Teleshow

Ya comenzaron los Premios Ídolo 2026: quiénes son los 210 nominados que esperan su momento de gloria

Las figuras ya desfilan por la alfombra rosa en la Usina del Arte y en la transmisión de Telefe Streams. A las 22 horas dará inicio la ceremonia oficial con la conducción de Sofía Gonet y Grego Rossello

Tríptico con Grego Rossello a la izquierda, el trofeo de bronce de los Premios Ídolo al centro y Sofi Gonet a la derecha.
Grego Rossello y Sofi Gonet conducen la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo Argentina 2025.
Guardar

La Usina del Arte ya cambió su ritmo habitual por el de la tercera edición de los Premios Ídolo 2026. Flores naturales, follajes y telas en tonos rosas y pasteles cubren el acceso al edificio porteño, donde desde las 20, la Romantic Carpet recibe la llegada de creadores, streamers y figuras del universo digital.

La organización espera a 710 invitados, entre ellos los 210 nominados, los jurados, y los representantes de marcas, agencias y acompañantes. La convocatoria ocupa el edificio completo: la alfombra rosa recibe a los invitados en el ingreso, el Salón Mayor concentra el cóctel y las activaciones de las marcas, y el auditorio queda reservado para la entrega. Cuando pasen a éste último recinto, en las butacas, los nominados encontrarán carteles con sus nombres y fotos, mientras cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras registrarán la ceremonia para la transmisión.

PUBLICIDAD

La previa está a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi. A las 22 comenzará la ceremonia en el auditorio, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, con transmisión en vivo por Streams Telefe.

La ceremonia también tendrá dos cortes musicales. La T y La M serán los primeros en subir al escenario, mientras que Q’Lokura actuará en el tramo final de la noche. Ambos grupos compiten, además, en la categoría Ídolo Musical. Y habrá una sorpresa muy especial, anuncian.

Cuatro músicos jóvenes posan distribuidos en dos imágenes contiguas, una con fondo verde claro y la otra con fondo rosa.
Los integrantes de los grupos musicales Q'Lokura y La T y la M tocarán en la noche de los Premios Ídolo

La lista de los nominados:

Humor y entretenimiento

  • Cami Jara
  • El Gordo y El Flako
  • Facturita
  • Lucho Mellera
  • Alex Pelao
  • Valen Rizzuti
  • Lucas Spadafora
  • Gastón Massa

Podcast

  • Ferné con Grego
  • Hispa La Sesión
  • Historia en Podcast
  • La Fórmula Podcast
  • La Sillita
  • Psicología al Desnudo

Emprendimiento

  • Diabla
  • Ganga Home
  • Giga x Spreen
  • Gordis Burger
  • Mosquiani
  • Yerba Cósmico

Actualidad

  • Camila Ibarbalz
  • Cami Valero
  • Fede Bongiorno
  • Lara López Calvo
  • Mica Comunica
  • Mujer Financiera

Momento Viral

  • Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
  • Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
  • “¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
  • “¿Así toma agua la Agusneta?”
  • Luzu vs. 412
  • “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
  • “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
  • Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
  • Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
  • Messi Prime, de Lo del Pollo
  • Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
  • Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
  • “Los dos metimos cambios”, de MasterChef
  • Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada

Gastronomía

  • Ailín Tokman
  • Gastón Soffritti
  • Tefi Russo
  • Agus Liporace
  • Lucía Scarpa
  • Paulina Cocina
  • Andrés Simón
Premios Ídolo 2026
El salón de la premiación de las 29 categorías de los Premios Ídolo 2026 (Foto: RS Foto)

Ídolo Revelación

  • La Agusneta
  • Agustín Creevy
  • Evitta Luna
  • Marta Fort
  • Teo D’Elia
  • Valen Rizzuti

Viaje

  • Agostina Di Stéfano
  • Pía Bottero
  • Modo Turista
  • Agus López
  • Martina Saravia

Beauty

  • Belén Garrido
  • Joaquín Vázquez
  • Juanita Ramos
  • Daniela López
  • Lu Ballatore

Ídolo Futbolero/a

  • Ezzequiel
  • Gastón Edul
  • Jero Freixas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo
  • Joaquín “Pollo” Álvarez
  • Sofía Martínez
  • Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes

  • Caro Dubiansky
  • Francisco Castro
  • Celeste Giardinelli
  • Bruno Riboldi
  • Mai Pistiner
  • Diego Poggi
  • Santiago Bilinkis
  • Almendra Veiga

Ídolo Notero/a

  • Gaspar Kahan
  • Lizard
  • Nicolás Barral
  • Todo Versus
  • Valen Rizzuti
  • Previate Esta

