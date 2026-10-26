Política

Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa inauguraron la Planta Compresora Holdich: los detalles del proyecto

Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén encabezaron el acto en Comodoro Rivadavia. Con la obra se habilitan 12.500 factibilidades de conexión domiciliaria en esas provincias, de las cuales 4.420 ya se concretaron con la incorporación de nuevos usuarios a una red que llevaba saturada desde 2022

Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén completaron la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico con la inauguración de la Planta Compresora Holdich en Comodoro Rivadavia
Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén completaron la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico con la inauguración de la Planta Compresora Holdich en Comodoro Rivadavia
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Los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén inauguraron en Comodoro Rivadavia la Planta Compresora Holdich, la obra que completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico y que permitirá ampliar el abastecimiento de gas natural en 25 localidades de las tres provincias. El acto fue encabezado por el chubutense Ignacio Torres y el rionegrino Alberto Weretilneck, con la participación remota del neuquino Rolando Figueroa, y marcó el cierre de un proyecto que involucró a los gobiernos provinciales, entidades bancarias y el sector privado.

El sistema comprende más de 1.700 kilómetros de cañerías y abastece a unas 124.500 familias. Su saturación había obligado a suspender las nuevas conexiones domiciliarias desde 2022, una restricción que ahora queda atrás: con la puesta en marcha de Holdich se habilitan 12.500 factibilidades de conexión, de las cuales 4.420 ya se concretaron con la incorporación de nuevos usuarios a la red.

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La repotenciación del sistema demandó tres intervenciones que se fueron completando por etapas. La primera fue la interconexión con el Gasoducto General San Martín, finalizada en 2025 después de dos décadas sin avances. La segunda, la instalación de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, culminada en abril de 2026. La tercera y última, la puesta en funcionamiento de la planta en Holdich, que se concretó con el acto de este lunes.

Torres fue el primero en tomar la palabra y centró su discurso en el impacto directo que la obra tiene sobre la calidad de vida de los habitantes de la región. “Muchas familias gastan entre 500 mil y 700 mil pesos mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”, afirmó el mandatario chubutense.

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La obra habilita 12.500 nuevas factibilidades de conexión de gas en 25 localidades de las tres provincias patagónicas
La obra habilita 12.500 nuevas factibilidades de conexión de gas en 25 localidades de las tres provincias patagónicas

En esa línea, el gobernador destacó que Corcovado podrá alcanzar el 100% de cobertura domiciliaria de gas y que, en menos de un año y medio, más de 3.800 familias chubutenses estarán conectadas a la red. También hizo referencia a la decisión que tomaron las provincias frente a una infraestructura que había quedado inconclusa. “Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era patear la pelota hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, señaló.

“Hay obras como esta que tal vez no son visibles, pero son las que más falta hacen”, sostuvo Torres, y agregó: “Este es un acto de justicia, pero también es federalismo; y, sobre todo, es hacerse responsable cuando a uno le toca gobernar y resolver problemas”.

Por su parte, Weretilneck puso el foco en la dinámica de trabajo que permitió destrabar el proyecto. “A partir de la convocatoria de Nacho, nos sentamos todos en la misma mesa, trabajamos para buscar definiciones y con la participación de los bancos y del sector privado a través de Camuzzi, nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”, expresó el gobernador rionegrino. También subrayó que la Patagonia provee el 90% del gas del país y sostuvo que “hoy estamos repotenciando el federalismo, nuestras decisiones son escuchadas y las causas comunes vuelven a reunirnos a los patagónicos”.

Desde Neuquén, Figueroa se sumó al acto mediante un mensaje en video. “Quiero enviar un fraternal abrazo y destacar el trabajo conjunto que nos permitió terminar este gasoducto, que durante años fue postergado. Esta labor mancomunada nos permite brindarle soluciones a nuestra gente”, expresó el mandatario neuquino.

Además de las nuevas conexiones domiciliarias, la ampliación de la capacidad del sistema mejora las condiciones de abastecimiento para escuelas, hospitales y nuevos desarrollos habitacionales en las localidades de las tres provincias patagónicas.

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