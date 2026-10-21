Sociedad

El papa León XIV pasó frente a una bandera argentina y levantó el pulgar: la imagen que reavivó las expectativas por su visita al país

La escena ocurrió durante el recorrido del papamóvil por la Plaza San Pedro y fue interpretada como un posible saludo a los argentinos, en medio de los preparativos para una visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre

Los equipos organizadores mantienen la expectativa por una visita papal prevista del 8 al 11 de noviembre
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La bandera argentina apareció entre las vallas de la Plaza San Pedro cuando el papamóvil avanzaba frente a los fieles. El papa León levantó el pulgar al pasar junto a ese sector y la secuencia, registrada en una imagen difundida por el Vaticano, quedó ligada a la expectativa por su visita al país prevista para noviembre.

La escena ocurrió durante la mañana del 21 de octubre. La insignia de la República Argentina se distinguía entre el público, a pocos metros del recorrido del pontífice, mientras el vehículo atravesaba la plaza. El movimiento de la mano, breve y visible desde la zona de las vallas, convirtió ese instante en el centro de la filmación.

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La cercanía temporal permitió ubicar el gesto en una jornada atravesada por las versiones sobre el próximo viaje papal y por el seguimiento de cada señal que pudiera vincularse con la Argentina.

León no hizo una referencia verbal a la bandera ni al eventual itinerario. La lectura del episodio surgió en Infobae Al Amanecer tras observar la coincidencia entre la dirección de su mirada, el movimiento de la mano y la ubicación del emblema nacional detrás de las vallas, en un tramo habitual de su recorrido por la plaza.

El papa León XIV levantó el pulgar frente a una bandera argentina en la Plaza San Pedro /Captura de video/
El papa León XIV levantó el pulgar frente a una bandera argentina en la Plaza San Pedro /Captura de video/

La secuencia dura pocos segundos, aunque permite seguir el trayecto del papamóvil por la Plaza San Pedro hasta el momento en que el pontífice eleva el pulgar. La bandera argentina permanece visible en el fondo durante el paso del vehículo, entre los peregrinos que esperaban su saludo.

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La relación entre ambos elementos convirtió un detalle del recorrido en un mensaje interpretado por muchos como un saludo a los argentinos presentes.

La imagen fue entendida además como una respuesta afirmativa, aunque no existe una confirmación oficial que vincule el gesto con el viaje. La expectativa previa fue el marco de esa interpretación, que se sostuvo en la cercanía entre la escena y las novedades logísticas conocidas durante los últimos días.

El pontífice evitó declaraciones verbales sobre su itinerario durante el trayecto del papamóvil
El pontífice evitó declaraciones verbales sobre su itinerario durante el trayecto del papamóvil

El 8 de noviembre aparece como el inicio previsto para la visita, todavía sujeto a las definiciones formales de la agenda y a la comunicación oficial de los detalles del itinerario.

La visita del Papa al país

El aval médico, la continuidad de las tareas del Vaticano y el próximo arribo de una nueva delegación a Buenos Aires reactivaron las expectativas sobre la visita de León XIV. Aunque la gira todavía no fue confirmada de manera oficial, los equipos argentinos sostienen el cronograma previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

El papa León XIII llega al Vaticano para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIII llega al Vaticano para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La evaluación posterior a la operación permitió que el pontífice recibiera el alta y regresara al Vaticano, donde retomará de manera gradual sus actividades públicas. La evolución clínica favorable despejó parte de las dudas que habían surgido durante los días de internación y mantuvo en marcha la organización del recorrido sudamericano.

En paralelo, la Santa Sede conserva las previsiones administrativas para las escalas en Uruguay, Argentina y Perú. En Buenos Aires, el programa incluye actividades oficiales, encuentros con distintos sectores, celebraciones religiosas y traslados a Claypole, Córdoba y Luján, con participación de áreas nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas.

Una nueva delegación del Vaticano viajará a Buenos Aires para coordinar los aspectos logísticos de la visita (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Una nueva delegación del Vaticano viajará a Buenos Aires para coordinar los aspectos logísticos de la visita (Foto AP/Alessandra Tarantino)

De todos modos, la decisión final seguirá en manos del Vaticano y dependerá de la evolución del Papa en los próximos días. La exigencia de los vuelos, los actos multitudinarios y las escalas de la gira obligan a mantener la cautela hasta que la Santa Sede defina si León XIV está en condiciones de cumplir el viaje en las fechas previstas.

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