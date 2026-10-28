Honduras

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), conoció la plataforma del Registro de Beneficiario Final, una herramienta para reforzar la transparencia empresarial y prevenir delitos financieros

Las reformas buscan fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos en Honduras. La CNBS pretende ampliar los controles a los diferentes canales por donde circula dinero. (Foto: CNBS)
Las reformas buscan fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos en Honduras. La CNBS pretende ampliar los controles a los diferentes canales por donde circula dinero. (Foto: CNBS)
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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) los avances de su plataforma tecnológica para identificar a los beneficiarios finales de estructuras corporativas. La visita forma parte de la sexta y última revisión del programa económico vigente, que comenzó el 20 de octubre y concluirá el 2 de noviembre de 2026.

El Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) busca facilitar el acceso a información sobre las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra entidad jurídica. Su utilidad radica en contribuir a que las autoridades detecten estructuras empresariales utilizadas para ocultar recursos ilícitos, evadir controles o dificultar la identificación de los responsables de determinadas operaciones.

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Durante la presentación, la CNBS expuso los procedimientos de inscripción, actualización y consulta de datos, además de los mecanismos de validación, seguridad y control implementados para proteger la integridad de la información.

La demostración permitió a los representantes del FMI conocer el funcionamiento operativo del RCBF, así como los procesos establecidos para mantener actualizados los datos y facilitar su consulta. Según la CNBS, los representantes del organismo valoraron positivamente el funcionamiento de la plataforma y los avances logrados durante su implementación.

FMI y la revisión del mecanismo

La efectividad del registro también depende de la calidad de los datos, su actualización periódica, los mecanismos para verificar la información declarada y la capacidad de las instituciones competentes para utilizarla en sus investigaciones.

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La CNBS presenta al FMI su plataforma para identificar a los beneficiarios finales de empresas.
La CNBS presenta al FMI su plataforma para identificar a los beneficiarios finales de empresas.

La identificación de los beneficiarios finales es relevante porque las estructuras corporativas pueden involucrar varias empresas, intermediarios o entidades jurídicas, lo que en algunos casos dificulta establecer quién ejerce el control efectivo o recibe los beneficios económicos.

Conocer esa información puede ayudar a fortalecer la supervisión financiera y las investigaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.

Evaluación del GAFILAT

La CNBS presenta el programa como parte de los esfuerzos nacionales para avanzar en transparencia corporativa y mejorar los mecanismos de prevención de operaciones ilícitas.

La iniciativa también se vincula con la preparación del país para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que examina los sistemas de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, incluidos el marco legal, la supervisión, la aplicación de controles y los resultados obtenidos por las autoridades.

En ese contexto, contar con un registro centralizado puede facilitar la identificación de los propietarios y controladores efectivos de empresas, siempre que la información sea precisa, verificable y accesible para las instituciones autorizadas conforme a la legislación aplicable.

El comisionado Gustavo Solórzano afirma que el proceso evaluará a toda la institucionalidad hondureña.
El comisionado Gustavo Solórzano afirma que el proceso evaluará a toda la institucionalidad hondureña.

El desafío para Honduras consiste en convertir las herramientas tecnológicas en resultados concretos: mantener información confiable, detectar inconsistencias, establecer responsabilidades por datos incorrectos y garantizar que las autoridades utilicen los registros de forma oportuna.

La delegación mantiene reuniones con funcionarios del Gabinete Económico, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, el Banco Central de Honduras y representantes del sector privado, incluido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En las instancias estratégicas de la misión participa el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

La revisión final representa un punto relevante para evaluar los compromisos y avances asociados al acuerdo. No obstante, la presentación de la plataforma de beneficiarios finales es uno de los componentes de la agenda institucional y no implica, por sí misma, que el FMI haya emitido una conclusión definitiva sobre el resultado global de la revisión.

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