Mar del Plata abrió un Centro Emergencias por El Niño que coordinará a más de mil rescatistas

El Centro Único de Emergencias de Mar del Plata coordina las tareas de más de mil trabajadores especializados ante el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comenzó a funcionar el Centro Único de Emergencias de Mar del Plata ante el fenómeno de El Niño, con una estructura destinada a coordinar la respuesta de más de 1.000 trabajadores especializados frente a temporales, inundaciones y otras situaciones críticas. La base concentra a organismos nacionales, provinciales y municipales para reducir demoras en la comunicación y definir intervenciones conjuntas.

El nuevo espacio opera en Guanahani 4546 y reúne en un mismo punto a las áreas que deben asistir a la población cuando ocurre una emergencia. Su apertura busca que cada organismo tenga asignadas sus responsabilidades antes de que se produzcan eventos climáticos de gravedad.

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La necesidad de anticipar contingencias también se observa en otras zonas del país. En Chaco, 2.221 personas debieron abandonar sus hogares por la crecida del río, mientras que en Corrientes hubo alrededor de 1.500 personas afectadas, entre evacuados y autoevacuados.

El Centro Único de Emergencias incorpora a la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales y Rescates de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de Guardavidas de Mar del Plata. De acuerdo con el municipio de Mar del Plata, el sistema también mantiene articulación permanente con los servicios de Salud y Desarrollo Social, los Bomberos y las dependencias de servicios públicos.

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La nueva base permite convocar y desplegar equipos de distintas jurisdicciones según la magnitud y las características de cada episodio. La coordinación estará enfocada en ordenar recursos disponibles, unificar decisiones operativas y acelerar la llegada de los grupos de asistencia.

Las áreas deberán trabajar desde una mesa de coordinación conjunta cuando se registre una situación crítica. El mecanismo apunta a evitar que los organismos actúen de manera aislada y a que los recursos puedan movilizarse sin esperar acuerdos posteriores al inicio de una emergencia.

Las inundaciones en la provincia de Chaco obligaron a evacuar y autoevacuar a más de dos mil personas en las zonas ribereñas. (RSFotos)

El fenómeno de El Niño elevó la atención sobre posibles lluvias intensas, anegamientos y temporales. La estructura fue diseñada para fortalecer la prevención y disponer de una capacidad de respuesta inmediata ante episodios que requieran intervenciones simultáneas de equipos especializados.

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La situación hidrológica en el noreste argentino muestra la presión que pueden generar los cursos de agua en niveles altos. Puerto Vilelas, en el Gran Resistencia, concentró el mayor impacto en Chaco, con 1.300 afectados: 657 evacuados y 682 autoevacuados.

En Barranqueras, también en el Gran Resistencia, había 253 evacuados y el nivel del agua frente a la costa llegó a 7,24 metros. La marca superó el nivel de evacuación fijado en 6,50 metros.

“Cuando ocurre una emergencia, el vecino no puede esperar a que las distintas áreas se pongan de acuerdo. Hay que saber quién hace qué, tener los equipos preparados y actuar inmediatamente. En una situación crítica, cada minuto cuenta”, afirmó Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. El comunicado oficial destacó el antecedente de Montenegro como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en 2012, cuando ocurrió la tragedia de Once, el accidente ferroviario que dejó 51 víctimas fatales.

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En Corrientes, las zonas más comprometidas por la crecida del Paraná fueron Isla Apipé, ubicada frente a Ituzaingó y junto a la represa de Yacyretá, además de Itatí y Paso de la Patria. La Prefectura señaló que el río superó los niveles de evacuación en esos tres puntos.

También se registraron niveles por encima de esa referencia en Libertador, Misiones; Bella Vista y Goya, Corrientes; y el área de Reconquista, Santa Fe. Un repunte del río Uruguay dejó en alerta a Paso de los Libres.

El Instituto Nacional del Agua indicó que el Paraná se mantendría en niveles elevados, aunque con una tendencia inicial al descenso por las menores lluvias en la cuenca. El organismo advirtió que las precipitaciones previstas para los primeros días de noviembre podrían generar nuevos incrementos en los ríos Paraná y Paraguay.

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