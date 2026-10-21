El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

Fabián Gianola habló el día después del accidente

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Un susto enorme se llevó Fabián Gianola el martes, cuando fue atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en el barrio de Saavedra. El actor sufrió una fractura expuesta de radio y rotura de ligamento en la muñeca derecha, y un día después se animó a contar los detalles del episodio en Arriba Argentinos, por El Trece.

Gianola describió el instante exacto del impacto, como si acabara de suceder. “El señor que me atropella no me miró, no me vio. No me vio porque nunca frenó. Yo estaba terminando de cruzar y ahí es donde me impacta con el costado derecho del auto y me pega. Caigo muy cerquita del cordón de enfrente, no me golpeé la cabeza con el cordón, de suerte”, relató.

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El actor de Los 39 escalones explicó que, en fracciones de segundo, el instinto lo llevó a cubrirse la cabeza con los brazos, lo que derivó en la lesión más grave. “Tengo la conciencia de que, cuando estaba siendo revoleado al aire, lo primero que pensé fue en la cabeza, y debo haber hecho tanta fuerza con los brazos para no golpearme, que ahí es donde está la fractura de radio expuesta y la rotura de ligamento de la muñeca”, contó.

El momento en que Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil.

Uno de los datos que aportó tiene que ver con la reacción inicial del conductor, que no advirtió de inmediato que había atropellado a una persona. “Él pensó que yo le había pegado al auto. Pensó que yo le pasé cerca y le pateé el auto. Me dice, ‘¿qué hiciste?’. Le digo, ‘¿vos qué hiciste? Me acabás de revolear por el aire’. Y ahí se le cae la cuenta de que me atropelló. No me vio nunca”, relató Gianola sobre el breve intercambio que mantuvo con el hombre tras el choque.

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El conductor se detuvo pocos metros más adelante y permaneció en el lugar para asistirlo, un gesto que el actor remarcó en varios pasajes de la entrevista. “El señor se quedó, llamó al 911. Yo me paré, enseguida me decía ‘sentate’. Yo caí con la cola en el charco de agua del cordón, entonces no me iba a sentar de nuevo”, contó, y agregó que, mientras esperaba la asistencia, debía sostenerse la mano derecha con la izquierda por el dolor y la inestabilidad del brazo fracturado.

Fabián Gianola con la doctora que lo asistió

Sobre la secuencia posterior al choque, Gianola describió la llegada sucesiva de distintos equipos de emergencia. “Llamaron al SAME, vinieron dos chicos de policía en bicicleta, después llegó una camioneta, después llegó el SAME con un médico brasileño que no le entendía nada. La cosa que, si lo ponés en una película, decís ‘es demasiado’”, relató entre risas, antes de explicar por qué decidió no trasladarse al hospital público: “Yo tenía que hacer la declaración en la policía a cuatro cuadras. Entonces preferí no ir al Pirovano, que es un hospital de excelencia, pero la verdad es que tenía mi prepaga a dos cuadras”.

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Consultado sobre la posibilidad de radicar una denuncia penal contra el conductor, el actor contó por qué prefirió no avanzar por esa vía. “Me ofrecieron hacer una denuncia penal o una civil. Pregunté, ‘¿qué pasa con una denuncia penal?’. Me dice, ‘va preso el señor’. Y era mucho, porque yo le veía la cara de asustado. Yo hace cuarenta años que manejo, y cuando manejás, cometés errores”, reflexionó Gianola, quien remarcó que el hombre se quedó en el lugar y entregó sus datos a la policía.

En su testimonio, Gianola también reveló un dato obtenido en la comisaría que confirma la distracción del conductor como causa del accidente. “Un policía me dijo que había reconocido no estar atento porque estaba poniendo música o algo así”, señaló.

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Más allá de su caso particular, el actor aprovechó para reflexionar sobre la inseguridad vial que se vive a diario en las calles porteñas. “Es terrible cómo se maneja hoy. Yo voy por la Panamericana todos los días y es muy grave. Crucé tranquilo, por la senda peatonal. Estaba llegando a la otra vereda, ni siquiera me agarró en el medio. El hombre dobló muy cerrado y rápido, esa es la verdad”, sostuvo.

El actor cerró su relato con una coincidencia que lo dejó pensando. “Además tuve una especie de premonición: unos días antes vi a alguien cruzar en rojo en Avenida Santa Fe y pensé en lo que le podría pasar a esa persona. Tres o cuatro días después me pasó a mí exactamente lo mismo que presentí”, concluyó.

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