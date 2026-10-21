El Salvador

Alianza cae en San Pedro Sula y complica su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027

Del madrugón de Harold Osorio a la remontada verdolaga en cuestión de minutos. Alianza no logró capitalizar un arranque de ensueño en suelo hondureño y terminó cediendo 2-1 ante CD Marathón

El cuadro hondureño celebró la remontada que los deja con ventaja mínima de cara al partido de vuelta en San Salvador. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
El cuadro hondureño celebró la remontada que los deja con ventaja mínima de cara al partido de vuelta en San Salvador. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
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El debut internacional de Diego Martín Vázquez en el banquillo de Alianza Fútbol Club no tuvo el desenlace esperado. En el partido de ida de la fase de Play-In (o repechaje) de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, el conjunto paquidermo cayó 2-1 frente al CD Marathón en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Pese a llegar con la ilusión renovada tras la contratación del estratega argentino-hondureño, los albos no pudieron sostener una ventaja inicial madrugadora y terminaron cedida la iniciativa ante un rival que hizo valer su localía y su pegada a balón parado.

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El partido arrancó con un panorama inmejorable para la escuadra salvadoreña. Apenas a los 4 minutos y 1 segundo de juego, el volante Harold Osorio sorprendió a la defensa hondureña al convertir el gol más tempranero en la historia del Alianza dentro de la Copa Centroamericana. Esta anotación significó también el primer gol en la historia del club blanco en la fase eliminatoria de esta competición regional.

Sin embargo, el buen momento de la visita fue efímero. El CD Marathón reaccionó rápidamente y dio vuelta al marcador en cuestión de minutos: Nicolás Messiniti igualó las acciones al minuto 15 y Damián Ramírez concretó la remontada al 22′.

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Con esos tantos, ambos futbolistas alcanzaron las tres anotaciones en el certamen, uniéndose a Yairo Moreno para convertir al Marathón en el único equipo del torneo con tres goleadores distintos de al menos tres tantos.

Damín Ramírez sacó un derechazo fulminante para poner a Marathón arriba en el marcador.

El duelo sirvió además para confirmar una tendencia táctica marcada en el torneo: el juego aéreo y los tiros de esquina. Mientras que Alianza consiguió apenas su segundo gol histórico en el certamen nacido de un cobro de córner (sumándose al de Emerson Mauricio ante L.A. Firpo en 2024), el cuadro catracho llegó a cuatro conquistas por esa misma vía, liderando el torneo en esa faceta junto a Cartaginés.

Pese a la amargura del resultado, la serie se mantiene abierta debido al margen de solo un gol de diferencia. Diego Vázquez y sus dirigidos tendrán una semana para corregir desatenciones defensivas y ajustar circuitos de juego para el choque de vuelta. El partido decisivo se llevará a cabo el próximo martes 27 de octubre de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador.

¿Qué se Juega el Alianza y por qué importa este repechaje?

La Copa Centroamericana es el torneo regional de clubes más importante de la zona. Los equipos que quedaron eliminados en los cuartos de final no quedan completamente fuera de la escena internacional; se enfrentan en esta serie de repesca de ida y vuelta para disputar los últimos dos boletos directos a la Copa de Campeones Concacaf 2027 (la antes conocida como Concachampions).

Todo se definirá en casa. La afición alba espera el choque de vuelta este martes 27 de octubre en el Estadio Jorge "El Mágico" González (Cortesía: Alianza Fútbol Club﻿).
Todo se definirá en casa. La afición alba espera el choque de vuelta este martes 27 de octubre en el Estadio Jorge "El Mágico" González (Cortesía: Alianza Fútbol Club﻿).

Llegar a la Copa de Campeones es el gran objetivo financiero y deportivo de la institución capitalina, ya que permite medirse a los mejores clubes de México, Estados Unidos y Norteamérica. Por ende, aunque Alianza ya no pueda ser campeón del torneo centroamericano, el premio de consolación es nada menos que el pase al máximo escenario de clubes de la confederación.

Por lo que, Alianza necesitará hacer valer su localía y ganar en casa para intentar revertir el marcador global, salvar el año en el plano internacional y asegurar su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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