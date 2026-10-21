La búsqueda de Nancy Godoy se refuerza con dos helicópteros y la familia aportó audios a la Justicia

Nancy Godoy lleva 13 días desaparecida (Foto/Facebook María Carmen Argañaraz)

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La búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes desde el 7 de octubre, sumó un segundo helicóptero para recorrer la zona de El Malezal y sus alrededores. Uno de los aparatos pertenece al Ejército Argentino y el otro fue contratado por el Gobierno provincial.

Mientras tanto, la Policía correntina informó que los rastrillajes continúan en el paraje donde la mujer trabajaba como directora suplente de la Escuela Rural N°626, en el departamento de Esquina. El operativo se desarrolla en un área de campos anegados, monte y caminos de acceso complejo.

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Los familiares de la mujer contaron este martes que, para las próximas horas, también se prevé la llegada de fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional, para reforzar las tareas de búsqueda.

Cerca de 90 efectivos de la Policía provincial participan de los rastrillajes

En paralelo, presentaron ante la Justicia audios de WhatsApp que, según indicaron, fueron enviados por la docente antes de perder contacto con sus hijos. En esas comunicaciones, Nancy habría dicho que había llegado a la estancia El Curupí y que esperaba el traslado a caballo hasta la escuela.

Los registros podrían contribuir a reconstruir el recorrido que realizó la mujer durante los días previos a su desaparición. La investigación ya había establecido que Godoy llegó al establecimiento educativo, aunque la familia mantiene dudas sobre la secuencia posterior.

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Sebastián, uno de sus hijos, señaló hoy a medios locales que la familia formalizó la designación del abogado Ariel Medina para seguir el expediente y acceder a información sobre las medidas judiciales.

El joven también expresó reparos sobre el último mensaje que recibió de su madre el 7 de octubre. Dijo que el intercambio fue breve y que no recibió un audio, pese a que ella acostumbraba a comunicarse de esa manera. La sospecha sobre la posible intervención de otra persona en ese contacto forma parte de una hipótesis de la familia.

La situación del único detenido

La búsqueda comenzó el jueves pasado, a partir de la denuncia de la familia

En la causa permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que fue arrestado por orden del fiscal Javier Mosquera bajo la acusación de falso testimonio. Por el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente.

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Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

Bordón había dicho ante la Policía que Godoy fue asesinada y que su cuerpo fue arrojado a un bañado de la zona. No identificó a presuntos responsables ni aportó precisiones sobre el lugar donde estaría el cuerpo.

Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención. El letrado afirmó que el peón se retractó y que elaboró esa versión para evitar nuevas agresiones.

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El operativo se desarrolla en un área de campos anegados, monte y caminos de acceso complejo

Codazzi también planteó que Bordón tiene dificultades para comprender la situación procesal y anticipó que pedirá una evaluación psicológica forense. Las denuncias del defensor sobre presuntos apremios no fueron confirmadas de manera oficial.

Un dato: según supo Infobae, Norberto Codazzi es hermano de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina Peña en la causa Loan, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por su presunta participación en la sustracción de otro niño en Corrientes y será juzgado a partir del próximo 26 de octubre.