Guatemala

Asesinan a exempleado del Ministerio de Gobernación de Guatemala dentro de un centro comercial en Chiquimula

Los paramédicos confirmaron que el hombre, de 63 años, presentaba lesiones por arma de fuego y carecía de signos vitales cuando atendieron la alerta cerca del mediodía en la zona 7

Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula.
Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula. (Bomberos Voluntarios)
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Donald Eriberto Valdés Aguilar, exempleado del Ministerio de Gobernación de Guatemala y exfutbolista, fue asesinado a balazos este lunes 26 de octubre en el interior de un centro comercial de la zona 7 de Chiquimula.

El ataque ocurrió cerca del mediodía en una plaza comercial situada sobre la calzada Héctor Augusto España Bracamonte, en el kilómetro 167.5 de la ruta al Atlántico, ubicada a unos 168 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

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La víctima, de 63 años, quedó tendida en uno de los pasillos próximos al área de cajeros automáticos, según fotografías que circularon en redes sociales.

Paramédicos de la 39 Compañía de los Bomberos Voluntarios acudieron tras recibir la alerta por un hecho de violencia en el centro comercial. Al evaluar al hombre, confirmaron que tenía heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y que ya no presentaba signos vitales.

Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula.
El hecho violento ocurrió al mediodía en un pasillo cercano a los cajeros automáticos del recinto. (Redes Sociales)

El procedimiento quedó a cargo de las autoridades, que iniciaron las diligencias para establecer cómo se produjo el crimen e identificar a los responsables.

Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula.
El Centro Comercial cerró sus puertas luego del ataque armado. (Redes Sociales)

El centro comercial fue cerrado tras el ataque

Luego del homicidio, el centro comercial fue cerrado de forma temporal. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaron a las personas que se encontraban en el lugar, de acuerdo con reportes de medios locales.

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La Comisaría 23 de la PNC informó inicialmente que la víctima era un hombre de aproximadamente 60 años, pero no difundió su identidad. Hasta el momento, tampoco se han informado capturas relacionadas con el ataque armado.

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que el fallecido era Donald Eriberto Valdés Aguilar, laboró en el Ministerio de Gobernación, pero ya se encontraba en situación de retiro, luego de haberse jubilado de esa institución.

Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula.
Valdés Aguilar prestó servicios en el Ministerio de Gobernación antes de retirarse bajo el régimen de jubilación. (Redes Sociales)

La investigación deberá determinar el móvil del crimen, la cantidad de atacantes involucrados y si hubo una planificación previa. Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles sobre posibles hipótesis ni sobre el arma utilizada.

Valdés Aguilar tenía una trayectoria en el fútbol de Chiquimula

Además de su paso por la administración pública, Valdés Aguilar era reconocido en el ámbito deportivo local. Durante años representó a varios equipos del departamento de Chiquimula y estuvo vinculado al Club Deportivo Sacachispas, según publicaciones difundidas tras conocerse su muerte.

Personas cercanas lo identificaron también como formador de jóvenes futbolistas mediante una academia en el departamento. Su muerte generó mensajes de pesar entre quienes compartieron la víctima.

El ataque ocurrió dentro de un lugar concurrido y en horario diurno, una circunstancia que generó alarma entre comerciantes y visitantes.

Donald Eriberto Valdés Aguilar murió tras un ataque armado en un centro comercial de Chiquimula.
La víctima formó parte del Club Deportivo Sacachispas y promovió una academia para jóvenes futbolistas en la región. (Redes Sociales)

Chiquimula figura entre los departamentos con más homicidios

El crimen se produjo en un contexto de aumento de los homicidios en Chiquimula durante 2026. Datos de la PNC, analizados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, indican que el departamento registró 59 homicidios entre enero y mayo, frente a 48 en el mismo período de 2025.

En septiembre, Chiquimula sumó 18 homicidios, equivalente al 6.9% de los 260 casos registrados a escala nacional ese mes. El departamento fue el cuarto con más muertes violentas, detrás de Guatemala, Escuintla y Petén.

El municipio de Chiquimula contabilizó siete homicidios durante septiembre, mientras que Huité registró al menos la misma cantidad. Las cifras sitúan al departamento entre los territorios que concentran una parte relevante de la violencia homicida en Guatemala.

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