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“La gente no se equivoca”: la frase de Eva Bargiela sobre las traiciones, ¿una indirecta para Facundo Moyano?

La modelo habló sobre la infidelidad y fue contundente: “Hay patrones que vos decidís tener y te definen esas actitudes”

Eva Bargiela confesó por qué no perdonaría una infidelidad de Gianluca Simeone: "Es algo que ya perdoné en otra etapa de mi vida"

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En medio de una conversación sobre las segundas oportunidades en una pareja, Eva Bargiela dejó una definición tajante sobre las infidelidades y la confianza rota. La modelo, que participa del programa Que alguien le avise de La Casa Streaming, sostuvo que una traición no debe leerse como un error circunstancial sino como una elección de quien la comete.

“Para mí la persona no se equivoca, lo decide hacer”, expresó Bargiela durante el intercambio. La frase, repetida dos veces a lo largo de la charla, condensó una postura construida desde su propia experiencia sentimental y volvió a poner en circulación fragmentos de sus declaraciones sobre su separación de Facundo Moyano.

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La conversación se produjo cuando otra integrante de la mesa le preguntó si perdonaría una pelea ocurrida bajo los efectos del alcohol. Bargiela respondió que no, porque ya había decidido perdonar en otros momentos de su vida y esa alternativa, según explicó, no había dado resultado. “Uno cuando es más chico cree que se equivocó, ¿entendés? Y tipo, no: la gente no se equivoca”, planteó.

Eva Bargiela vinculó la traición con decisiones sostenidas en el tiempo

Mujer rubia con sombrero de cowboy y top blanco posa en una calle empedrada de noche, con edificios de ladrillo iluminados con luces de guirnalda de fondo
Eva Bargiela afirmó que la infidelidad constituye una decisión personal y no una equivocación

La modelo desarrolló su mirada sin identificar de forma directa a una expareja. Para ella, ciertos hechos no responden a un episodio aislado, sino que revelan modos de vincularse. “Hay patrones que vos decidís tener y te definen esas actitudes”, afirmó en el ciclo de streaming.

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Bargiela planteó que esas conductas forman parte de decisiones personales que impactan sobre el vínculo. En ese sentido, remarcó que una traición afecta a quien comparte la cotidianeidad, acompaña en situaciones favorables y adversas y construye un proyecto de vida en común.

Hombre, mujer y bebé posan frente a la Estatua de la Libertad en una bahía con cielo despejado y edificios a lo lejos
Tras experiencias complicadas, Eva Bargiela hoy formó una familia con Gianluca Simeone

“También (afecta) en la persona que compartís la vida, que duerme con vos, que te banca en las malas, en las buenas... Por una calentura”, continuó. Luego aclaró que la intimidad tiene relevancia en una pareja, aunque consideró que una relación se sostiene por múltiples factores y no únicamente por ese aspecto.

La separación de Facundo Moyano se hizo pública en septiembre de 2023

Split screen de dos personas; a la izquierda, una mujer rubia de perfil; a la derecha, un hombre de barba y pelo oscuro con micrófono de solapa
Facundo Moyano confirmó la separación matrimonial en septiembre de 2023 mientras la modelo participaba en el certamen Bailando

Las palabras de Bargiela adquieren otra dimensión a partir de su historia con Facundo Moyano, con quien mantuvo una relación atravesada por separaciones, una reconciliación y un matrimonio. Se conocieron en 2016, cuando ella era parte de A todo o nada, el programa conducido por Guido Kaczka, y retomaron el vínculo en enero de 2019 tras una primera ruptura.

En octubre de 2021 se casaron. Dos años después, en septiembre de 2023, Moyano confirmó públicamente que estaban separados durante una entrevista televisiva. Bargiela contó entonces que la comunicación la tomó por sorpresa, ya que se enteró de la noticia mientras participaba del Bailando.

Facundo Moyano rompio el silencio tras su separacion con Eva Bargiela portada
Bargiela, en su momento, contó que una usuaria la alertó sobre el encuentro de su expareja con otra mujer durante un viaje laboral a Mendoza

El matrimonio atravesó luego un proceso judicial vinculado a la división de bienes y a la discusión por un acuerdo prenupcial. El divorcio se formalizó el 20 de agosto de 2025, después de casi dos años de disputa.

En ese marco, también volvió a circular un relato previo de la modelo sobre un viaje laboral de su entonces pareja. Bargiela había contado que una seguidora le escribió para decirle que lo había visto cenando en Mendoza con otra mujer, pese a que él le había dicho que estaría ocupado y sin disponibilidad para atender el teléfono.

La historia de amor de Eva Bargiela y Gianluca Simeone
Bargiela y Simeone viven un gran momento en la pareja

La intervención en Que alguien le avise no fue la primera ocasión en que Bargiela fijó una posición pública sobre la fidelidad. En junio de 2024, durante una entrevista, respondió de manera directa que no perdonaría una infidelidad y que ya no creía en las segundas oportunidades.

En agosto de 2026, cuando fue consultada por cronistas sobre declaraciones de su exmarido y la polémica con su actual pareja, Candela Arizaga, Bargiela eligió no profundizar sobre el pasado. “No tiene que ver conmigo hace mucho tiempo”, respondió.

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