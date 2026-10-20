Paro total en el subte y Premetro, en vivo: liberaron a los delegados detenidos y el gobierno porteño intimó a que se garantice el servicio

Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran sin servicio a raíz de una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), que se desató luego de la detención de los delegados Claudio Dellacarbonara y Néstor Segovia.
La protesta había iniciado por una queja del sindicato, que denunció la contratación de una empresa tercerizada para brindar servicios. Como respuesta a ello, a primera hora de este martes habían liberado molinetes en algunas estaciones. La respuesta de la policía de la Ciudad de Buenos Aires fue la detención inmediata de los sindicalistas, lo que escaló el conflicto.
Ninguna de las líneas funcionan y empieza a sentirse el caos por la falta de este transporte clave.
Tras la liberación de los detenidos, el gobierno porteño intimó al gremio a garantizar el 50% del servicio
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó formalmente a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro a garantizar un servicio mínimo del 50% del transporte, resaltando que se trata de un servicio esencial.
La comunicación formal se conoció en simultáneo a la liberación de los delegados detenidos Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredia.
Por el momento, el gremio afirmó que realizará asambleas para definir cómo continúa la protesta que se inició a primera hora por motivos puntuales y la liberación de molinetes y escaló con la detención de los sindicalistas.
Liberaron a los delegados detenidos
Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredio recuperaron la libertad luego de seis horas detenidos por la protesta en el subte
En su primera declaración, Dellacarbonara dijo que se trató de una medida represiva contra el derecho a la protesta y pidió profundizar las medidas de fuerza.
“Queremos garantías de que dejen de perseguir a los trabajadores”, agregó. Más adelante explicó que “la liberación de molinetes no afecta el servicio y es amigable con los usuarios” y sostuvo que habrá asambleas para responder a los episodios de hoy.
Manifestantes protestaron en Villa Urquiza y la policía aplicó el protocolo antipiquetes
En medio del paro total de subte, un grupo de manifestantes conformados por dirigentes gremiales y estudiantes que apoyaron la medida, se manifestaron en la esquina de Franklin Roosevelt y Triunvirato, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Inicialmente hubo un intento de protestar sobre la calle, pero efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires lo impidieron, aplicando el protocolo antipiquetes. Luego de una breve escaramuza, la manifestación continuó en la vereda.
En el lugar se hicieron presentes los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
Segovia advirtió que el paro va a continuar: “No jueguen con fuego”
Néstor Segovia, secretario general de la AGTSyP, confirmó que el paro del subte continuará por el conflicto con EMOVA, al que reclamó el fin de la tercerización de tareas de mantenimiento y de las suspensiones. “No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado”, advirtió, según declaraciones a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.
La Policía de la Ciudad intervino por orden judicial debido al bloqueo de un servicio esencial y la liberación de accesos. Durante el operativo fueron detenidos el delegado de la Línea B Claudio Dellecarbonara y los referentes Néstor Segovia, Facundo Heredia y Sebastián Carrizo.
La protesta se realizó en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, con apertura de molinetes. Los trabajadores reclamaron contra la tercerización del mantenimiento y por la suspensión de un empleado que, según indicaron, no habría cumplido con su horario.
Tras ser retirado de la comisaría, Segovia afirmó: “Se termina la paz social”. El dirigente aclaró que no está enojado con el Gobierno de la Ciudad, pero sí con la empresa concesionaria, y exigió: “Saquen las tercerizadas del Subte y las suspensiones, a los compañeros de la Línea A le descuentan todos los meses”.
Jorge Macri defendió las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso”
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, sostuvo el jefe de gobierno porteño, quien se encuentra en España en el marco de una visita oficial.
“No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, expresó en su cuenta de X para respaldar la intervención de la policía porteña.
Miles de pasajeros que utilizan a diario la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires se vieron sorprendidos este martes a media mañana por una inesperada medida de fuerza gremial que afecta a todas las líneas del subte (A, B, C, D, E, H) y al Premetro.