Contenido Creativo

  • Agustín Franzoni
  • Belu Lucius
  • Ferbo
  • Jacinta de Oromí
  • Matías Jafif
  • Michelle Masson
  • Lily Chen
  • Agus Cabaleiro

Deporte

  • Gero Arias
  • Cristian Grosz
  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • Nico Ferrero
  • Sofía Martínez

Lifestyle

  • Camila Mayan
  • Delfina Ferro
  • Julieta Poggio
  • Santi Talledo
  • Sofía Gonet
  • Sofi Ganuza y Belu Deluca
  • Lizardo Ponce
  • Sele Mosca

Ídolo Automotor

  • Aixa Franke
  • Agustín Marcatili
  • Florencia Andersen
  • Iñaki Zugasti
  • Ale Hartman
  • Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

  • Damián Betular
  • Jimena Barón
  • Momi Giardina
  • Nico Occhiato
  • Stephanie Demner
  • Yanina Latorre
  • Zaira Nara

Health

  • Agus Privi
  • Daniel Troncoso
  • Fiorella Vitelli
  • Laura Romano
  • Simón Scarano
  • Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

  • Milo J
  • La T y La M
  • Ángela Torres
  • Q’Lokura
  • Tuli Acosta
  • Olivia Wald

Moda

  • Lola Latorre
  • Coty Crotto y Maru Gándara
  • Rocío Vázquez
  • Sofía Gonet
  • Zaira Nara
  • Zuzu Coudeu
  • Milagros Ad

YouTuber

  • Agustín Creevy
  • Angie Velasco
  • Pau Bolzan
  • Ian Lucas
  • Marti Benza
  • Kuki Agnone
Premios Ídolo 2026
El ingreso a la Usina del Arte (Foto: RS Fotos)

Canción más viral

  • “Yakuza”, de La Joaqui
  • “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
  • “Soy Favela”, de La T y La M
  • “A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía

Streamer

  • Mathias “C0ker” Vasile
  • Davo Xeneize
  • Goncho Banzas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo
  • Martín “Coscu” Di Salvo
  • Mernuel

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

  • Buenos Paladares
  • El Club del Bajón
  • Cool Buenos Aires
  • Morfando Ando
  • La Chica del Brunch
  • Vivamos BA

Ídolo Emergente

  • Lucía Baeza
  • Agos Reich
  • Benito SDR
  • Agustina Buera
  • Constanza Chismechian
  • Delfi Peña
  • Emma Klass
  • Ezequiel Katz
  • Facu Tronce
  • Fran Rizzaro
  • Gaspar Díaz
  • Ima Parise
  • Iñaki Zugasti
  • Juani Car
  • Juli Bianco
  • Valeria “La Gurisa” Rivas
  • Diego “La Toba” Navajas
  • Franco Poggio
  • Rami Bilbao
  • Santos Canessa
  • Teo Podolsky
  • Santino “Turro” Marziotta

TikToker

  • Albere
  • Emma Klass
  • Evitta Luna
  • Mar Cosca
  • Carito Muller
  • Valen Rizzuti

Streamer más viral

  • Mathias “C0ker” Vasile
  • Davo Xeneize
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo
  • Marti Benza
  • Martín Cirio
  • Mernuel

Ídolo Comunidad

  • Azz Stream
  • Bondi Live
  • Blender
  • La Casa Streaming
  • La Juntada de los Artistas
  • Luzu TV
  • Olga
  • Somos Gelatina
  • Streams Telefe
  • Un Poco de Ruido
  • Vorterix

Ídolo del Año

El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador se conocerá durante la ceremonia en vivo.

La tercera edición argentina del certamen recibió más de 290.000 postulaciones del público y suma por primera vez las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Premios Ídolo 2026Creadores de contenidoStreaming

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

La modelo realizó tres veces el trámite de la documentación, sin embargo, jamás le llegó

Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

La periodista explicó cómo fue la secuencia del episodio que vivió el martes al mediodía con un motoquero

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

El chef abandonará el programa por un mes y ya comenzaron a circular posibles alternativas

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

Los conductores le pondrán un punto final a su trabajo en conjunto luego de siete años. Tras las especulaciones, hablaron en vivo y dejaron en claro el porqué de la decisión

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

La modelo publicó en la cuenta de Instagram de su hija una dinámica de preguntas que dejó muchas risas y reflexiones inesperadas

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

AMÉRICA

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

MALDITOS NERDS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

Vincent Kompany fue dado de alta tras su internación por sufrir un colapso en una práctica del Bayern Múnich: el diagnóstico oficial

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro