospitalaria, y esa es la mejor noticia para todos nosotros”, afirmó a la cadena ARD.

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Kompany deberá seguir un tratamiento basado en reposo y medicación. Eberl sostuvo que el entrenador regresará al banco de suplentes cuando los médicos consideren que está en condiciones, sin alterar el plazo de varias semanas que el Bayern había planteado inicialmente.

El entrenador había padecido un virus en los días previos y apenas pudo dirigir al equipo desde el campo en el partido ante RB Leipzig. También se presentó en el banco contra Arsenal todavía afectado, luego de cancelar conferencias de prensa y sesiones de entrenamiento.

El episodio más grave ocurrió cuando Kompany se desplomó junto a una cancha donde trabajaba el segundo equipo del Bayern. Un helicóptero de rescate lo trasladó al hospital y, durante la caída, habría sufrido una dislocación de hombro.

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Eberl explicó que los especialistas ya determinaron el origen del cuadro: “Han descubierto qué es. Se trata de una irritación de las meninges que provocó el incidente del pasado viernes”. El directivo evitó precisar si el alta modificará los tiempos previstos para su regreso.

El entrenador seguirá con reposo en su casa (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI/Archivo)
El entrenador seguirá con reposo en su casa (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI/Archivo)

“Ahora puede hacer la rehabilitación en casa. En su caso, eso significa descanso y medicación”, indicó Eberl. “Y estoy muy seguro de que pronto volverá a estar en la banda al cien por cien. Cuando los médicos digan que puede volver, él también dirá que puede volver. Tiene todo el tiempo que necesite. Desde el principio hemos hablado de semanas”.

“En nuestro trabajo hay presión y exigencia. Pero hay que tener cuidado al hablar de la enfermedad de Vinnie”, advirtió Eberl, quien ya se refirió al tema este sábado. “Es una enfermedad que cualquiera de nosotros puede padecer. No se la deseo a nadie, pero esto no tiene nada que ver con la presión que soportamos en la Bundesliga. Es una enfermedad y hay que separar claramente ambas cosas. El virus que contrajo antes tampoco fue un desencadenante. Los médicos me han dicho que eso está descartado”, añadió.

La situación de Kompany se suma a otros episodios que afectaron al plantel durante la temporada. En el verano, Jamal Musiala sufrió desmayos vinculados con su epilepsia, mientras que Joshua Kimmich permanece ausente tras la muerte repentina de su padre antes del encuentro de la Champions League frente a Arsenal.

“No ha habido muchos clubes que hayan tenido que afrontar situaciones como estas. No estamos hablando de nimiedades”, expresó Eberl. “Son asuntos que van mucho más allá del fútbol y nos muestran que el fútbol solo tiene un papel secundario. Estamos pasando por un momento difícil, pero se nota lo unido que está este club”.

El director deportivo tampoco confirmó si Kimmich estará disponible para el próximo partido ante Borussia Dortmund. “Si Jo siente que quiere volver a despejar la mente, si es que se puede hablar de eso, será bienvenido de nuevo en cualquier momento. Espero que ocurra pronto”.

Vincent Kompany tiene 40 años y se retiró el 17 de agosto de 2020 en plena pandemia de COVID-19. En ese momento comenzó su carrera como entrenador y dirigió al R. S. C. Anderlecht de su país, donde estuvo hasta 2022. Luego pasó al Burnley F. C. de Inglaterra y desde 2024 que conduce al Bayern Múnich.

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