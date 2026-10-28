Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos durante una celebración religiosa en Jujuy y dejó a uno en estado crítico

El conductor, de 26 años, tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre cuando el vehículo se desvió hacia la banquina e impactó contra los peregrinos

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Un conductor con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre atropelló a dos peregrinos que caminaban por la banquina de la Ruta Nacional 66, que une San Salvador de Jujuy con Palpalá. El hombre quedó internado en estado crítico, mientras que la mujer, con fracturas, está fuera de peligro. Ambos se dirigían hacia el santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en una celebración religiosa tradicional de la provincia, que se realiza durante todos los domingos de octubre.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el siniestro ocurrió el último sábado 24 de octubre, alrededor de las 8:50, a la altura del destacamento Papa Francisco, en sentido sur-norte. Un Volkswagen Passat se corrió hacia la banquina izquierda y atropelló a un hombre y a una mujer que avanzaban por el costado de la ruta en el marco de las peregrinaciones tradicionales de la provincia. El dato sobre la desviación del vehículo surgió del testimonio de un motociclista que circulaba por la zona en ese momento.

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El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó hasta el lugar para asistir a las víctimas, que fueron trasladadas al Hospital San Roque.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el personal de Seguridad Vial, Bomberos y agentes de la Seccional 47 ya trabajaban en el sitio. El siniestro comprometió también a los ocupantes del Volkswagen: el conductor, de 26 años, registró 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

La familia de la víctima reclama Justicia. La pareja caminaba hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya cuando fue embestida por un Volkswagen Passat (Foto: Todo Jujuy)

Los otros dos hombres que viajaban con él dieron 0,29 y 0,63 gramos por litro, respectivamente. Los tres fueron llevados a una dependencia policial junto con el vehículo para dar curso a las actuaciones correspondientes.

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En las horas y días que siguieron, los partes médicos fueron precisando el estado de cada víctima. La mujer sufrió fracturas y un traumatismo de tórax, pero su evolución fue favorable y se descartó riesgo de vida. El hombre, en cambio, quedó internado en terapia intensiva con un cuadro que los médicos calificaron como crítico: requiere sedación, asistencia respiratoria mecánica y drogas inotrópicas para sostener el funcionamiento cardíaco y mantener una circulación adecuada.

“Nos confirmó el doctor que tiene muy dañada la médula espinal y muy comprometida la columna vertebral, está muy dañado mi papá en el hospital”, relató Joaquín Villarroel, hijo del peregrino internado, en declaraciones a Todo Jujuy. Villarroel detalló que fue su hermano quien recibió el parte médico esa mañana, y que el diagnóstico confirmó la gravedad de las lesiones. Según advirtió, si su padre sobrevive, existe riesgo de que quede cuadripléjico.

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El joven también reconstruyó lo que ocurrió a partir de los testimonios de quienes estuvieron presentes. “Lo que me cuentan es que se desvió de la ruta y mi viejo iba caminando por el costado y lo alzó con su pareja, estaba con su pareja”, contó. Sobre los instantes posteriores al impacto, recordó lo que le transmitieron: “Lo poco que recuerdo de su pareja, entre gritos, mi viejo tirado y gritando hasta que los peregrinos lo ayudaron”, según declaraciones al mismo medio.

El hombre internado requiere sedación, asistencia respiratoria mecánica y drogas inotrópicas, con daños graves en la médula espinal y la columna vertebral

En cuanto a los ocupantes del automóvil, Villarroel precisó que dos de ellos recuperaron la libertad tras ser trasladados a la dependencia policial, mientras que el conductor permaneció demorado. La causa quedó a cargo de la Fiscalía del fiscal Alejandro Maldonado, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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La imputación inicial es por dos hechos de lesiones graves causadas por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, agravadas por la ingesta de bebidas alcohólicas. Desde el MPA aclararon que la calificación es provisoria y podrá modificarse según la evolución del estado de salud de las víctimas y los avances de la investigación.

Para este jueves 29 de octubre estaba prevista la audiencia imputativa y la declaración indagatoria del conductor. Villarroel, mientras tanto, pidió públicamente que la investigación avance sin demoras. “Primero que nada quiero que se haga justicia, que el chico que hizo esto pague”, sostuvo en declaraciones a Todo Jujuy, antes de agregar: “Solicito que se agilice la investigación y que se haga algo, que no quede en vano”. Su padre continúa internado en el Hospital San Roque, en estado crítico, con seguimiento permanente del equipo médico.

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