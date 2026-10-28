Ya comenzaron los Premios Ídolo 2026: quiénes son los 210 nominados que esperan su momento de gloria

Grego Rossello y Sofi Gonet conducen la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo Argentina 2025.

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La Usina del Arte ya cambió su ritmo habitual por el de la tercera edición de los Premios Ídolo 2026. Flores naturales, follajes y telas en tonos rosas y pasteles cubren el acceso al edificio porteño, donde desde las 20, la Romantic Carpet recibe la llegada de creadores, streamers y figuras del universo digital.

La organización espera a 710 invitados, entre ellos los 210 nominados, los jurados, y los representantes de marcas, agencias y acompañantes. La convocatoria ocupa el edificio completo: la alfombra rosa recibe a los invitados en el ingreso, el Salón Mayor concentra el cóctel y las activaciones de las marcas, y el auditorio queda reservado para la entrega. Cuando pasen a éste último recinto, en las butacas, los nominados encontrarán carteles con sus nombres y fotos, mientras cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras registrarán la ceremonia para la transmisión.

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La previa está a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi. A las 22 comenzará la ceremonia en el auditorio, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, con transmisión en vivo por Streams Telefe.

La ceremonia también tendrá dos cortes musicales. La T y La M serán los primeros en subir al escenario, mientras que Q’Lokura actuará en el tramo final de la noche. Ambos grupos compiten, además, en la categoría Ídolo Musical. Y habrá una sorpresa muy especial, anuncian.

Los integrantes de los grupos musicales Q'Lokura y La T y la M tocarán en la noche de los Premios Ídolo

La lista de los nominados:

Humor y entretenimiento

Cami Jara

El Gordo y El Flako

Facturita

Lucho Mellera

Alex Pelao

Valen Rizzuti

Lucas Spadafora

Gastón Massa

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Emprendimiento

Diabla

Ganga Home

Giga x Spreen

Gordis Burger

Mosquiani

Yerba Cósmico

Actualidad

Camila Ibarbalz

Cami Valero

Fede Bongiorno

Lara López Calvo

Mica Comunica

Mujer Financiera

Momento Viral

Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada

“¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano

“¿Así toma agua la Agusneta?”

Luzu vs. 412

“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena

Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender

Messi Prime, de Lo del Pollo

Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble

“Los dos metimos cambios”, de MasterChef

Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada

Gastronomía

Ailín Tokman

Gastón Soffritti

Tefi Russo

Agus Liporace

Lucía Scarpa

Paulina Cocina

Andrés Simón

El salón de la premiación de las 29 categorías de los Premios Ídolo 2026 (Foto: RS Foto)

Ídolo Revelación

La Agusneta

Agustín Creevy

Evitta Luna

Marta Fort

Teo D’Elia

Valen Rizzuti

Viaje

Agostina Di Stéfano

Pía Bottero

Modo Turista

Agus López

Martina Saravia

Beauty

Belén Garrido

Joaquín Vázquez

Juanita Ramos

Daniela López

Lu Ballatore

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel

Gastón Edul

Jero Freixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Joaquín “Pollo” Álvarez

Sofía Martínez

Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes

Caro Dubiansky

Francisco Castro

Celeste Giardinelli

Bruno Riboldi

Mai Pistiner

Diego Poggi

Santiago Bilinkis

Almendra Veiga

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan

Lizard

Nicolás Barral

Todo Versus

Valen Rizzuti

Previate Esta

Contenido Creativo

Agustín Franzoni

Belu Lucius

Ferbo

Jacinta de Oromí

Matías Jafif

Michelle Masson

Lily Chen

Agus Cabaleiro

Deporte

Gero Arias

Cristian Grosz

Juli Puente

Lucas Ortega

Nico Ferrero

Sofía Martínez

Lifestyle

Camila Mayan

Delfina Ferro

Julieta Poggio

Santi Talledo

Sofía Gonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca

Lizardo Ponce

Sele Mosca

Ídolo Automotor

Aixa Franke

Agustín Marcatili

Florencia Andersen

Iñaki Zugasti

Ale Hartman

Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

Damián Betular

Jimena Barón

Momi Giardina

Nico Occhiato

Stephanie Demner

Yanina Latorre

Zaira Nara

Health

Agus Privi

Daniel Troncoso

Fiorella Vitelli

Laura Romano

Simón Scarano

Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

Milo J

La T y La M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Moda

Lola Latorre

Coty Crotto y Maru Gándara

Rocío Vázquez

Sofía Gonet

Zaira Nara

Zuzu Coudeu

Milagros Ad

YouTuber

Agustín Creevy

Angie Velasco

Pau Bolzan

Ian Lucas

Marti Benza

Kuki Agnone

El ingreso a la Usina del Arte (Foto: RS Fotos)

Canción más viral

“Yakuza”, de La Joaqui

“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela”, de La T y La M

“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Goncho Banzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Martín “Coscu” Di Salvo

Mernuel

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

Buenos Paladares

El Club del Bajón

Cool Buenos Aires

Morfando Ando

La Chica del Brunch

Vivamos BA

Ídolo Emergente

Lucía Baeza

Agos Reich

Benito SDR

Agustina Buera

Constanza Chismechian

Delfi Peña

Emma Klass

Ezequiel Katz

Facu Tronce

Fran Rizzaro

Gaspar Díaz

Ima Parise

Iñaki Zugasti

Juani Car

Juli Bianco

Valeria “La Gurisa” Rivas

Diego “La Toba” Navajas

Franco Poggio

Rami Bilbao

Santos Canessa

Teo Podolsky

Santino “Turro” Marziotta

TikToker

Albere

Emma Klass

Evitta Luna

Mar Cosca

Carito Muller

Valen Rizzuti

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Marti Benza

Martín Cirio

Mernuel

Ídolo Comunidad

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

Ídolo del Año

El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador se conocerá durante la ceremonia en vivo.

La tercera edición argentina del certamen recibió más de 290.000 postulaciones del público y suma por primera vez las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad.

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