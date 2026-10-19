La insólita historia del “barco fantasma” de 107 metros que quedó a la deriva en el río Paraná por las crecidas

El barco, que nunca llegó a terminarse, estaba amarrado en un astillero de Corrientes. La corriente rompió las amarras y lo arrastró casi dos kilómetros, hasta dejarlo varado frente a dos barrios. Advierten por los riesgos para la navegación

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Un buque de 107 metros de longitud que nunca llegó a navegar llevaba más de dos décadas atado a un astillero en Corrientes. Hasta ahora. Las fuertes crecidas del río Paraná por el fenómeno de El Niño rompieron los cabos que lo sujetaban y la embarcación se desplazó casi dos kilómetros a la deriva, sin tripulación y sin que nadie pudiera frenarla. El Uros-Z —así se llama— por el momento está varado frente a los barrios Quilmes y Los Astilleros, donde permanece sin señalización y a oscuras, convertido en un obstáculo para todo aquel que transite por ese tramo del río.

La fuerza de la corriente, potenciada por el aumento del caudal, fue suficiente para arrancar de sus amarras a una estructura de hierro de 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal. A partir de ese momento, según informaron medios locales, el casco se movió sin rumbo fijo hasta quedar encallado en una zona donde habitualmente circulan pescadores y embarcaciones de menor porte. El hecho encendió las alarmas en la ciudad, sobre todo porque el buque no cuenta con luces, boyas ni ningún tipo de advertencia visual que permita a los navegantes detectarlo a tiempo.

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La historia del Uros-Z se remonta a principios de la década de 1990. Fue concebido como un buque tanque químico, con bodegas de acero inoxidable diseñadas para transportar productos de esa industria. Una empresa privada consiguió financiamiento del Fondo Nacional de la Marina Mercante para encargar su construcción al Astillero Corrientes S. A., un establecimiento que por entonces gozaba de prestigio en el rubro: había exportado, incluso, dos plataformas submarinas de perforación a Estados Unidos.

Sin embargo, a mediados de esa misma década, la compañía que había contratado la obra entró en concurso de acreedores. El resultado fue un acuerdo con el gobierno nacional mediante el cual el Estado se quedó con la embarcación a cambio de hacerse cargo de las deudas. Desde entonces, el barco quedó en un limbo administrativo. No tiene matrícula oficial —porque nunca se terminó de construir— y tampoco hay claridad sobre qué organismo tiene jurisdicción sobre él.

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El Uros-Z permanece varado frente a los barrios Quilmes y Los Astilleros en la capital correntina, sin luces ni boyas que adviertan su presencia a los navegantes

Miguel Gutnisky, dueño de Astilleros Corrientes SA, relató a Infobae en 2018 la odisea burocrática que atravesó durante años. “Fuimos a la oficina de Bienes del Estado, y nos dijeron que no les correspondía, porque no era un inmueble. Después, en otra oficina encargada de los barcos, nos aclararon que en realidad era un barco en construcción, porque no tiene matrícula, por lo que tampoco tenían jurisdicción”, contó el empresario. Incluso, según su testimonio, llegó a entregarle una carta al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se mostró interesado, pero nunca avanzó con una solución.

En el año 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el astillero firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía que establecía un plazo máximo de 60 días para retirar la estructura. Esa promesa, como tantas otras, quedó en la nada. El buque siguió a la intemperie, oxidándose frente a la costa correntina, y los vecinos de la zona terminaron por bautizarlo como “el barco fantasma del Paraná”.

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Lo cierto es que este episodio no es el primero. Ya en enero de ese año, una creciente rompió los cabos del Uros-Z y el casco recorrió entonces casi 60 kilómetros a la deriva sobre el río Paraná.

En aquella oportunidad, según relató Gutnisky al mismo medio, tuvieron que contratar un barco para remolcarlo hasta el puerto de Empedrado, pero la nave volvió a soltarse y fue la Prefectura Naval la que terminó custodiándola mientras advertía a otras embarcaciones que no se acercaran. “Si algún gobierno cumplía, esto no hubiera pasado”, lamentó en aquel momento el empresario.

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En 2018 el mismo casco ya se había soltado de sus amarras y recorrió casi 60 kilómetros a la deriva por el Paraná antes de ser remolcado

Ocho años después, la situación se repite con un agravante: el deterioro acumulado por más de 25 años de abandono es todavía mayor. Según publicaron medios de Corrientes, el Uros-Z permanece estancado en un sitio sin vigilancia y sin que hasta el momento se haya definido un plan concreto para asegurarlo, señalizarlo o retirarlo del río.

Gutnisky había señalado que la nave aún tenía valor económico. “Se puede continuar la construcción o venderlo así como está. Tiene un motor nuevo y como iba a ser un buque químico, tiene las bodegas de acero inoxidable, que son carísimas. Todo eso vale millones, es plata del Estado que perfectamente se podría recuperar”, afirmó al medio. Solo el motor con la caja, estimó, en ese momento tenía un valor cercano a los USD 2 millones.

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Hasta ahora, el casco de hierro sigue varado frente a Quilmes y Los Astilleros, en plena zona de tránsito fluvial. No está claro qué organismo asumirá la responsabilidad ni qué medidas se adoptarán en lo inmediato. Lo único que se mantiene igual, después de más de dos décadas, es la presencia del “barco fantasma” sobre las aguas del Paraná.