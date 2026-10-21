El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

El capitán xeneize destacó su historial en el Maracaná de Río de Janeiro donde ganó las tres veces que jugó

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Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, y Leandro Paredes cerró una noche decisiva con un gol en el tramo final y una frase que volvió a poner el foco sobre su historial en Brasil: “Me siento en casa”.

El mediocampista, capitán del equipo, regresó a la cancha apenas 11 días después de sufrir un desgarro y fue una de las figuras de la victoria en Río de Janeiro. Su aparición resultó determinante para un Boca que encontró en el cierre del partido la diferencia necesaria para asegurar el pasaje al encuentro definitorio.

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El tanto de Paredes, con un remate de derecha, selló el 3-1 ante Vasco da Gama y desató los festejos del plantel y de los hinchas presentes en el estadio. Después del encuentro, el volante expresó su emoción por el momento del equipo y destacó el compromiso del grupo durante el certamen. La clasificación tuvo como escenario al Maracaná, un estadio asociado a momentos relevantes de la carrera de Paredes con la selección argentina. Esta vez, el futbolista volvió a celebrar con la camiseta de Boca, en una noche que ubicó entre las más significativas de su trayectoria.

“Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble. Se están esforzando al máximo, hasta lo que no tenemos. Siempre damos la cara. Este grupo quiere cosas grandes”, afirmó el capitán en declaraciones a DSports tras el partido.

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Paredes ingresó en la etapa final de su recuperación física luego del desgarro que lo había marginado de los últimos compromisos. Su regreso se produjo antes de lo esperado y terminó con una intervención decisiva en el resultado. El mediocampista aprovechó una acción cerca del final para sacar un remate fuerte y establecer el resultado definitivo. Tras la clasificación, el mediocampista se refirió a su relación con el mítico estadio de Río de Janeiro y recordó sus antecedentes positivos allí con la selección argentina. “Es una de las noches más importantes de mi carrera. Había jugado dos veces y había ganado dos veces. Esta es la tercera, me siento en casa”, sostuvo.

Leandro Paredes, el héroe de Boca Juniors (REUTERS/Thiago Ribeiro)

La declaración tuvo peso por el escenario y por los antecedentes del jugador frente a la Verdeamarela. Paredes fue titular en la final de la Copa América que Argentina le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná, el 10 de julio de 2021. También formó parte del triunfo argentino por el mismo resultado ante la selección brasileña, el 21 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas.

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A esos partidos se suma el 2-0 ante Venezuela, por la Copa América de 2019. Por eso, aunque el propio futbolista recordó tres victorias en sus declaraciones posteriores al encuentro ante Vasco, su registro en el estadio carioca alcanza cuatro triunfos en cuatro presentaciones.

Paredes también subrayó la respuesta de sus compañeros luego de un partido exigente. “Es difícil encontrar palabras para lo que estoy viviendo. Solo palabras de agradecimiento para este grupo. Están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club a donde merecen”, expresó. Y luego, añadió: “Hicimos una vuelta muy buena, hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, agregó Paredes.

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Leandro paredes ganó la Copa América con la selección argentina en el Estadio Maracaná tras vencer en la final a Brasil (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Con el triunfo en Brasil, Boca Juniors quedó a un partido de conquistar la Copa Sudamericana. El equipo deberá prepararse ahora para la final, con el objetivo de trasladar la respuesta mostrada en el Maracaná a la definición por el título.

La definición de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con horario aún por confirmar. Boca conocerá a su rival tras la revancha entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que jugarán este miércoles a las 19:00 en el estadio Centenario de Montevideo: el equipo brasileño llega con una ventaja de 3-0. El campeón obtendrá una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la Recopa Sudamericana ante el ganador de ese torneo.

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La clasificación a la definición continental dejó a Boca Juniors con opciones de disputar hasta cinco títulos en 2026. Además de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa en carrera en la Copa Argentina, cuya final está prevista para el 2 de diciembre y en la que enfrentará a Banfield por una semifinal; pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto a Argentinos Juniors, aunque con mejor diferencia de gol; y busca asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, cuya final se jugará el 12 de diciembre. Si conquista ese certamen, también accederá al Trofeo de Campeones, programado para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.