Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

A través de una historia en redes sociales, el futbolista brasileño Neymar mostró una camiseta de la selección argentina enmarcada perteneciente a Leandro Paredes con el dorsal número cinco

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Neymar revolucionó las redes sociales con un guiño para Boca Juniors y Leandro Paredes. Tras el agónico e histórico triunfo del Xeneize por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, que selló el pase del club de La Ribera a la final de la Copa Sudamericana, el astro brasileño felicitó públicamente al mediocampista argentino a través de sus historias de Instagram.

En su publicación, el actual jugador del Santos grabó el sector de su museo personal donde conserva las casacas más preciadas de su carrera. El foco principal del video se lo llevó la camiseta de la selección argentina con el dorsal 5 de Paredes, la cual intercambiaron luego de la recordada final de la Copa América 2021 en ese mismo estadio. La dedicatoria no tardó en viralizarse entre la parcialidad azul y oro, sumando un nuevo capítulo a la estrecha relación que une a ambas estrellas internacionales.

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La celebración tiene también tuvo una dedicatoria especial. Hace dos meses, Neymar fue ignorado por Thiago Mendes durante el saludo previo al partido que Santos ganó 3-0 ante Vasco da Gama por el Brasileirão. El desplante ocurrió en el estadio Sao Januário, antes del inicio del encuentro. Tras el triunfo del Xeneize, el capitán del Santos aprovechó para marcar su disputa personal.

Neymar extendió la mano hacia el capitán de Vasco, pero el mediocampista siguió su camino sin responder al saludo. Los dos futbolistas volvieron a quedar frente a frente durante el sorteo previo. El astro brasileño se mostró sorprendido, pero mantuvo la calma y continuó el ritual con los demás integrantes del equipo rival. Mendes no modificó su expresión durante ninguno de los dos cruces.

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Thiago Mendes ignora a Neymar en la previa del Brasileirao

El fuerte lazo entre el brasileño y el argentino se gestó en el vestuario del Paris Saint-Germain, donde compartieron tres temporadas (entre 2019 y 2022) y forjaron un grupo muy unido junto a Ángel Di María y Lionel Messi. Tras la victoria en el Maracaná, Paredes habló y confirmó que habló antes y después con el astro brasileño. “Tenemos una gran relación”, dijo ante los micrófonos de ESPN.

Uno de los momentos más emblemáticos de su amistad ocurrió precisamente en el Estadio Maracaná en julio de 2021. Minutos después de que Argentina se consagrara campeona frente a Brasil, las cámaras captaron a Neymar, Messi y Paredes sentados en las escaleras del túnel de vestuarios, descalzos, charlando y riendo de forma distendida, dejando de lado la rivalidad deportiva. Desde entonces, el ida y vuelta en redes y los intercambios de camisetas —incluyendo un reciente envío de una casaca de Boca firmada por Paredes y una de Santos por parte de Neymar— han sido una constante.

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El posteo adquiere mayor trascendencia debido a los recurrentes idas y vueltas sobre el futuro de ambos. Hace unos meses, en una entrevista difundida en el canal de YouTube Lo del Pollo, Paredes reconoció abiertamente sus intenciones de tentar al brasileño: “Neymar es de Boca. Ojalá que venga, lo vuelvo loco pero es como me pasa a mí, él volvió a su casa (Santos). Yo quiero que los mejores jueguen conmigo”, declaró el volante.

Neymar tiene la camiseta de Leandro Paredes enmarcada (AFP)

El contexto del partido no hacía más que agigantar la hazaña del cuadro Xeneize en Río de Janeiro. Tras un trámite sumamente adverso, el equipo argentino sacó a relucir su mística copera. El punto de inflexión definitivo se produjo con el ingreso de Leandro Paredes en el segundo tiempo; el mediocampista, que había llegado con lo justo desde lo físico tras recuperarse en tiempo récord de un desgarro muscular, saltó al campo de juego para adueñarse de los tiempos y ordenar un mediocampo que sufría las embestidas locales.

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Cuando el partido moría y la tensión dominaba el Maracaná, llegó la obra de arte del “5” azul y oro. A los 88 minutos, Paredes capturó un rebote fuera del área grande y, con la jerarquía que lo caracteriza, sacó un remate fulminante para dictaminar el 3-1 definitivo.

Tras sellar su pasaporte en Río de Janeiro, Boca Juniors jugará la gran final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre. El partido consagratorio tendrá lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, escenario neutral donde el club de La Ribera buscará alzar la tercera Sudamericana de su historia. De conseguir el título internacional, el Xeneize no solo sumará una nueva estrella, sino que también asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año siguiente. Todo parece indicar que en frente tendrá al Atlético Mineiro, quien venció en la ida 3-0 al City Torque de local.

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