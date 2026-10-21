Crimen y Justicia

Los trucos de la banda de menores acusada de balear a un policía antinarco de la Federal que trabajaba de remisero

El hecho ocurrió en San Justo, jurisdicción de La Matanza. La Policía Bonaerense capturó a cinco sospechosos

El material incautado a la banda detenida por balear a un policía de la Federal en San Justo
Guardar

A fines de septiembre, otro policía que complementaba su sueldo como chofer de aplicación para llegar a fin de mes sintió el gatillo de la inseguridad de la zona oeste en la cabeza. Esta vez, la víctima fue un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, un joven de 27 años atravesado por más de $13 millones en deudas según datos del Banco Central.

El hecho ocurrió en Villa Palito, zona de San Justo, donde el subinspector llegó para tomar un viaje en plena noche. Minutos antes, había levantado a dos pasajeros en la zona de Ramos Mejía. Al llegar al cruce de Gibraltar en José Hernández, en Villa Palito, cayó en la clásica trampa: sus falsos pasajeros eran ladrones, decididos a robarle su vehículo, que ni siquiera era suyo. El VW Polo que manejaba había sido alquilado en una agencia.

PUBLICIDAD

Así, ocurrió un forcejeo. Los delincuentes le dieron tres tiros; dos en la espalda, uno en una pierna. El robo fracasó. Los ladrones descartaron un arma bajo la rueda de un auto cercano y huyeron, en una calle sin cámaras. En las últimas horas, los detectives de la Comisaría Norte I° de San Justo de la Policía Bonaerense capturaron a cinco sospechosos por el hecho, cuatro menores de edad y una mayor, presuntos especialistas en desvalijar remiseros. Los trucos que la banda empleaba para robar eran al menos llamativos.

ROBO POLICIA FEDERAL SAN JUSTO DETENIDOS
Los cinco detenidos de la banda

El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría ejecutó 12 órdenes de allanamiento en las villas Palito y Santos Vega, en una causa a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez y el fiscal de menores Federico Insúa, luego de triangular antenas de teléfonos celulares y seguir el rastro de la fuga a través de cámaras públicas y privadas. Así, llegaron a los sospechosos y sus redes.

PUBLICIDAD

“El robo comenzaba al solicitar los autos a través de un celular prepago”, explica un investigador: “Una vez en el lugar, el titular de la cuenta le mostraba el código de seguridad al chofer para que pueda comenzar el viaje y le indicaba que viajarían amigos”.

Una vez a bordo, los ladrones enviaban sus ubicaciones en tiempo real al resto de la banda que los esperaba en los lugares de destino ya antes pactados. Entonces, sus cómplices rodeaban al auto como pirañas, para robarle el vehículo al chofer, o la recaudación en su teléfono.

El arma descartada por los delincuentes en el intento de robo en San Justo
El arma descartada por los delincuentes en el intento de robo en San Justo

Había metal en las cuevas de la banda. Los allanamientos terminaron con los arrestos y la incautación de dos pistolas calibre 9 mm con numeración limada un kit RONI, dos escopetas recortadas, un revólver calibre 22 , municiones y cartuchos de distintos calibres, ropa supuestamente usada en el día del hecho y siete teléfonos celulares que podrán ser peritados.

Los cuatro menores, todos ellos de 16 y 17 años, fueron trasladados a institutos de La Plata y Pablo Nogués.

Temas Relacionados

RoboLa MatanzaMenores de edadPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Moreno a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermana de 13 años

El sospechoso, de 23 años, fue arrestado durante un allanamiento en una vivienda de Cuartel V. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la adolescente, quien contó que encontró a sus hijos en una habitación cerrada

Detuvieron en Moreno a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermana de 13 años

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

Los abogados Francisco Oneto y Nicolás D’Albora darán su última exposición este miércoles ante los jueces. Ayer los letrados de Agustina Cosachov y Carlos Díaz pidieron sus respectivas absoluciones

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: alega la defensa de Leopoldo Luque y Nancy Forlini

Video: intentó ingresar a robar a una casa, fue sorprendido por la dueña y se quiso esconder debajo de un auto

Ocurrió días atrás en el barrio porteño de Villa Lugano. El delincuente, de 36 años, fue detenido gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. El amplio prontuario del imputado

Video: intentó ingresar a robar a una casa, fue sorprendido por la dueña y se quiso esconder debajo de un auto

Corrientes: ordenaron dos nuevas detenciones en la causa por la desaparición de la docente Nancy Godoy

Se trata de Rosa Leguizamón, la mujer que vio por última vez a la maestra, y su pareja, Nahuel Rojas, ambos sospechados de encubrimiento. Ya son tres los arrestados

Corrientes: ordenaron dos nuevas detenciones en la causa por la desaparición de la docente Nancy Godoy

Un pasajero ahorcó a un remisero por diez cuadras para robarle en Santa Fe

El hecho ocurrió durante la madrugada en Santo Tomé, donde un pasajero lo amenazó. El conductor circuló en contramano para escapar hasta que el agresor cayó del vehículo

Un pasajero ahorcó a un remisero por diez cuadras para robarle en Santa Fe

DEPORTES

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

Se entregan los Martín Fierro de Radio 2026: quiénes son los nominados y los detalles de la ceremonia

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Retiran del mercado un queso cheddar en varios estados por posible contaminación con E. coli

Alianza cae en San Pedro Sula y complica su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027

“El fin último de la literatura es decir la verdad conforme a la manera en la que el autor del libro ve el mundo”: Julian Barnes, sobre la literatura y su propósito

En el Caribe panameño descubren enfermedad que ataca a los corales