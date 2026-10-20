Paro total en el subte y Premetro, en vivo: liberaron a los delegados detenidos y el gobierno porteño intimó a que se garantice el servicio

El corte es en Roosevelt y Triunvirato.

Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran sin servicio a raíz de una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), que se desató luego de la detención de los delegados Claudio Dellacarbonara y Néstor Segovia.

La protesta había iniciado por una queja del sindicato, que denunció la contratación de una empresa tercerizada para brindar servicios. Como respuesta a ello, a primera hora de este martes habían liberado molinetes en algunas estaciones. La respuesta de la policía de la Ciudad de Buenos Aires fue la detención inmediata de los sindicalistas, lo que escaló el conflicto.

Ninguna de las líneas funcionan y empieza a sentirse el caos por la falta de este transporte clave.