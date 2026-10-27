“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”: detuvieron a una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente

Los cuatro acusados detenidos

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“No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”. Esa fue una de las frases que una adolescente relató ante la Justicia al denunciar que su madre la llevaba a las casas de vecinos en el partido de Moreno para que abusaran de ella a cambio de dinero.

Según la denuncia, los hechos comenzaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y se extendieron hasta abril de este año, siempre en el barrio San Alberto de la localidad de Cuartel V.

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La menor relató que su mamá la llevaba hasta las casas de los hombres, la dejaba allí durante cerca de media hora y luego regresaba para buscarla.

Uno de los domicilios allanados por la Policía Bonaerense

También dijo que, cuando se negaba a ir, sufría agresiones y amenazas. Y que los abusadores la sometían diciéndole que no podía rechazar la situación porque ya habían entregado el dinero.

De acuerdo con la acusación, la madre, de 36 años, cuyo nombre no se publica para resguardar la identidad de la víctima, acordaba los encuentros y recibía sumas que iban de $10.000 a $50.000.

Los procedimientos fueron realizados por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas

La menor además aseguró que su madre solía mandarla a comprar drogas y que le pegaba si alguna vez se negaba a hacerlo.

Pudo contar su calvario tras escapar de la vivienda materna. Actualmente se encuentra en un hogar bajo medidas de cuidado y protección.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Solange Castelli.

La causa, caratulada como explotación del ejercicio de la prostitución y abuso sexual agravado, incorporó informes sobre el estado de salud mental de la víctima. Allí se describieron indicadores de angustia, temor generalizado y vulnerabilidad.

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Según la denuncia, los abusos comenzaron en 2021 y se extendieron hasta abril de este año

Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno ordenó seis allanamientos en el barrio San Alberto. Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas, realizados por personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense. Como resultado, fueron detenidos la madre de la adolescente y cuatro vecinos.

La menor denunció el caso tras escapar de la vivienda materna

De acuerdo a fuentes policiales, los sospechosos fueron identificados como Pedro Juan Villalba Lugo, de 52 años; Julio César Núñez, de 57; Juan Alberto Albornoz, de 73; y Expedito Hemógenes Carrizo, de 78.

Todos quedaron a disposición de la Justicia.