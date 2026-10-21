Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Maylo Pajón Lorenzo, en el centro, habla con amigos después de una clase de baile, mientras está sentada en el malecón de La Habana, el martes 4 de febrero de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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Cuba terminó 2025 con 9.434.593 habitantes y el 26.7% de su población mayor de 60 años, una proporción que la ubica como el país más envejecido de América Latina y el Caribe, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) divulgado este martes.

El dato representa un aumento de un punto porcentual frente al 25.7% registrado en 2024, de acuerdo con el estudio El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios-2025, elaborado por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), dependiente de la ONEI.

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La agencia EFE informó que el envejecimiento demográfico se distribuye de forma desigual en el país. Villa Clara alcanzó el 30.2% de población de 60 años o más, la proporción más alta entre las provincias, seguida por La Habana, con el 29.1%.

En el otro extremo quedaron Guantánamo, con 23,3%, y Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con 24,2%. A nivel municipal, Plaza de la Revolución, en la capital, encabezó el indicador nacional con un 38,2%, mientras que Yateras, en Guantánamo, registró el menor porcentaje, con 17,9%.

Una anciana camina con la ayuda de un bastón en La Habana Vieja, el viernes 14 de febrero de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

La Habana concentra casi medio millón de adultos mayores

La capital cubana tenía 1.673.208 habitantes al cierre del año pasado. De ese total, 789,491 eran hombres y 883,717 mujeres. La diferencia a favor de la población femenina aparece en todos los grupos etarios y se amplía entre los mayores de 60 años.

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Los adultos mayores sumaron 486,650 personas en La Habana, cerca de un tercio de la población de la provincia. En cambio, los menores de 14 años llegaron a 251,527. La distancia entre ambos grupos refleja la caída de la natalidad que afecta a la isla desde hace años.

La población cubana había alcanzado su máximo histórico en 2016, con 11.239.224 personas. Desde entonces, el número descendió de forma sostenida. Al cierre de 2024, el país tenía 9.748.007 habitantes y, entre 2020 y ese año, perdió alrededor de 1,4 millones de residentes, según datos oficiales.

José Manuel Díaz, de 83 años, profesor de música jubilado que vive solo, vende artículos usados ​​en la calle para sobrevivir en La Habana, Cuba, el 6 de mayo de 2026. Cuba, la nación con la población de mayor edad en América Latina y el Caribe, ha luchado durante años bajo las sanciones estadounidenses para brindar servicios básicos, y los adultos mayores ahora enfrentan condiciones más duras después de que la administración Trump cortara el suministro de combustible a la isla. REUTERS/Norlys Pérez.

Las muertes superan a los nacimientos desde 2020

La reducción poblacional está vinculada con un saldo natural negativo. Durante 2024, Cuba registró 128,098 defunciones y 71,358 nacimientos. Murieron 56,740 personas más de las que nacieron en ese período, una tendencia que se mantiene desde 2020.

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Los nacimientos anuales también se ubicaron por debajo de los 100,000 entre 2020 y 2024. La tasa global de fecundidad descendió hasta 1,29 hijos por mujer, el nivel más bajo desde que existen registros en el país.

El informe de la ONEI sostuvo que Cuba enfrenta la necesidad de reorientar su modelo económico, con medidas que promuevan el empleo, la innovación tecnológica y la incorporación de los adultos mayores a la economía.

Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, atribuyó el fenómeno a la baja fecundidad, que persiste desde 1978. También señaló el impacto de la emigración exterior, que reduce los grupos de edades productivas y reproductivas, además de la fecundidad adolescente y la postergación del primer o segundo hijo.

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La pensionista Magda Navarro, de 71 años, camina por la calle tras salir de una tienda de comestibles en La Habana, Cuba, el 19 de agosto de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

Una proyección presentada por especialistas de la ONEI en septiembre prevé que el envejecimiento de la población cubana alcance el 36% en 2040. Para entonces, la isla tendría cerca de 8.38 millones de habitantes.