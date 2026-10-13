Crimen y Justicia

“Te acabo de maldecir”: pidieron seis años de cárcel para el acusado de instigar al suicidio de su ex pareja en Tucumán

El juicio contra Diego Zerda comenzó este martes por la muerte de Karla Robles, quien en octubre del año pasado transmitió su muerte durante un vivo de TikTok. En los alegatos de apertura, la fiscalía exhibió un mensaje que el imputado le envió a la víctima previo al hecho

Diego Zerda y Karla Robles (Tiempo Judicial)
Diego Zerda y Karla Robles (Tiempo Judicial)
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Este martes comenzó en Tucumán el juicio contra Diego Zerda (33), el hombre acusado de instigación al suicidio de su ex pareja, Karla Nahir Naomi Robles, de 27 años, y de amenazas simples contra el hermano de la joven. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que sea condenado a seis años de prisión.

Durante su alegato de apertura ante un tribunal unipersonal, el fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios I, Pedro Gallo, sostuvo que los hechos deben analizarse con perspectiva de género y que el caso no puede ser entendido como episodios aislados ni como conflictos propios de una pareja, ya que la investigación apunta a una relación atravesada por amenazas, sometimiento y violencia contra Karla.

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La fiscalía pidió seis años de cárcel para el imputado
La fiscalía pidió seis años de cárcel para el imputado

Zerda, quien trabajaba como repartidor y es conocido en su entorno como “Mocho”, ejerció violencia física y psicológica sobre la víctima desde 2022, en el marco de una relación que se extendió durante unos cinco años.

La teoría del caso señala que el imputado la insultaba y amenazaba, y que buscó persuadirla para que se quitara la vida. De acuerdo con la acusación, le dirigía frases como: “Estás loca, por eso te internaron. Matate de una vez”. También le decía que si no volvía con él, era mejor que se matara o él mataría a toda su familia.

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Karla murió hace casi un año, durante la madrugada del 24 de octubre de 2025 en su casa de San Miguel de Tucumán. Antes había iniciado una transmisión en vivo en TikTok, a la que ingresaron 96 personas. Varias amigas vieron la emisión e intentaron comunicarse con ella.

La joven había denunciado en reiteradas oportunidades a su ex pareja por violencia de género. Su madre, Mirta Robles, afirmó en declaraciones públicas que Karla había hecho seis presentaciones y que ella había realizado otras dos. En el expediente constan cuatro denuncias vinculadas con hechos de violencia, según se informó durante el proceso.

Karla Robles instigación al suicidio Tucumán
Karla murió el 24 de octubre del año pasado

En una de las conversaciones que forman parte de la investigación, Zerda le habría escrito a Karla: “En el peor de los infiernos vas a terminar”. La joven respondió poco antes de la transmisión: “¿No querías que me muera? Ahí te doy el gusto”.

Durante el vivo, la joven habló sobre el vínculo con Zerda y sobre el temor que sentía. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, expresó, según reconstruyeron las amigas que presenciaron la transmisión y luego declararon ante la Justicia.

Las testigos también se refirieron al tratamiento psicológico que recibía Karla y al miedo que, de acuerdo con sus relatos, le generaban las supuestas amenazas de brujería de “Mocho”.

En ese contexto, durante la audiencia de este martes se exhibió una captura de un mensaje de WhatsApp que Zerda le envió a Robles el 24 de octubre de 2025 a la 1.55, cerca de una hora y media antes de la muerte de la joven. “Te acabo de maldecir. Averiguá quién es Baphomet. Le acabo de entregar mi alma”, decía el chat atribuido al acusado.

Una captura de pantalla que se exhibió en la audiencia de este martes
Una captura de pantalla que se exhibió en la audiencia de este martes

La acusación también incorporó un audio que Zerda envió al hermano de Karla a las 4.17, pocos minutos después de la muerte. En ese mensaje, el imputado negó cualquier responsabilidad y lanzó amenazas contra el familiar de la víctima.

“Yo voy a andar en la sombra”, dijo en la grabación. También advirtió: “Si vos la tocás a mi vieja, yo te voy a descuartizar”. Ese audio integra la segunda imputación que enfrenta Zerda en el debate oral.

Karla Robles instigación al suicidio Tucumán
La joven tenía 27 años

En las próximas audiencias del juicio declararán policías que intervinieron en la escena y especialistas en informática forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Los peritos expondrán sobre los teléfonos secuestrados, las capturas de pantalla, los registros audiovisuales y las conversaciones analizadas durante la investigación.

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