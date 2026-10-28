Ya comenzaron los Premios Ídolo 2026: quiénes son los 210 nominados que esperan su momento de gloria

La Usina del Arte ya cambió su ritmo habitual por el de la tercera edición de los Premios Ídolo 2026. Flores naturales, follajes y telas en tonos rosas y pasteles cubren el acceso al edificio porteño, donde desde las 20, la Romantic Carpet recibe la llegada de creadores, streamers y figuras del universo digital.
La organización espera a 710 invitados, entre ellos los 210 nominados, los jurados, y los representantes de marcas, agencias y acompañantes. La convocatoria ocupa el edificio completo: la alfombra rosa recibe a los invitados en el ingreso, el Salón Mayor concentra el cóctel y las activaciones de las marcas, y el auditorio queda reservado para la entrega. Cuando pasen a éste último recinto, en las butacas, los nominados encontrarán carteles con sus nombres y fotos, mientras cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras registrarán la ceremonia para la transmisión.
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La previa está a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi. A las 22 comenzará la ceremonia en el auditorio, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, con transmisión en vivo por Streams Telefe.
La ceremonia también tendrá dos cortes musicales. La T y La M serán los primeros en subir al escenario, mientras que Q’Lokura actuará en el tramo final de la noche. Ambos grupos compiten, además, en la categoría Ídolo Musical. Y habrá una sorpresa muy especial, anuncian.
La lista de los nominados:
Humor y entretenimiento
- Cami Jara
- El Gordo y El Flako
- Facturita
- Lucho Mellera
- Alex Pelao
- Valen Rizzuti
- Lucas Spadafora
- Gastón Massa
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Emprendimiento
- Diabla
- Ganga Home
- Giga x Spreen
- Gordis Burger
- Mosquiani
- Yerba Cósmico
Actualidad
- Camila Ibarbalz
- Cami Valero
- Fede Bongiorno
- Lara López Calvo
- Mica Comunica
- Mujer Financiera
Momento Viral
- Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
- “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
- “¿Así toma agua la Agusneta?”
- Luzu vs. 412
- “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
- “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
- Messi Prime, de Lo del Pollo
- Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
- “Los dos metimos cambios”, de MasterChef
- Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada
Gastronomía
- Ailín Tokman
- Gastón Soffritti
- Tefi Russo
- Agus Liporace
- Lucía Scarpa
- Paulina Cocina
- Andrés Simón
Ídolo Revelación
- La Agusneta
- Agustín Creevy
- Evitta Luna
- Marta Fort
- Teo D’Elia
- Valen Rizzuti
Viaje
- Agostina Di Stéfano
- Pía Bottero
- Modo Turista
- Agus López
- Martina Saravia
Beauty
- Belén Garrido
- Joaquín Vázquez
- Juanita Ramos
- Daniela López
- Lu Ballatore
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel
- Gastón Edul
- Jero Freixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Joaquín “Pollo” Álvarez
- Sofía Martínez
- Davo Xeneize
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes
- Caro Dubiansky
- Francisco Castro
- Celeste Giardinelli
- Bruno Riboldi
- Mai Pistiner
- Diego Poggi
- Santiago Bilinkis
- Almendra Veiga
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan
- Lizard
- Nicolás Barral
- Todo Versus
- Valen Rizzuti
- Previate Esta
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni
- Belu Lucius
- Ferbo
- Jacinta de Oromí
- Matías Jafif
- Michelle Masson
- Lily Chen
- Agus Cabaleiro
Deporte
- Gero Arias
- Cristian Grosz
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- Nico Ferrero
- Sofía Martínez
Lifestyle
- Camila Mayan
- Delfina Ferro
- Julieta Poggio
- Santi Talledo
- Sofía Gonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca
- Lizardo Ponce
- Sele Mosca
Ídolo Automotor
- Aixa Franke
- Agustín Marcatili
- Florencia Andersen
- Iñaki Zugasti
- Ale Hartman
- Lucas Abriata
Ídolo Celebrity
- Damián Betular
- Jimena Barón
- Momi Giardina
- Nico Occhiato
- Stephanie Demner
- Yanina Latorre
- Zaira Nara
Health
- Agus Privi
- Daniel Troncoso
- Fiorella Vitelli
- Laura Romano
- Simón Scarano
- Jimena Le Bellot
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y La M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Moda
- Lola Latorre
- Coty Crotto y Maru Gándara
- Rocío Vázquez
- Sofía Gonet
- Zaira Nara
- Zuzu Coudeu
- Milagros Ad
YouTuber
- Agustín Creevy
- Angie Velasco
- Pau Bolzan
- Ian Lucas
- Marti Benza
- Kuki Agnone
Canción más viral
- “Yakuza”, de La Joaqui
- “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
- “Soy Favela”, de La T y La M
- “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize
- Goncho Banzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Martín “Coscu” Di Salvo
- Mernuel
Reseñas Experiencias/Gastronómicas
- Buenos Paladares
- El Club del Bajón
- Cool Buenos Aires
- Morfando Ando
- La Chica del Brunch
- Vivamos BA
Ídolo Emergente
- Lucía Baeza
- Agos Reich
- Benito SDR
- Agustina Buera
- Constanza Chismechian
- Delfi Peña
- Emma Klass
- Ezequiel Katz
- Facu Tronce
- Fran Rizzaro
- Gaspar Díaz
- Ima Parise
- Iñaki Zugasti
- Juani Car
- Juli Bianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas
- Diego “La Toba” Navajas
- Franco Poggio
- Rami Bilbao
- Santos Canessa
- Teo Podolsky
- Santino “Turro” Marziotta
TikToker
- Albere
- Emma Klass
- Evitta Luna
- Mar Cosca
- Carito Muller
- Valen Rizzuti
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Marti Benza
- Martín Cirio
- Mernuel
Ídolo Comunidad
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
Ídolo del Año
El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador se conocerá durante la ceremonia en vivo.
La tercera edición argentina del certamen recibió más de 290.000 postulaciones del público y suma por primera vez las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad.
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