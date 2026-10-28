Costa Rica

Costa Rica reduce en 86 días la espera para cirugías y reporta más de 85,000 pacientes operados durante 2026

La institución informó que más de 114,000 casos salieron de las listas de espera quirúrgica entre enero y septiembre, aunque los pacientes todavía deben esperar un promedio de 449 días para una operación

La CCSS reportó que 85.046 pacientes fueron operados entre enero y septiembre de 2026, como parte de sus esfuerzos para reducir las listas de espera quirúrgica. Crédito: CCSS
La CCSS reportó que 85.046 pacientes fueron operados entre enero y septiembre de 2026, como parte de sus esfuerzos para reducir las listas de espera quirúrgica. Crédito: CCSS
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que alcanzó durante los primeros nueve meses de 2026 su mayor producción quirúrgica, tras registrar un incremento del 27 % en las cirugías realizadas mediante jornadas extraordinarias, como parte de las estrategias para reducir las listas de espera en los hospitales públicos del país.

Según los datos institucionales, entre enero y septiembre de 2026, un total de 114,444 casos fueron retirados de las listas de espera quirúrgica. De esa cantidad, 85,046 pacientes recibieron una operación, mientras que otros 29,398 registros fueron depurados después de una revisión administrativa.

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La institución destacó que estos resultados permitieron disminuir los tiempos promedio de espera para cirugía, aunque reconoció que todavía existen importantes desafíos para garantizar una atención más oportuna.

De acuerdo con el balance presentado, el tiempo promedio que deben esperar los asegurados para una intervención quirúrgica pasó de 535 días en abril de 2023 a 449 días en septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 86 días.

A pesar de esta mejoría, las cifras muestran que los pacientes todavía deben esperar, en promedio, casi 15 meses para someterse a una cirugía dentro del sistema público de salud.

Más operaciones durante jornadas extraordinarias

Uno de los principales factores que explican el aumento de la producción quirúrgica es la ampliación de las jornadas extraordinarias, que permiten realizar procedimientos fuera de los horarios habituales de atención.

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Según la CCSS, estas jornadas aportaron casi una de cada tres cirugías realizadas a pacientes en lista de espera, mientras que en 2021 representaban menos de una de cada diez operaciones.

El director de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Enué Arrieta Espinoza, explicó que las estrategias institucionales buscan reducir los periodos de espera, especialmente para quienes acumulan varios años pendientes de una intervención.

“A nivel de gestión, en cualquier parte del mundo, no es posible tener listas de espera en cero. Lo que sí es posible, y nuestras estadísticas lo demuestran, es reducir los tiempos de espera”, manifestó el funcionario.

Otro de los indicadores destacados corresponde a los pacientes que aguardaban una cirugía desde 2021 o años anteriores.

Según la institución, esta población pasó de 50,351 pacientes a solamente 816, lo que representa una reducción considerable de los casos más antiguos registrados.

“De los casos con mayor antigüedad la cantidad de pacientes se ha reducido considerablemente. Además, procuramos que cada persona sea atendida dentro del plazo que su gravedad requiere”, agregó Arrieta.

El tiempo promedio de espera para una cirugía en Costa Rica pasó de 535 a 449 días, lo que representa una reducción de 86 días desde abril de 2023. Crédito: CCSS
El tiempo promedio de espera para una cirugía en Costa Rica pasó de 535 a 449 días, lo que representa una reducción de 86 días desde abril de 2023. Crédito: CCSS

Neurocirugía y oftalmología registran menores tiempos de espera

La institución también reportó avances en determinadas especialidades médicas, particularmente en aquellas que atienden pacientes con necesidades quirúrgicas específicas.

Durante 2026, neurocirugía logró reducir su tiempo de espera en 87 días, mientras que oftalmología registró una disminución de 26 días.

En el área de consulta externa, la especialidad de ortopedia presentó una reducción en sus plazos de atención, al pasar de 1,418 a 769 días, una diferencia de 649 días.

Sin embargo, este último indicador evidencia que los pacientes todavía pueden enfrentar esperas promedio superiores a dos años para acceder a una consulta de ortopedia.

En cuanto a procedimientos diagnósticos, la CCSS informó que la producción de colonoscopias aumentó un 16 %, mientras que las gastroscopias crecieron un 14 %, como parte de los esfuerzos para ampliar la capacidad de atención.

Silueta de un cirujano con mascarilla junto a una pantalla con un gráfico tridimensional de un cerebro en un quirófano.
Las especialidades de neurocirugía y oftalmología registraron reducciones de 87 y 26 días, respectivamente, en sus tiempos de espera quirúrgica durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CCSS implementa un plan para reducir las listas de espera hasta 2030

La institución aseguró que continuará ejecutando medidas para mejorar la atención de los pacientes mediante el Plan de Abordaje de Listas de Espera 2026-2030, aprobado por su Junta Directiva el 5 de mayo de 2026.

La estrategia contempla acciones como la ampliación de jornadas con pago por resultados, la confirmación digital de citas, el uso del expediente electrónico y la priorización de pacientes según su condición clínica.

“Reconocemos que las listas de espera son un desafío que comparten los sistemas de salud pública en América Latina”, señaló Arrieta.

El funcionario indicó que, si se mantiene el ritmo de trabajo registrado durante los primeros nueve meses, la institución podría cerrar 2026 con mejores resultados en cirugías, procedimientos y consultas especializadas.

Pese a los avances reportados, la reducción de los tiempos de espera continúa siendo uno de los principales retos de la seguridad social costarricense, especialmente para los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas y atención especializada.

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